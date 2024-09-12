"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов - 12.09.2024 Украина.ру
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"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов
"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов - 12.09.2024 Украина.ру
"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов
На Украине продолжают обсуждать интервью Виктории Нуланд и думают над тем, стоило ли согласиться на условия "Стамбула", надолго ли хватит людей для продолжения кровавой бойни и что можно будет считать "победой", если вообще удастся уцелеть.
2024-09-12T06:13
2024-09-12T06:13
эксклюзив
сво
украина
всу
дезертирство
корчинский
юрий луценко
андрей золотарев
игорь мосийчук
виктория нуланд
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Ранее в сети опубликовали интервью экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд иноагенту Михаилу Зыгарю*, в котором она рассказала об участии Вашингтона и Лондона в срыве Стамбульских соглашений в марте 2022 года.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** в эфире интернет-канала "Дикий live" высказал мнение, что Виктория Нуланд в своем интервью фактически подтвердила тот факт, что все украинские политики все годы независимости в той или иной мере распродавали суверенитет страны – "продавали Москве, продавали Вашингтону, всем продавали".По словам политика, сейчас идет речь о сохранении государственности и сохранении жизни нации. Если это удастся, то это и будет победа, добавил он. А после войны и такой победы нужно возвращать суверенитет, сказал Мосийчук.Однако, по его словам, "зеленая" власть (режим Зеленского – Ред.) не заинтересована в мирном процессе, не заинтересована в остановке войны. И он не видит сейчас в украинском политикуме человека, который готов был бы подписать мирное соглашение и "рисковать на другой день быть сожженным на площади Конституции".Мосийчук отметил, что в это же время среди украинских военных падает мотивация, они видят коррупцию, видят незаконное обогащение и думают – мы за это должны погибать?Не потому ли многие мобилизованные просто бегут, дезертирство стало серьезной проблемой для ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявлял, что после начала Россией военной спецоперации в ВСУ зафиксировано более 80 тысяч случаев дезертирства. А участвовавший в боевых действиях украинский журналист Владимир Бойко считает, что дезертиров на самом деле гораздо больше, чем сообщают власти страны. Он написал на своей странице в одной из соцсетей, что регистрируется не более трети таких случаев, а реальное число дезертиров может достигать 200 тысяч.Что на фронтах? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что "Курское сидение теперь работает против Украины". По его словам, Покровск (бывший Красноармейск – Ред.) имеет стратегическое значение куда более весомое, чем сто сел Курской области."Стратегический баланс войны не поменялся, новый поток вооружения и денег после Курской операции, как мы видим, на Украину не пролился", - сказал политолог, добавив, что, вопреки его ожиданиям, Запад не дал разрешения на использование оперативно-тактических ракет в глубину российской территории. А на Донбассе дела плохи – "все идет к тому, что потеряем и Угледар".Эксперт прокомментировал предложение националиста Дмитрия Корчинского не выпускать из страны даже детей, сравнив его с козлом-провокатором. По мнению Золотарева, тот факт, что этот человек "очень странно… всегда выходил сухим из воды, действуя довольно радикально и провокативно" - наводит на подозрение, что его активность санкционирована.Все ложится в такой контекст – мобилизационный возраст надо снижать. "Однако власть всегда должна показывать личный пример, если этого нет, то это просто развод лохов на патриотизм", подчеркнул политтехнолог. По его словам, вероятно, ситуация с мобилизационным ресурсом настолько критична, что дошло уже и до таких заявлений.Эксперт отметил, что нынешняя власть разделяет общество на своих и чужих, и добром это не кончится."Если вы проводите политику исключения – вот правильные, вот неправильные, а затем закрываете медиа, запрещаете партии, доходите до Церкви, то есть делаете все тотально, то не удивительно, что и территории следом будут теряться. Дай Бог, чтобы не по Левобережью, не по Днепру все прошло", - сказал Золотарев.Напомним, ранее Корчинский заявил, что украинские дети должны выращиваться под звуки сирены воздушной тревоги и "вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагу", должны осознавать, что "на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения".Между тем ситуация с комплектацией войск на фронте действительно трагическая. Об этом сказал в эфире одного из ютуб-каналов экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, комплектация – ниже 50%, и "это огромная проблема, когда в окопах некому защищать целые километры"."И это потому, что у нас перебрасывали горячий каштан мобилизации из рук президента, который по конституции за это отвечает, к парламенту, потом Генштабу, потом Министерству обороны. В результате с мобилизацией у нас – швах", - заявил Луценко.Он также напомнил о данных американского издания Politico, согласно которым Украину за время войны покинули 630 тысяч военнообязанных украинцев. По мнению Луценко, это означает, что в стране "создана огромная система платного нарушения закона".По подсчетам экс-генпрокурора, если усреднить размер взяток и считать, что платили по 10 тыс долларов, то получается, что за право нелегально выехать с Украины заплачено 6,3 млрд долларов.* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.** Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ".
https://ukraina.ru/20240911/1057352477.html
https://ukraina.ru/20240910/1057323309.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, всу, дезертирство , корчинский, юрий луценко, андрей золотарев, игорь мосийчук, виктория нуланд, вашингтон, донбасс, верховная рада, вооруженные силы украины, мвд
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, дезертирство , Корчинский, Юрий Луценко, Андрей Золотарев, Игорь Мосийчук, Виктория Нуланд, Вашингтон, Донбасс, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, МВД

"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов

06:13 12.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
Все материалы
На Украине продолжают обсуждать интервью Виктории Нуланд и думают над тем, стоило ли согласиться на условия "Стамбула", надолго ли хватит людей для продолжения кровавой бойни и что можно будет считать "победой", если вообще удастся уцелеть.
Ранее в сети опубликовали интервью экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд иноагенту Михаилу Зыгарю*, в котором она рассказала об участии Вашингтона и Лондона в срыве Стамбульских соглашений в марте 2022 года.
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** в эфире интернет-канала "Дикий live" высказал мнение, что Виктория Нуланд в своем интервью фактически подтвердила тот факт, что все украинские политики все годы независимости в той или иной мере распродавали суверенитет страны – "продавали Москве, продавали Вашингтону, всем продавали".
По словам политика, сейчас идет речь о сохранении государственности и сохранении жизни нации. Если это удастся, то это и будет победа, добавил он. А после войны и такой победы нужно возвращать суверенитет, сказал Мосийчук.
Однако, по его словам, "зеленая" власть (режим Зеленского – Ред.) не заинтересована в мирном процессе, не заинтересована в остановке войны. И он не видит сейчас в украинском политикуме человека, который готов был бы подписать мирное соглашение и "рисковать на другой день быть сожженным на площади Конституции".
Мосийчук отметил, что в это же время среди украинских военных падает мотивация, они видят коррупцию, видят незаконное обогащение и думают – мы за это должны погибать?
Украинский флаг на лице
Вчера, 06:25
Почему Украина "уже нигде". Украинские эксперты с ужасом о происходящем в их стране коллапсеВ украинском экспертном сообществе обсуждают, есть ли шансы у киевского режима и у страны вообще уцелеть в начинающуюся эпоху хаоса, которая продлится, возможно, не одно десятилетие
Не потому ли многие мобилизованные просто бегут, дезертирство стало серьезной проблемой для ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявлял, что после начала Россией военной спецоперации в ВСУ зафиксировано более 80 тысяч случаев дезертирства. А участвовавший в боевых действиях украинский журналист Владимир Бойко считает, что дезертиров на самом деле гораздо больше, чем сообщают власти страны. Он написал на своей странице в одной из соцсетей, что регистрируется не более трети таких случаев, а реальное число дезертиров может достигать 200 тысяч.
Что на фронтах? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что "Курское сидение теперь работает против Украины". По его словам, Покровск (бывший Красноармейск – Ред.) имеет стратегическое значение куда более весомое, чем сто сел Курской области.
"Стратегический баланс войны не поменялся, новый поток вооружения и денег после Курской операции, как мы видим, на Украину не пролился", - сказал политолог, добавив, что, вопреки его ожиданиям, Запад не дал разрешения на использование оперативно-тактических ракет в глубину российской территории. А на Донбассе дела плохи – "все идет к тому, что потеряем и Угледар".
Эксперт прокомментировал предложение националиста Дмитрия Корчинского не выпускать из страны даже детей, сравнив его с козлом-провокатором. По мнению Золотарева, тот факт, что этот человек "очень странно… всегда выходил сухим из воды, действуя довольно радикально и провокативно" - наводит на подозрение, что его активность санкционирована.
Все ложится в такой контекст – мобилизационный возраст надо снижать. "Однако власть всегда должна показывать личный пример, если этого нет, то это просто развод лохов на патриотизм", подчеркнул политтехнолог. По его словам, вероятно, ситуация с мобилизационным ресурсом настолько критична, что дошло уже и до таких заявлений.
Флаг Украины
10 сентября, 06:30
Помесь тюрьмы и военного лагеря. Украинские эксперты и политики о произволе и авторитаризме в их странеНа Украине задумались над тем, кто будет проливать кровь за режим, "когда погибнут предыдущие поколения". Говорят и о том, что может дать Зеленскому возможность править "до последнего деда в последнем украинском селе"
Эксперт отметил, что нынешняя власть разделяет общество на своих и чужих, и добром это не кончится.
"Если вы проводите политику исключения – вот правильные, вот неправильные, а затем закрываете медиа, запрещаете партии, доходите до Церкви, то есть делаете все тотально, то не удивительно, что и территории следом будут теряться. Дай Бог, чтобы не по Левобережью, не по Днепру все прошло", - сказал Золотарев.
Напомним, ранее Корчинский заявил, что украинские дети должны выращиваться под звуки сирены воздушной тревоги и "вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагу", должны осознавать, что "на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения".
Между тем ситуация с комплектацией войск на фронте действительно трагическая. Об этом сказал в эфире одного из ютуб-каналов экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, комплектация – ниже 50%, и "это огромная проблема, когда в окопах некому защищать целые километры".
"И это потому, что у нас перебрасывали горячий каштан мобилизации из рук президента, который по конституции за это отвечает, к парламенту, потом Генштабу, потом Министерству обороны. В результате с мобилизацией у нас – швах", - заявил Луценко.
Он также напомнил о данных американского издания Politico, согласно которым Украину за время войны покинули 630 тысяч военнообязанных украинцев. По мнению Луценко, это означает, что в стране "создана огромная система платного нарушения закона".
Занятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
9 сентября, 07:51
Отлов людей с использованием новых технологий. Украинские эксперты опасаются, что войну уже не остановитьНа Украине думают над тем, как расплачиваться с военными, обсуждают ход "земобилизации" и планируют дальнейшее снижение мобилизационного возраста. Народ отвечает поджогами автомобилей тэцекашников
По подсчетам экс-генпрокурора, если усреднить размер взяток и считать, что платили по 10 тыс долларов, то получается, что за право нелегально выехать с Украины заплачено 6,3 млрд долларов.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
** Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУдезертирствоКорчинскийЮрий ЛуценкоАндрей ЗолотаревИгорь МосийчукВиктория НуландВашингтонДонбассВерховная РадаВооруженные силы УкраиныМВД
 
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06:13"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов
06:03Дмитрий Выдрин: Пока Трамп и Харрис бьются на треснувшей льдине, доны Европы взбрыкнули на хозяина
06:00Котел там не получится: Ермаков рассказал о "кармане" западнее Невельского с четырьмя бригадами ВСУ
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05:15Нужна или не нужна? Ищенко объяснил, можно ли "плюнуть и отдать" Галицию или ее можно присоединить
05:00План из области разговоров: эксперт о том, готова ли Европа урезать "социалку", чтобы вооружить Украину
04:57Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил
04:45Европа вернется к углю? Зубец объяснил, готов ли Евросоюз "пустить псу под хвост" зеленую энергетику
04:30Эксперт объяснил, почему чтобы повысить обороноспособность, Европе нужно решить четыре проблемы
04:15Ищенко о том, нужен ли России некогда русский Львов и почему не удалось возродить Галицкую Русь
04:00Работы хватит на несколько поколений: Ищенко предположил, что будет с Галицией после окончания СВО
03:45Победить или умереть: эксперт объяснил, почему Германия разворачивается в правоконсервативную сторону
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19:30Не повезло с Селидово, но повезёт с котлом в Угледаре: Ермаков о рассекающих ударах ВС России по ВСУ
18:55Блинкен и Залужный в Киеве, инициативы депутата Пипы и беспощадная мобилизация. Итоги 11 сентября
18:25Военкор Евгений Линин: Россия под Курском заставила ВСУ утонуть в рутине и собственной глупости
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