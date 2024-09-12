https://ukraina.ru/20240912/1057382740.html

"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов

"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов - 12.09.2024 Украина.ру

"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов

На Украине продолжают обсуждать интервью Виктории Нуланд и думают над тем, стоило ли согласиться на условия "Стамбула", надолго ли хватит людей для продолжения кровавой бойни и что можно будет считать "победой", если вообще удастся уцелеть.

2024-09-12T06:13

2024-09-12T06:13

2024-09-12T06:13

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украина

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юрий луценко

андрей золотарев

игорь мосийчук

виктория нуланд

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Ранее в сети опубликовали интервью экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд иноагенту Михаилу Зыгарю*, в котором она рассказала об участии Вашингтона и Лондона в срыве Стамбульских соглашений в марте 2022 года.Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук** в эфире интернет-канала "Дикий live" высказал мнение, что Виктория Нуланд в своем интервью фактически подтвердила тот факт, что все украинские политики все годы независимости в той или иной мере распродавали суверенитет страны – "продавали Москве, продавали Вашингтону, всем продавали".По словам политика, сейчас идет речь о сохранении государственности и сохранении жизни нации. Если это удастся, то это и будет победа, добавил он. А после войны и такой победы нужно возвращать суверенитет, сказал Мосийчук.Однако, по его словам, "зеленая" власть (режим Зеленского – Ред.) не заинтересована в мирном процессе, не заинтересована в остановке войны. И он не видит сейчас в украинском политикуме человека, который готов был бы подписать мирное соглашение и "рисковать на другой день быть сожженным на площади Конституции".Мосийчук отметил, что в это же время среди украинских военных падает мотивация, они видят коррупцию, видят незаконное обогащение и думают – мы за это должны погибать?Не потому ли многие мобилизованные просто бегут, дезертирство стало серьезной проблемой для ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявлял, что после начала Россией военной спецоперации в ВСУ зафиксировано более 80 тысяч случаев дезертирства. А участвовавший в боевых действиях украинский журналист Владимир Бойко считает, что дезертиров на самом деле гораздо больше, чем сообщают власти страны. Он написал на своей странице в одной из соцсетей, что регистрируется не более трети таких случаев, а реальное число дезертиров может достигать 200 тысяч.Что на фронтах? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что "Курское сидение теперь работает против Украины". По его словам, Покровск (бывший Красноармейск – Ред.) имеет стратегическое значение куда более весомое, чем сто сел Курской области."Стратегический баланс войны не поменялся, новый поток вооружения и денег после Курской операции, как мы видим, на Украину не пролился", - сказал политолог, добавив, что, вопреки его ожиданиям, Запад не дал разрешения на использование оперативно-тактических ракет в глубину российской территории. А на Донбассе дела плохи – "все идет к тому, что потеряем и Угледар".Эксперт прокомментировал предложение националиста Дмитрия Корчинского не выпускать из страны даже детей, сравнив его с козлом-провокатором. По мнению Золотарева, тот факт, что этот человек "очень странно… всегда выходил сухим из воды, действуя довольно радикально и провокативно" - наводит на подозрение, что его активность санкционирована.Все ложится в такой контекст – мобилизационный возраст надо снижать. "Однако власть всегда должна показывать личный пример, если этого нет, то это просто развод лохов на патриотизм", подчеркнул политтехнолог. По его словам, вероятно, ситуация с мобилизационным ресурсом настолько критична, что дошло уже и до таких заявлений.Эксперт отметил, что нынешняя власть разделяет общество на своих и чужих, и добром это не кончится."Если вы проводите политику исключения – вот правильные, вот неправильные, а затем закрываете медиа, запрещаете партии, доходите до Церкви, то есть делаете все тотально, то не удивительно, что и территории следом будут теряться. Дай Бог, чтобы не по Левобережью, не по Днепру все прошло", - сказал Золотарев.Напомним, ранее Корчинский заявил, что украинские дети должны выращиваться под звуки сирены воздушной тревоги и "вырастать здесь, на Украине, в ненависти к врагу", должны осознавать, что "на их плечи очень скоро ляжет ответственность за Украину, когда погибнут предыдущие поколения".Между тем ситуация с комплектацией войск на фронте действительно трагическая. Об этом сказал в эфире одного из ютуб-каналов экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, комплектация – ниже 50%, и "это огромная проблема, когда в окопах некому защищать целые километры"."И это потому, что у нас перебрасывали горячий каштан мобилизации из рук президента, который по конституции за это отвечает, к парламенту, потом Генштабу, потом Министерству обороны. В результате с мобилизацией у нас – швах", - заявил Луценко.Он также напомнил о данных американского издания Politico, согласно которым Украину за время войны покинули 630 тысяч военнообязанных украинцев. По мнению Луценко, это означает, что в стране "создана огромная система платного нарушения закона".По подсчетам экс-генпрокурора, если усреднить размер взяток и считать, что платили по 10 тыс долларов, то получается, что за право нелегально выехать с Украины заплачено 6,3 млрд долларов.* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.** Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ".

https://ukraina.ru/20240911/1057352477.html

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