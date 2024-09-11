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Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ
Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ - 11.09.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным
2024-09-11T14:56
2024-09-11T14:56
2024-09-11T14:56
патриарх кирилл
новости
искусственный интеллект
человечество
вера
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"Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – сказал патриарх.Он объяснил, что внедрение искусственного интеллекта может привести к колоссальному технологическому прорыву."Все это может служить человеку и его благу, а может, как атомная бомба, служить и против человека, и нести колоссальную угрозу. Вывод заключается в том, что человек должен становиться лучше нравственно и духовно. Если прогресса не будет происходить на этом уровне человеческого бытия, нравственного и духовного, мы проиграем битву и интеллекту искусственному, и многие другие битвы", – добавил патриарх.По его мнению, развитие человека и человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства.Главная задача, подчеркнул он, заключается в следующем: никаким образом и ни под каким видом нельзя допускать такого развития искусственного интеллекта, которое выведет его из подчинения человеку.Подробнее об опасности ИИ - в материале Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
патриарх кирилл, новости, искусственный интеллект, человечество, вера
Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за утраты религиозности при обретении ИИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным
"Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – сказал патриарх.
Он объяснил, что внедрение искусственного интеллекта может привести к колоссальному технологическому прорыву.
"Все это может служить человеку и его благу, а может, как атомная бомба, служить и против человека, и нести колоссальную угрозу. Вывод заключается в том, что человек должен становиться лучше нравственно и духовно. Если прогресса не будет происходить на этом уровне человеческого бытия, нравственного и духовного, мы проиграем битву и интеллекту искусственному, и многие другие битвы", – добавил патриарх.
По его мнению, развитие человека и человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания в людях веры и нравственного чувства.
Главная задача, подчеркнул он, заключается в следующем: никаким образом и ни под каким видом нельзя допускать такого развития искусственного интеллекта, которое выведет его из подчинения человеку.