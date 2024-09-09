https://ukraina.ru/20240909/1057333697.html

Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону

Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону - 09.09.2024 Украина.ру

Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторону

Участник ВЭФ-2024, руководитель Экспертного совет БРИКС – Россия Виктория Панова в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру объяснила, что Запад воспринимает БРИКС как угрозу, но виновато в этом не объединение, а непомерные амбиции западного гегемона.

2024-09-09T18:31

2024-09-09T18:31

2024-09-09T18:31

интервью

брикс

запад

россия

малайзия

владимир путин

нато

турция

ес

вэф

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"Мы не ставим своей целью пугать Запад или кого-то еще. Они нас и так боятся", —уточнила проректор НИУ ВШЭ.В рамках ВЭФ-2024 прошла дискуссия на тему "Расширенный БРИКС: новые слагаемые глобальной стабильности" под модерацией руководителя Экспертного совета БРИКС — Россия, проректора НИУ ВШЭ Виктории Пановой. Участники обсудили, как расширение БРИКС повлияет на страны-члены объединения, не превратится ли оно в антизападную организацию, и поделились предложениями, как должно проходить будущее мировое взаимодействие в условиях геополитической турбулентности.— Виктория Владимировна, формально БРИКС представляет собой экономическое объединение, но сейчас его все воспринимают именно как политический альянс. Сколько в нем экономики, а сколько – политики?— Я отвечу на этот вопрос простым обывательским языком.БРИКС — это клуб по интересам и клуб единомышленников одновременно. Это формальное объединение лидеров, которое позволяет им собираться и работать в очень гибком формате по наиболее жгучим мировым проблемам, в результате чего они договариваются о том, что со всем этим делать.Раньше о БРИКС в плане экономики говорили, что надо полностью избавится от доллара. Потом риторику немножко смягчили. Сейчас речь идет не столько о долларе, сколько о создании новой финансовой и платежной системы, которая позволила бы БРИКС и другим странам мирового большинства присоединиться к ней без угроз санкций. Это необходимо для того, чтобы государства спокойно торговали между собой, как это должно происходить в нормальном демократическом мире.Постепенно БРИКС эволюционировал во всеобъемлющую структуру, которая занимается и вопросами политики. Это не военно-политический союз, но вопросами глобального управления лидеры стран занимаются непрерывно.Два члена БРИКС являются постоянными членами Совбеза ООН. Остальные государства тоже заинтересованы в том, чтобы влиять на вопросы мирового управления. БРИКС уже не первый год участвует в разрешении региональных конфликтов.Наконец, БРИКС занимается гуманитарной повесткой: взаимодействие между людьми, образование, наука, технологии, спорт, культура. Весь этот массив позволяет нам становиться ближе, чтобы решать вопросы и политики, и экономики.— На Восточном экономическом форуме очень много сессий было посвящено именно БРИКС. При этом у меня был опыт работы с ЕАЭС. И у меня складывается ощущение, что сейчас и ЕАЭС (и ШОС тоже) уходят на второй план. Можно ли сказать, что БРИКС затмевает эти объединения?— Я бы так не сказала. В этом году Россия председательствует в БРИКС, поэтому большее внимание в наших СМИ уделяется именно этому объединению. Но мы никоим образом не можем считать, что ШОС менее важна, или что ЕАЭС потерял свою актуальность.Более того, идея большого евразийского партнерства, которую высказал Владимир Путин, тоже является квинтэссенцией всех интеграций: это и ШОС, и БРИКС, и ЕАЭС, и АСЕАН. Все эти незападные структуры могут воздействовать на изменения миропорядка. А конкретно БРИКС может выступать ядром для всего незападного мира.Хочу подчеркнуть: речь идет о незападном, а не об антизападном мире.— На Восточном экономическом форуме в этом году присутствовали представители Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Китая, Бразилии и даже Японии с Австралией. То есть в БРИКС хотят вступить все больше стран. Мы этим можем напугать Запад?— Мы не ставим своей целью пугать Запад или кого-то еще. Они нас и так боятся. Несмотря на то, что БРИКС регулярно заявляет о том, что не дружит против кого-то и не является угрозой для кого-то.Более того, повестка БРИКС, в отличие от повестки "Большой семерки", очень позитивная и конструктивная. Мы, в отличие от них, не призываем вводить против кого-то санкции."Семерка" просто говорит: "Давайте мы будем пытаться изничтожить какую страну". У БРИКС такой повестки нет и быть не может. И это в этом и есть угроза Западу. БРИКС показывает альтернативу для всего мира, что он умеет вовлекать, а не исключать.Поэтому разные страны отправляют разные формы заявки на вступление в БРИКС.А Запад совершенно не готов отказываться от своего доминирующего положения в мире. У него в мозгах еще сидит представление о себе как о гегемоне, и он за это представление цепляется. Это давно не так.Мы видим, как экономический вес всего мира перераспределяется по регионам. Да и политический авторитет у каждой из стран БРИКС сейчас гораздо выше. И гуманитарная повестка уже другая.Например, тот же английский язык еще остается языком международного общения, но национальные языки и культурные традиции разных стран сейчас тоже активно изучаются и продвигаются.Запад к этому не готов. Он не готов к взаимодействию. И потому воспринимает БРИКС как угрозу.— В СМИ также активно обсуждается тема вступления Турции в БРИКС. Зачем она резко захотела вступить в объединение, которое связано с Россией?— Я не слышала, чтобы мы с турками не могли о чем-то договориться. У нас хорошие отношения — между лидерами и на двустороннем уровне.Мы понимаем, что Турция — член НАТО, но она очень самостоятельный член НАТО. Можно вспомнить, что Турция не всегда шла навстречу авантюрам, которые затевали США. Были случаи, когда Анкара запрещала своим союзникам по НАТО пролет через свою территорию и отказывалась идти на уступки, которые вредили бы ее национальным интересам.Турция — национально ориентированное государство. И для всех стран БРИКС любое национально ориентированное государство — это хороший партнер.В чем проблема Евросоюза? В том, что лидеров стран этого объединения не волнуют их национальные интересы. Они идут на поводке у Брюсселя в ущерб себе. Разговаривать с ними не о чем. А Турция будет думать о себе.Понятно, что позиция Турции не всегда будет совпадать с позициями России, Китая и Ирана. Но любые разногласия разрешить всегда проще, если вы понимаете, от чего вы отталкиваетесь. Когда заинтересованы не в гипотетическом уничтожении вашего контрагента, а собираетесь с ним сосуществовать дальше в одном мире, вам нужно получить от него дополнительную выгоду и соблюсти свои национальные интересы.— Самым ярким событием форума стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. В чем его важность, помимо того, что оно прошло с участием нашего президента и представителей из Малайзии и Китая?— Это пик ВЭФа — ключевого события для Дальнего Востока, которое демонстрирует то, что было достигнуто Россией с точки зрения развития этих территорий.Дальний Восток — это ворота в динамичный мир, который развивается быстрее, чем Запад. Поэтому важно находить новые точки роста, что происходит благодаря ВЭФ. А президент в своих выступлениях обозначает эти точки роста, что позволяет нашим зарубежным партнёрам понять, где они могут получить выгоду и где мы можем вместе продвигать общие проекты.Кроме того, Путин на этом выступлении обозначил если не красные линии, то позицию России по развитию политических и экономических отношений в мире.Так что его выступление рассчитано и на внутреннего пользователя (вся страна услышала, что мы уже сделали для Дальнего Востока, а что еще предстоит сделать), и на внешнего потребителя (чтобы он понял, какие задачи и обеспокоенности есть у Москвы).На этом форуме нашими собеседниками были премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и зампред КНР Хань Чжэн. Понятно, что Россию и Китай называют "мамой" и "папой" БРИКС, которые значительно влияют на перспективы развития этого объединения. А вот с Малайзией ситуация немного другая.Малайзия — это крупная страна Юго-Восточной Азии и член АСЕАН (важной структуры для построения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Это один из ключевых игроков, который не просто приехал на форум, а говорит о заинтересованности в двусторонних отношениях с Россией и вступлении в незападные объединения, которые могли бы подстраховать его от диктата Запада.Так что Малайзия важна со всех точек зрения.— Перед встречей Путина и Ибрагима СМИ писали, что они обязательно обсудят мирный план по Украине. Вы как думаете, в каком ключе они могли эту тему затронуть?— Путин мог ответить на обеспокоенность в связи с украинским конфликтом, которые выражала и Малайзия и другие страны.Все видят, что Запад пытается продвигать эскалацию в отношении ядерной державы, а это всегда игра на грани. Мы видим нарастание провокаций Украины в отношении той же Запорожской АЭС. Мы видим вторжение киевского режима в мирные российские регионы и издевательства над гражданским населением.При этом западные лидеры (Урсула фон дер Ляйен и уходящий Боррель) продолжают выступать с призывами накачивать Украину оружием. А когда кто-то на Западе выступает с предложениями о мире, его пытаются дискредитировать.Незападные страны тревожит безумие этих товарищей. И они хотели бы знать, как Россия будет нивелировать все эти угрозы.О том, почему приезд Анвара Ибрагима на ВЭФ-2024 на встречу с Владимиром Путиным — серьезный признак сближения России и Малайзии, в материале Анны Черкасовой Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024

https://ukraina.ru/20240904/1057222991.html

запад

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малайзия

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китай

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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