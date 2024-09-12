https://ukraina.ru/20240912/1057393841.html

Котел там не получится: Ермаков рассказал о "кармане" западнее Невельского с четырьмя бригадами ВСУ

Котел там не получится: Ермаков рассказал о "кармане" западнее Невельского с четырьмя бригадами ВСУ - 12.09.2024 Украина.ру

Котел там не получится: Ермаков рассказал о "кармане" западнее Невельского с четырьмя бригадами ВСУ

К сожалению, в ходе СВО слабо практикуются котлы. Даже несмотря на то, что в Мариуполе перекрыли противнику подвоз боеприпасов, город все равно пришлось штурмовать. Нацисты сидели в "Азовстали" достаточно долго. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-12T06:00

2024-09-12T06:00

2024-09-12T06:00

новости

россия

мариуполь

сумы

азовсталь

окружение

всу

вс рф

сво

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057203423_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0f45d42a9ec2d53ce11da9720dd1ba7b.jpg

На днях Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остается противник.К сожалению, в ходе СВО слабо практикуются котлы. Нечто похожее ВС РФ удалось реализовать только в Мариуполе, где ВСУ были прижаты к морю и куда российские войска заходили с трех сторон, рассказал эксперт.Но даже несмотря на то, что противнику перебили логистику, Мариуполь все равно пришлось штурмовать. Нацисты сидели в "Азовстали" достаточно долго. А больше из котлового опыта я ничего и не припомню, добавил он.Также необходимо обратить внимание на то, что сейчас происходит в районе Красногоровки. Пока ВС РФ только зачистили последний район дач на западе города вдоль реки, оттуда российские силы пока никуда не двигаются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы — в интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240911/1057375857.html

россия

мариуполь

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мариуполь, сумы, азовсталь, окружение, всу, вс рф, сво, андрей ермак, владимир евсеев, вооруженные силы украины, украина.ру