https://ukraina.ru/20240910/1057356202.html

Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ

Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ - 10.09.2024 Украина.ру

Кремль – Зеленскому: выгоним из Курска – поговорим. Капитуляция Украины – тоже мирный документ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков преподнес очередной сюрприз. Ну как сюрприз… В очередной раз подтвердил то, во что не хотят верить на Западе. Конкретно – что Россия не собирается отказываться от своих планов в ходе спецвоенной операции (СВО).

2024-09-10T17:48

2024-09-10T17:48

2024-09-10T17:48

украина

россия

германия

владимир путин

владимир зеленский

олаф шольц

сергей шойгу

переговоры

курск

киев

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Не отказывается она ни от обеспечения гарантий стопроцентной безопасности на своих юго-западных границах путем окончательного отказа Киева от планов вступления в НАТО. Ни от демилитаризации, которая должны вырвать зубы у дикого хряка, русофобски хрюкающего в сторону России. Ни от денацификации – избавления украинского населения от постулатов неонацистской идеологии во всех сферах жизни, к чему с недавних пор добавилось требование обязательной защиты прав русских в том, что до сих пор называется Украиной.Сейчас, как сказал г-н Песков, к планам принуждения укро-неонацистов и их западных спонсоров-заказчиков к адекватности добавился еще один, крайне актуальный – документ о вытеснении ВСУ из Курской области. По словам Пескова (об этом сообщило ТАСС), российское военное руководство разработало документ по выдворению украинских боевиков из Курской области, и уже есть все необходимые планы на этот счет, но их не будут обсуждать публично. В этом, похоже, и сюрприз – пусть помучаются неизвестностью.При этом Песков отдельно подчеркнул для самых непонятливых и неверующих: у России хватит сил и средств и для выбивания ВСУ из Курской области, и для защиты Белгорода.А чтобы вообще никто ни в чем не сомневался или сдуру не начал сомневаться, Песков еще раз заявил: СВО была и остается единственным инструментом достижения поставленных Россией целей, и альтернатив этому пока не видится. "СВО в отсутствие альтернатив является единственным возможным способом достижения целей", – отметил пресс-секретарь. И, как вы понимаете, не от своего имени он это сказал.Другими словами, получился эдакий общий ответ на все последние телодвижения и Владимира Зеленского, и Запада. В частности, на то, что:- Зеленский после провала на авиабазе Рамштайн, где он получил отлуп на просьбы бить по России дальнобойными ракетами, носится по европейским политикам и просит их на некоем "втором саммите мира" надавить на Россию и заставить ее пойти навстречу Киеву;- он собирается лично убедить в этом доживающего последние дни в роли президента США Джо Байдена и передать ему и "план победы", и список целей, которые Украина готова раздолбать в России этими самыми дальнобойными ракетами;- от безысходности Зеленский начал то ли пугать всех тем, что Украина сама готовит свои дальнобойные ракеты, то ли таким способом пытаться легализовать полученное разрешение бомбить "материковую" Россию;- внезапно завихлял канцлер Германии Олаф Шольц, который то ли переобщался с Зеленским, то ли съел что-то не то и пугающее. В общем, он вдруг захотел предложить Москве и Киеву миротворческие инициативы.Последняя инициатива Шольца – увлекательное действо. Напоминает поведение фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом. В 1943-м он вдруг стал приверженцем мира в окруженном подвале, откуда его с кислой миной на одряблевшем лице и извлекли улюлюкающие красноармейцы, уже лихо празднующие слом хребта нацистской машины. Когда припекло так, что даже Адольф Гитлер не мог помочь, бравый фельдмаршал вспомнил о мире и капитулировал.По тому же пути через два года в 1945 году пошли генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представители люфтваффе — генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и кригсмарине — адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. Подмахнули так дружненько, что через несколько месяцев на такое же действо вдохновили и своих азиатских союзников из Японии: министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и начальник генштаба генерал Есидзиро Умэдзу подписали акт капитуляции и при этом даже не подумали о харакири.Так и Шольц сейчас готов к миру, потому что и его правительство, и Германия под его руководством летят в тартары во всех отношениях и по всем параметрам. А на носу не только углубление экономического кризиса, выхода из которого не видно, но и развал правящей коалиции, и федеральные выборы, на которых немцы могут действующую власть и прокатить.Вот Шольц и суетится, как Кейтель под взглядом Георгия Жукова. Канцлер подстилает соломку – только замирение на Украине, как бы предложенное Германией, может спасти его от ответственности. И от ответов на вопросы, почему Берлин по уровню помощи неонацистам Украины вышел на второе место после Вашингтона, но корм оказался не в коня, а в клячу в камуфляже, роль которой так неудачно играет Зеленский. И вообще – где деньги, Олаф, и где дешевые российские энергоносители, так удачно много лет подпитывающие немецкое "экономическое чудо"?Ответов нет, и Шольц спасается миротворческими инициативами, очень надеясь, что Россия на них согласится. Он так и говорит: готов хоть сейчас позвонить Владимиру Путину. Да вот беда – Путин чуть раньше сказал то, что сегодня озвучил, напоминая главные тезисы, его пресс-секретарь. "Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь", – пояснил он. Загадочно, но только на первый взгляд.В Кремле прекрасно осознают, что бреднями о переговорах Запад пытается отвлечь внимание и затормозить российское наступление в зоне СВО, которое медленно, но уверенно приближает Россию к победе. Тяжело идет это процесс, но победа неотвратима.А значит главная мысль Кремля в переводе звучит так: предпосылок для мирного урегулирования на Украине нет, а вот капитуляция, полная и безоговорочная – самое то, что подойдет. И это тоже будет означать долгожданный мир.А чтобы немцы, видимо, поняли всё окончательно, высказался и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на канале "Россия-24", который тоже заявил, что переговоры с Киевом невозможны до тех пор, пока ВСУ полностью не покинут территорию России. Что в данный момент Москва не готова вести диалог именно по причине непонятного, тупого и кровавого времяпровождения ВСУ на Курщине. И что Россия понимает, что неонацисты и их хозяева уже давно перешли к террористическим методам войны, и что Москва даст за это по рукам. И предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и объектов критической инфраструктуры.Что по этому поводу говорит и пишет заместитель Шойгу по Совбезу Дмитрий Медведев, и напоминать не буду, щадя хрупкую психику западных политиков.И это, похоже, консолидированная позиция российского руководства, с которой Западу придется считаться. И чем быстрее, тем лучше. Потому что пока ведутся бесплодные разговоры и создаются политико-дипломатические эрзац-симулякры, гибнут люди.Но, с другой стороны, у России и нет другого выхода, кроме капитуляции неонацистского режима. Ведь в Кремле понимают и то, что хотят скрыть на западе и в Киеве за разговорами о перемирии – передышку, время для подготовки к будущей войне. С территории Украины, которую и хотят сохранить как инструмент, полигон и плацдарм для будущей войны с Россией.А зачем России это нужно? Зеленский делает вид, что не понимает сути вопроса. Но на то он и Зеленский…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240910/1057344383.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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