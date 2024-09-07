Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина - 07.09.2024 Украина.ру
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Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина
Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина - 07.09.2024 Украина.ру
Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина
Если поверить бывшему замдиректора Национальной разведки США по России и Евразии Питеру Шредеру, то на Западе некоторые специалисты и даже политики начинают понимать президента России Владимира Путина и мотивы его политики в Украине.
2024-09-07T15:30
2024-09-07T15:33
россия
запад
украина
владимир путин
шредер
вооруженные силы украины
нато
мнения
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Указанный однофамилец бывшего канцлера Германии Шредер сегодня в США работает старшим научным сотрудником Центра новой американской безопасности и на днях он в Foreign Affairs опубликовал свои размышления о войне в Украине с красноречивым названием "Путин никогда не сдастся на Украине".И перво-наперво Шредер говорит своим западным коллегам, что они не понимают главного -- стратегия США по сдерживанию России была и является фундаментально неверной. Потому что исходит из двух главных ошибок в расчетах.Во-первых, это стремление США во главе всего Запада сделать для России цену войны в Украине невыносимо высокой. Вот именно для этого Россию сначала вынудили к этой войне, а потом решили додавить санкциями, поставками оружия Украине, политическим и дипломатическим давлением. Сюда же можно добавить разгул на грани психического помешательства зоологической русофобии и стремление к тотальной отмене России" -- запрету всего российского в жизни западных сообществ. И все эти меры должны были, по расчетам западных мудрагелей, подтолкнуть российское руководство к мирным переговорам. На условиях Запада, разумеется.Во-вторых, многие, принимающие решения на Западе, посчитали и сейчас считают Путина "оппортунистом". То есть человеком, который хоть и начал войну, но никогда не отважится на настоящую войну до победного конца с коллективным Западом, а будет утверждать свои позиции в конфликтах с более слабыми противниками и оппонентами. И обязательно спасует перед сильными и будет довольствоваться малым. А все поползновения Путина на постсоветском пространстве на Западе объясняют его имперскими амбициями и уверенностью в том, что Запад тоже разделен противоречиями, а потому слаб.Но как только Запад покажет свою силу и как только цена войны станет для России иррационально и неподъемно высокой, Путин обязательно отступит.Шредер, повторяю, сразу говорит, что расчеты, планы и прогнозы, основанные на такой стратегии Запада, -- тупые и неверные. Ибо тот же украинский вопрос имеет для российского президента историческое значение, и он готов сопротивляться любому давлению, дабы не допустить превращения Украины в часть Запада.Кроме того, в поведении Путина дело не в его агрессивности или геополитической алчности, выраженной в стремлении расширить, укрепить и защитить русским мир. По мнению Шредера, если бы Путин хотел это сделать, то в 2008 году смог окончательно смять и перекроить на свой лад Грузию в войне "08.08.08". Или в Украине не подписывать Минские соглашения, а уже после Иловайского котла в 2014 году бросить войска и прорубить нужное ему сухопутное окно в Крым и установить господство на Черном море. Ведь ВСУ тогда были в таком разобранном состоянии, что никакого сопротивления с их стороны не было бы. Даже такой же мало готовой, но более многочисленной армии российской. Но Путин типа выбрал политическое решение.Совершенно правильно Шредер оценивает перспективы украинского конфликта и специальной военной операции (СВО), которые, по его мнению, являются для России Путина "превентивной войной против продвижения Запада в Украину", которое могло бы создать для России угрозу "цветной революции" и всех прелестей, связанных с нею, которые уже познала на себе Украина.На этом основании Шредер делает три главных вывода:- в связи с планами Украины по вступлению в НАТО, уменьшением для западных ракет подлетного времени к Москве и приближением "цветной революции к границам России цена бездействия в России рассматривалась как более высокая в сравнении с рисками наступления на Украину;- исходя из признания прежней стратегии Запада ошибочной, этот самый Запад должен сегодня не рассчитывать на истощение России или на победу на поле боя, а ждать времени, которое настанет, когда Путин уйдет с политической арены и в России сменится власть. Главное – заморозка СВО, но без разрядки, а, напротив, с максимальным давлением и прицелом на решающее "постпутинское" будущее России;- до наступления времени "послепутина" держать Россию в напряжении, но для новой российской власти уже сейчас готовить предложения по новой архитектуре безопасности. Естественно, с приоритетным учетом интересов Запада и стимулами для заинтересованности в этом россиян.Конечно, Шредер прямо не пишет, что в России Запад опять должен взращивать и покупать на корню когорту новых раболепствующих перед ним ельциных, чубайсов, гайдаров и прочих козыревых. Но это и так читается в предложениях новой стратегии.Шредер так и пишет: способность Запада влиять на внутриполитические процессы в России сегодня незначительна, а значит, Западу нужно стратегически действовать так -- не рассчитывать на текущие успехи, стараться ограничить военные действия на Украине, не допускать никакой ненужной эскалации, истощающей Украину, и минимизировать свои затраты. Но параллельно усиливать финансовое и дипломатическое давление на Россию с прицелом на будущее. Чтобы в этом будущем и вынудить Россию на переговоры, а потом переиграть ее за переговорным столом. Удушить не мытьем, так катаньем, используя внутрироссийские противоречия между разными частями элиты.Отказ от такой новой стратегии, уверен Шредер, -- переход СВО в Украине в глобальный ядерный конфликт, который одинаково губителен для всех. И для Запада тоже.Совершенно верно Шредер оценивает и главный мотив российского президента. По его мнению, Путин исходит из того, что для него главное – не экзистенциальная зацикленность на Украине, а безопасность России. И сегодня, и в будущем. И дело даже не в том, намекает Шредер, что СВО -- личный проект Путина, за который он несет исключительную ответственность и который проиграть после всех жертв и издержек не может. Для Путина в Украине важно не перемирие или заморозка конфликта, а мир. Не с Украиной, а долгосрочный -- мир со всем Западом. И договор о новой коллективной системе безопасности, которая перво-наперво учитывала бы интересы России. В новом многополярном, а не монополярном мире.То есть Путин стремится к тому, чего сегодня глобальные элиты мира не хотят, находясь в остаточном бреду и грезах о былом величии и одностороннем американском гегемонизме.Отсюда и такая заруба и ожесточенность войны в Украине. И готовность России в деле уничтожения "Украины-АнтиРоссии" на своих границах идти до конца, на любые издержки и риски. Ибо для Москвы речь в этом конфликте идет не о конъюнктурных и сиюминутных геополитических преимуществах или выгодах – о выживании. И сейчас, и – это главное! -- в будущем.И все вроде бы хорошо в этих размышления американца Шредера и тех сил, что стоят за ним и мыслят более-менее прагматично и объективно. Здесь, как говаривал булгаковский профессор Преображенский, есть здравый смысл и жизненная опытность.Однако, как многим кажется, в этих новых стратегических размышлениях Запада нет другого – понимания, что конфликт в Украине и СВО глубже, чем противостояние двух стран или даже неоформленных блоков стран. Тут в первую очередь, речь идет о глобальном противостоянии сторонников национального суверенитета и сохранения национальной, культурной и духовной идентичности народов с проводниками либеральной и западоцентричной глобализации, по своим лекалам все уравнивающей и нивелирующей, под один ранжир стирающей милые сердцу различия и особенности, души народов.В том числе, нацелились на душу русскую. А Путин не дает ее трогать. И русские, если хотите, россияне всех национальностей в большинстве своем его понимают и поддерживают.А значит, отсюда и второй главный недостаток размышлений и прогнозов Шредера и компании – расчет на то, что ослабление России наступит, а ее стремление сохранить безопасность и свою идентичность будет поколеблено после ухода Путина.Этого-то как раз и нет. Во всяком случае, не хотелось бы, чтобы было. И в самой России, и за ее пределами среди тех, кто на нее надеется, растет уверенность, что главная заслуга Путина в том, что он вернул России уверенность в своих силах и правильности своих планов, за которые сегодня сражаются бойцы СВО.И судя по статье Шредера, кое-что начинает доходить и до Запада. И, конечно же, очень важно, чтобы это понимание дошло до всех в самой России…О том, почему российская власть в лицее президента не может найти общий язык с Западом - в статье "Главная проблема Владимира Путина"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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россия, запад, украина, владимир путин, шредер, вооруженные силы украины, нато, мнения
Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Шредер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мнения

Безопасность – это не жадность, а жизнь. На Западе начинают понимать Россию и Путина

15:30 07.09.2024 (обновлено: 15:33 07.09.2024)
 
Медведь
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Если поверить бывшему замдиректора Национальной разведки США по России и Евразии Питеру Шредеру, то на Западе некоторые специалисты и даже политики начинают понимать президента России Владимира Путина и мотивы его политики в Украине.
Указанный однофамилец бывшего канцлера Германии Шредер сегодня в США работает старшим научным сотрудником Центра новой американской безопасности и на днях он в Foreign Affairs опубликовал свои размышления о войне в Украине с красноречивым названием "Путин никогда не сдастся на Украине".
И перво-наперво Шредер говорит своим западным коллегам, что они не понимают главного -- стратегия США по сдерживанию России была и является фундаментально неверной. Потому что исходит из двух главных ошибок в расчетах.
Во-первых, это стремление США во главе всего Запада сделать для России цену войны в Украине невыносимо высокой. Вот именно для этого Россию сначала вынудили к этой войне, а потом решили додавить санкциями, поставками оружия Украине, политическим и дипломатическим давлением. Сюда же можно добавить разгул на грани психического помешательства зоологической русофобии и стремление к тотальной отмене России" -- запрету всего российского в жизни западных сообществ. И все эти меры должны были, по расчетам западных мудрагелей, подтолкнуть российское руководство к мирным переговорам. На условиях Запада, разумеется.
Во-вторых, многие, принимающие решения на Западе, посчитали и сейчас считают Путина "оппортунистом". То есть человеком, который хоть и начал войну, но никогда не отважится на настоящую войну до победного конца с коллективным Западом, а будет утверждать свои позиции в конфликтах с более слабыми противниками и оппонентами. И обязательно спасует перед сильными и будет довольствоваться малым. А все поползновения Путина на постсоветском пространстве на Западе объясняют его имперскими амбициями и уверенностью в том, что Запад тоже разделен противоречиями, а потому слаб.
Но как только Запад покажет свою силу и как только цена войны станет для России иррационально и неподъемно высокой, Путин обязательно отступит.
Шредер, повторяю, сразу говорит, что расчеты, планы и прогнозы, основанные на такой стратегии Запада, -- тупые и неверные. Ибо тот же украинский вопрос имеет для российского президента историческое значение, и он готов сопротивляться любому давлению, дабы не допустить превращения Украины в часть Запада.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Кроме того, в поведении Путина дело не в его агрессивности или геополитической алчности, выраженной в стремлении расширить, укрепить и защитить русским мир. По мнению Шредера, если бы Путин хотел это сделать, то в 2008 году смог окончательно смять и перекроить на свой лад Грузию в войне "08.08.08". Или в Украине не подписывать Минские соглашения, а уже после Иловайского котла в 2014 году бросить войска и прорубить нужное ему сухопутное окно в Крым и установить господство на Черном море. Ведь ВСУ тогда были в таком разобранном состоянии, что никакого сопротивления с их стороны не было бы. Даже такой же мало готовой, но более многочисленной армии российской. Но Путин типа выбрал политическое решение.
Совершенно правильно Шредер оценивает перспективы украинского конфликта и специальной военной операции (СВО), которые, по его мнению, являются для России Путина "превентивной войной против продвижения Запада в Украину", которое могло бы создать для России угрозу "цветной революции" и всех прелестей, связанных с нею, которые уже познала на себе Украина.
На этом основании Шредер делает три главных вывода:
- в связи с планами Украины по вступлению в НАТО, уменьшением для западных ракет подлетного времени к Москве и приближением "цветной революции к границам России цена бездействия в России рассматривалась как более высокая в сравнении с рисками наступления на Украину;
- исходя из признания прежней стратегии Запада ошибочной, этот самый Запад должен сегодня не рассчитывать на истощение России или на победу на поле боя, а ждать времени, которое настанет, когда Путин уйдет с политической арены и в России сменится власть. Главное – заморозка СВО, но без разрядки, а, напротив, с максимальным давлением и прицелом на решающее "постпутинское" будущее России;
- до наступления времени "послепутина" держать Россию в напряжении, но для новой российской власти уже сейчас готовить предложения по новой архитектуре безопасности. Естественно, с приоритетным учетом интересов Запада и стимулами для заинтересованности в этом россиян.
Конечно, Шредер прямо не пишет, что в России Запад опять должен взращивать и покупать на корню когорту новых раболепствующих перед ним ельциных, чубайсов, гайдаров и прочих козыревых. Но это и так читается в предложениях новой стратегии.
Шредер так и пишет: способность Запада влиять на внутриполитические процессы в России сегодня незначительна, а значит, Западу нужно стратегически действовать так -- не рассчитывать на текущие успехи, стараться ограничить военные действия на Украине, не допускать никакой ненужной эскалации, истощающей Украину, и минимизировать свои затраты. Но параллельно усиливать финансовое и дипломатическое давление на Россию с прицелом на будущее. Чтобы в этом будущем и вынудить Россию на переговоры, а потом переиграть ее за переговорным столом. Удушить не мытьем, так катаньем, используя внутрироссийские противоречия между разными частями элиты.
Отказ от такой новой стратегии, уверен Шредер, -- переход СВО в Украине в глобальный ядерный конфликт, который одинаково губителен для всех. И для Запада тоже.
Совершенно верно Шредер оценивает и главный мотив российского президента. По его мнению, Путин исходит из того, что для него главное – не экзистенциальная зацикленность на Украине, а безопасность России. И сегодня, и в будущем.
И дело даже не в том, намекает Шредер, что СВО -- личный проект Путина, за который он несет исключительную ответственность и который проиграть после всех жертв и издержек не может. Для Путина в Украине важно не перемирие или заморозка конфликта, а мир. Не с Украиной, а долгосрочный -- мир со всем Западом. И договор о новой коллективной системе безопасности, которая перво-наперво учитывала бы интересы России. В новом многополярном, а не монополярном мире.
То есть Путин стремится к тому, чего сегодня глобальные элиты мира не хотят, находясь в остаточном бреду и грезах о былом величии и одностороннем американском гегемонизме.
Отсюда и такая заруба и ожесточенность войны в Украине. И готовность России в деле уничтожения "Украины-АнтиРоссии" на своих границах идти до конца, на любые издержки и риски. Ибо для Москвы речь в этом конфликте идет не о конъюнктурных и сиюминутных геополитических преимуществах или выгодах – о выживании. И сейчас, и – это главное! -- в будущем.
И все вроде бы хорошо в этих размышления американца Шредера и тех сил, что стоят за ним и мыслят более-менее прагматично и объективно. Здесь, как говаривал булгаковский профессор Преображенский, есть здравый смысл и жизненная опытность.
Однако, как многим кажется, в этих новых стратегических размышлениях Запада нет другого – понимания, что конфликт в Украине и СВО глубже, чем противостояние двух стран или даже неоформленных блоков стран. Тут в первую очередь, речь идет о глобальном противостоянии сторонников национального суверенитета и сохранения национальной, культурной и духовной идентичности народов с проводниками либеральной и западоцентричной глобализации, по своим лекалам все уравнивающей и нивелирующей, под один ранжир стирающей милые сердцу различия и особенности, души народов.
В том числе, нацелились на душу русскую. А Путин не дает ее трогать. И русские, если хотите, россияне всех национальностей в большинстве своем его понимают и поддерживают.
А значит, отсюда и второй главный недостаток размышлений и прогнозов Шредера и компании – расчет на то, что ослабление России наступит, а ее стремление сохранить безопасность и свою идентичность будет поколеблено после ухода Путина.
Этого-то как раз и нет. Во всяком случае, не хотелось бы, чтобы было. И в самой России, и за ее пределами среди тех, кто на нее надеется, растет уверенность, что главная заслуга Путина в том, что он вернул России уверенность в своих силах и правильности своих планов, за которые сегодня сражаются бойцы СВО.
И судя по статье Шредера, кое-что начинает доходить и до Запада. И, конечно же, очень важно, чтобы это понимание дошло до всех в самой России…
О том, почему российская власть в лицее президента не может найти общий язык с Западом - в статье "Главная проблема Владимира Путина"
 
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