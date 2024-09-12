Котел там не получится: Ермаков рассказал о "кармане" западнее Невельского с четырьмя бригадами ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
К сожалению, в ходе СВО слабо практикуются котлы. Даже несмотря на то, что в Мариуполе перекрыли противнику подвоз боеприпасов, город все равно пришлось штурмовать. Нацисты сидели в "Азовстали" достаточно долго. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На днях Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остается противник.
К сожалению, в ходе СВО слабо практикуются котлы. Нечто похожее ВС РФ удалось реализовать только в Мариуполе, где ВСУ были прижаты к морю и куда российские войска заходили с трех сторон, рассказал эксперт.
Но даже несмотря на то, что противнику перебили логистику, Мариуполь все равно пришлось штурмовать. Нацисты сидели в "Азовстали" достаточно долго. А больше из котлового опыта я ничего и не припомню, добавил он.
"Изначально говорили, что в кармане западнее Невельского сидят целых четыре украинские бригады. На самом деле речь идет только об их частях, которые начали выходить из этого потенциального котла. Так что котла у нас там не получится", — отметил Ермаков.
Также необходимо обратить внимание на то, что сейчас происходит в районе Красногоровки. Пока ВС РФ только зачистили последний район дач на западе города вдоль реки, оттуда российские силы пока никуда не двигаются, заключил собеседник издания.
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