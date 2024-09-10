Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ - 10.09.2024 Украина.ру
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Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ
Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ - 10.09.2024 Украина.ру
Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков преподнес очередной сюрприз. Ну как сюрприз… В очередной раз подтвердил то, во что не хотят верить на Западе. Конкретно – что Россия не собирается отказываться от своих планов в ходе спецвоенной операции (СВО).
2024-09-10T17:48
2024-09-10T17:48
украина
россия
германия
владимир путин
владимир зеленский
олаф шольц
сергей шойгу
переговоры
курск
киев
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Не отказывается она ни от обеспечения гарантий стопроцентной безопасности на своих юго-западных границах путем окончательного отказа Киева от планов вступления в НАТО. Ни от демилитаризации, которая должны вырвать зубы у дикого хряка, русофобски хрюкающего в сторону России. Ни от денацификации – избавления украинского населения от постулатов неонацистской идеологии во всех сферах жизни, к чему с недавних пор добавилось требование обязательной защиты прав русских в том, что до сих пор называется Украиной.Сейчас, как сказал г-н Песков, к планам принуждения укро-неонацистов и их западных спонсоров-заказчиков к адекватности добавился еще один, крайне актуальный – документ о вытеснении ВСУ из Курской области. По словам Пескова (об этом сообщило ТАСС), российское военное руководство разработало документ по выдворению украинских боевиков из Курской области, и уже есть все необходимые планы на этот счет, но их не будут обсуждать публично. В этом, похоже, и сюрприз – пусть помучаются неизвестностью.При этом Песков отдельно подчеркнул для самых непонятливых и неверующих: у России хватит сил и средств и для выбивания ВСУ из Курской области, и для защиты Белгорода.А чтобы вообще никто ни в чем не сомневался или сдуру не начал сомневаться, Песков еще раз заявил: СВО была и остается единственным инструментом достижения поставленных Россией целей, и альтернатив этому пока не видится. "СВО в отсутствие альтернатив является единственным возможным способом достижения целей", – отметил пресс-секретарь. И, как вы понимаете, не от своего имени он это сказал.Другими словами, получился эдакий общий ответ на все последние телодвижения и Владимира Зеленского, и Запада. В частности, на то, что:- Зеленский после провала на авиабазе Рамштайн, где он получил отлуп на просьбы бить по России дальнобойными ракетами, носится по европейским политикам и просит их на некоем "втором саммите мира" надавить на Россию и заставить ее пойти навстречу Киеву;- он собирается лично убедить в этом доживающего последние дни в роли президента США Джо Байдена и передать ему и "план победы", и список целей, которые Украина готова раздолбать в России этими самыми дальнобойными ракетами;- от безысходности Зеленский начал то ли пугать всех тем, что Украина сама готовит свои дальнобойные ракеты, то ли таким способом пытаться легализовать полученное разрешение бомбить "материковую" Россию;- внезапно завихлял канцлер Германии Олаф Шольц, который то ли переобщался с Зеленским, то ли съел что-то не то и пугающее. В общем, он вдруг захотел предложить Москве и Киеву миротворческие инициативы.Последняя инициатива Шольца – увлекательное действо. Напоминает поведение фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом. В 1943-м он вдруг стал приверженцем мира в окруженном подвале, откуда его с кислой миной на одряблевшем лице и извлекли улюлюкающие красноармейцы, уже лихо празднующие слом хребта нацистской машины. Когда припекло так, что даже Адольф Гитлер не мог помочь, бравый фельдмаршал вспомнил о мире и капитулировал.По тому же пути через два года в 1945 году пошли генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представители люфтваффе — генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и кригсмарине — адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. Подмахнули так дружненько, что через несколько месяцев на такое же действо вдохновили и своих азиатских союзников из Японии: министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и начальник генштаба генерал Есидзиро Умэдзу подписали акт капитуляции и при этом даже не подумали о харакири.Так и Шольц сейчас готов к миру, потому что и его правительство, и Германия под его руководством летят в тартары во всех отношениях и по всем параметрам. А на носу не только углубление экономического кризиса, выхода из которого не видно, но и развал правящей коалиции, и федеральные выборы, на которых немцы могут действующую власть и прокатить.Вот Шольц и суетится, как Кейтель под взглядом Георгия Жукова. Канцлер подстилает соломку – только замирение на Украине, как бы предложенное Германией, может спасти его от ответственности. И от ответов на вопросы, почему Берлин по уровню помощи неонацистам Украины вышел на второе место после Вашингтона, но корм оказался не в коня, а в клячу в камуфляже, роль которой так неудачно играет Зеленский. И вообще – где деньги, Олаф, и где дешевые российские энергоносители, так удачно много лет подпитывающие немецкое "экономическое чудо"?Ответов нет, и Шольц спасается миротворческими инициативами, очень надеясь, что Россия на них согласится. Он так и говорит: готов хоть сейчас позвонить Владимиру Путину. Да вот беда – Путин чуть раньше сказал то, что сегодня озвучил, напоминая главные тезисы, его пресс-секретарь. "Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь", – пояснил он. Загадочно, но только на первый взгляд.В Кремле прекрасно осознают, что бреднями о переговорах Запад пытается отвлечь внимание и затормозить российское наступление в зоне СВО, которое медленно, но уверенно приближает Россию к победе. Тяжело идет это процесс, но победа неотвратима.А значит главная мысль Кремля в переводе звучит так: предпосылок для мирного урегулирования на Украине нет, а вот капитуляция, полная и безоговорочная – самое то, что подойдет. И это тоже будет означать долгожданный мир.А чтобы немцы, видимо, поняли всё окончательно, высказался и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на канале "Россия-24", который тоже заявил, что переговоры с Киевом невозможны до тех пор, пока ВСУ полностью не покинут территорию России. Что в данный момент Москва не готова вести диалог именно по причине непонятного, тупого и кровавого времяпровождения ВСУ на Курщине. И что Россия понимает, что неонацисты и их хозяева уже давно перешли к террористическим методам войны, и что Москва даст за это по рукам. И предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов критической инфраструктуры.Что по этому поводу говорит и пишет заместитель Шойгу по Совбезу Дмитрий Медведев, и напоминать не буду, щадя хрупкую психику западных политиков.И это, похоже, консолидированная позиция российского руководства, с которой Западу придется считаться. И чем быстрее, тем лучше. Потому что пока ведутся бесплодные разговоры и создаются политико-дипломатические эрзац-симулякры, гибнут люди.Но, с другой стороны, у России и нет другого выхода, кроме капитуляции неонацистского режима. Ведь в Кремле понимают и то, что хотят скрыть на западе и в Киеве за разговорами о перемирии – передышку, время для подготовки к будущей войне. С территории Украины, которую и хотят сохранить как инструмент, полигон и плацдарм для будущей войны с Россией.А зачем России это нужно? Зеленский делает вид, что не понимает сути вопроса. Но на то он и Зеленский…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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украина, россия, германия, владимир путин, владимир зеленский, олаф шольц, сергей шойгу, переговоры, курск, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, совбез, нато, мнения
Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Сергей Шойгу, переговоры, Курск, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Совбез, НАТО, Мнения

Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ

17:48 10.09.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков преподнес очередной сюрприз. Ну как сюрприз… В очередной раз подтвердил то, во что не хотят верить на Западе. Конкретно – что Россия не собирается отказываться от своих планов в ходе спецвоенной операции (СВО).
Не отказывается она ни от обеспечения гарантий стопроцентной безопасности на своих юго-западных границах путем окончательного отказа Киева от планов вступления в НАТО. Ни от демилитаризации, которая должны вырвать зубы у дикого хряка, русофобски хрюкающего в сторону России. Ни от денацификации – избавления украинского населения от постулатов неонацистской идеологии во всех сферах жизни, к чему с недавних пор добавилось требование обязательной защиты прав русских в том, что до сих пор называется Украиной.
Сейчас, как сказал г-н Песков, к планам принуждения укро-неонацистов и их западных спонсоров-заказчиков к адекватности добавился еще один, крайне актуальный – документ о вытеснении ВСУ из Курской области. По словам Пескова (об этом сообщило ТАСС), российское военное руководство разработало документ по выдворению украинских боевиков из Курской области, и уже есть все необходимые планы на этот счет, но их не будут обсуждать публично. В этом, похоже, и сюрприз – пусть помучаются неизвестностью.
При этом Песков отдельно подчеркнул для самых непонятливых и неверующих: у России хватит сил и средств и для выбивания ВСУ из Курской области, и для защиты Белгорода.
А чтобы вообще никто ни в чем не сомневался или сдуру не начал сомневаться, Песков еще раз заявил: СВО была и остается единственным инструментом достижения поставленных Россией целей, и альтернатив этому пока не видится. "СВО в отсутствие альтернатив является единственным возможным способом достижения целей", – отметил пресс-секретарь. И, как вы понимаете, не от своего имени он это сказал.
Другими словами, получился эдакий общий ответ на все последние телодвижения и Владимира Зеленского, и Запада. В частности, на то, что:
- Зеленский после провала на авиабазе Рамштайн, где он получил отлуп на просьбы бить по России дальнобойными ракетами, носится по европейским политикам и просит их на некоем "втором саммите мира" надавить на Россию и заставить ее пойти навстречу Киеву;
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
- он собирается лично убедить в этом доживающего последние дни в роли президента США Джо Байдена и передать ему и "план победы", и список целей, которые Украина готова раздолбать в России этими самыми дальнобойными ракетами;
- от безысходности Зеленский начал то ли пугать всех тем, что Украина сама готовит свои дальнобойные ракеты, то ли таким способом пытаться легализовать полученное разрешение бомбить "материковую" Россию;
- внезапно завихлял канцлер Германии Олаф Шольц, который то ли переобщался с Зеленским, то ли съел что-то не то и пугающее. В общем, он вдруг захотел предложить Москве и Киеву миротворческие инициативы.
Последняя инициатива Шольца – увлекательное действо. Напоминает поведение фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом. В 1943-м он вдруг стал приверженцем мира в окруженном подвале, откуда его с кислой миной на одряблевшем лице и извлекли улюлюкающие красноармейцы, уже лихо празднующие слом хребта нацистской машины. Когда припекло так, что даже Адольф Гитлер не мог помочь, бравый фельдмаршал вспомнил о мире и капитулировал.
По тому же пути через два года в 1945 году пошли генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представители люфтваффе — генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и кригсмарине — адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. Подмахнули так дружненько, что через несколько месяцев на такое же действо вдохновили и своих азиатских союзников из Японии: министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и начальник генштаба генерал Есидзиро Умэдзу подписали акт капитуляции и при этом даже не подумали о харакири.
Так и Шольц сейчас готов к миру, потому что и его правительство, и Германия под его руководством летят в тартары во всех отношениях и по всем параметрам. А на носу не только углубление экономического кризиса, выхода из которого не видно, но и развал правящей коалиции, и федеральные выборы, на которых немцы могут действующую власть и прокатить.
Вот Шольц и суетится, как Кейтель под взглядом Георгия Жукова. Канцлер подстилает соломку – только замирение на Украине, как бы предложенное Германией, может спасти его от ответственности. И от ответов на вопросы, почему Берлин по уровню помощи неонацистам Украины вышел на второе место после Вашингтона, но корм оказался не в коня, а в клячу в камуфляже, роль которой так неудачно играет Зеленский. И вообще – где деньги, Олаф, и где дешевые российские энергоносители, так удачно много лет подпитывающие немецкое "экономическое чудо"?
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
13:04
Радикально сменил риторику от отчаяния. Как Шольц попал в ловушку и теперь призывает к "миру"Уже несколько дней подряд в СМИ пишут о некоем плане канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию украинского конфликта. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц даже "не побоится" позвонить президенту России Владимиру Путину, "если сочтет момент подходящим"
Ответов нет, и Шольц спасается миротворческими инициативами, очень надеясь, что Россия на них согласится. Он так и говорит: готов хоть сейчас позвонить Владимиру Путину. Да вот беда – Путин чуть раньше сказал то, что сегодня озвучил, напоминая главные тезисы, его пресс-секретарь. "Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь", – пояснил он. Загадочно, но только на первый взгляд.
В Кремле прекрасно осознают, что бреднями о переговорах Запад пытается отвлечь внимание и затормозить российское наступление в зоне СВО, которое медленно, но уверенно приближает Россию к победе. Тяжело идет это процесс, но победа неотвратима.
А значит главная мысль Кремля в переводе звучит так: предпосылок для мирного урегулирования на Украине нет, а вот капитуляция, полная и безоговорочная – самое то, что подойдет. И это тоже будет означать долгожданный мир.
А чтобы немцы, видимо, поняли всё окончательно, высказался и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на канале "Россия-24", который тоже заявил, что переговоры с Киевом невозможны до тех пор, пока ВСУ полностью не покинут территорию России. Что в данный момент Москва не готова вести диалог именно по причине непонятного, тупого и кровавого времяпровождения ВСУ на Курщине. И что Россия понимает, что неонацисты и их хозяева уже давно перешли к террористическим методам войны, и что Москва даст за это по рукам. И предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов критической инфраструктуры.
Что по этому поводу говорит и пишет заместитель Шойгу по Совбезу Дмитрий Медведев, и напоминать не буду, щадя хрупкую психику западных политиков.
И это, похоже, консолидированная позиция российского руководства, с которой Западу придется считаться. И чем быстрее, тем лучше. Потому что пока ведутся бесплодные разговоры и создаются политико-дипломатические эрзац-симулякры, гибнут люди.
11:27
Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую областьКурская авантюра ВСУ должна была оттянуть силы ВС РФ от Донбасса и принудить Россию к переговорам, однако о них и речи идти не может, пока террористы не будут выбиты. Такое заявление 10 сентября сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
Но, с другой стороны, у России и нет другого выхода, кроме капитуляции неонацистского режима. Ведь в Кремле понимают и то, что хотят скрыть на западе и в Киеве за разговорами о перемирии – передышку, время для подготовки к будущей войне. С территории Украины, которую и хотят сохранить как инструмент, полигон и плацдарм для будущей войны с Россией.
А зачем России это нужно? Зеленский делает вид, что не понимает сути вопроса. Но на то он и Зеленский…
Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина"
 
УкраинаРоссияГерманияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОлаф ШольцСергей ШойгупереговорыКурскКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСовбезНАТОМнения
 
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