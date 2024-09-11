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Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ

Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ - 11.09.2024 Украина.ру

Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным

2024-09-11T14:56

2024-09-11T14:56

2024-09-11T14:56

патриарх кирилл

новости

искусственный интеллект

человечество

вера

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"Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – сказал патриарх.Он объяснил, что внедрение искусственного интеллекта может привести к колоссальному технологическому прорыву."Все это может служить человеку и его благу, а может, как атомная бомба, служить и против человека, и нести колоссальную угрозу. Вывод заключается в том, что человек должен становиться лучше нравственно и духовно. Если прогресса не будет происходить на этом уровне человеческого бытия, нравственного и духовного, мы проиграем битву и интеллекту искусственному, и многие другие битвы", – добавил патриарх.По его мнению, развитие человека и человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства.Главная задача, подчеркнул он, заключается в следующем: никаким образом и ни под каким видом нельзя допускать такого развития искусственного интеллекта, которое выведет его из подчинения человеку.Подробнее об опасности ИИ - в материале Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей на сайте Украина.ру.

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2024

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патриарх кирилл, новости, искусственный интеллект, человечество, вера