"Пожарная команда" на бесполезном саммите. Зачем Блинкен и Лэмми приехали на Крымскую платформу

В среду 11 сентября в Киеве перекрывают движение в трех центральных районах города из-за мероприятия, которое прославилось своей бесполезностью – "Крымской платформы". С утра в Киеве огромные пробки на дорогах и очереди на общественный транспорт.

Мероприятие должны посетить высокие гости, ради которых киевляне и вынуждены терпеть неудобства. Зеленский с 2021 года проводит его, пытаясь завлечь иностранных дипломатов и политиков, чтобы поговорить о том, как они хотят возвращать Киеву Крым.Бесполезный и бесплодный съездРезюмировать все предыдущие саммиты "Крымской платформы" можно было бы желанием организаторов выпить кофе в Ялте, но для этого саму Ялту им хотелось бы как следует разбомбить. Да только Россия мешает."В общем, классическая "крымская платформа": Мы собрали всех, придумали план деоккупации и реинтеграции, но не придумали главного - куда девать Россию, стоящую стеной перед реализацией этих планов", - иронизирует телеграм-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр".В прошлом году 23 августа Зеленский на "Крымской платформе" пытался завлечь иностранный бизнес делить шкуру неубитого медведя, заявив, что иностранные компании смогут зайти в Крым после "деоккупации" полуострова.На прошлогоднем саммите в Киеве "звездой" была украинский дипломат Эминэ Джапарова, которая активно требовала усиления санкций против РФ, утверждая, что Россию можно остановить только силой. Джапарова также предупреждала участников, чтобы они не пытались даже продвигать какую-нибудь свою идею относительно будущего Крыма. Проще говоря, участники должны были лишь приехать и одобрить вариант Зеленского без обсуждений и альтернатив. Джапарова также сообщила, что после "деоккупации" Зеленский планирует сделать из Крыма Силиконовую долину.В этом году Джапарову уволили с дипломатических постов, после того как оказалось, что она помогла сбежать из страны своему любовнику, олигарху Геннадию Боголюбову.Сложности с привлечением частниковВ этом году, как пишет депутат Александр Дубинский, приезд гостей финансирует олигарх Виктор Пинчук. Сами они не желают ехать, так как политических дивидендов такие поездки на Украину им уже не приносят.Съезжаются на "Крымскую платформу" и представители украинской администрации Крыма, которая в реальности ничем не управляет, но исправно получает из бюджета зарплату. В Киеве действует также Крымская епархия раскольнической ПЦУ. Утром 11 сентября украинские СМИ сообщили, что ночью в Киеве возле Михайловского собора был избит так называемый Крымский митрополит ПЦУ Климент, который также служит в ВСУ. Он тоже приехал на "Крымскую платформу".Ранее украинский телеграм-канал "First. Новости войны" писал, что Киеву всё труднее завлекать гостей на этот саммит. "Украинская дипломатия после провала конференции в Швейцарии не может собрать нормальное количество делегатов на парламентский саммит "Крымской платформы". Сейчас все посольства работают только на это, обивают пороги внешнеполитических ведомств, но результаты, мягко говоря, так себе. Украинцев все кормят "завтраками", - пишет "First. Новости войны".Украинский телеграм-канал "Рубикон" называет "Крымскую платформу" эталоном бесполезного мероприятия вроде "саммита мира" в Швейцарии. "Кстати, о Крымской платформе. Первый саммит этого мероприятия прошел 23 августа 2021 года с очень большим апломбом. Затем началась война, но Крымская платформа в скомканном виде всё равно в 2022 и 2023 проводилась в Киеве накануне Дня независимости. На саммит это уже никак не тянуло (прямо скажем, и в 2021-м Крымская платформа не была саммитом, потому что "саммит" - это только главы государств), а больше походило на круглый стол дипломатов и политологов", - пишет "Рубикон".Что Зеленскому везут Блинкен и ЛэммиОбычно "Крымскую платформу" проводят в августе, к очередной годовщине независимости. В этом году график сдвинули ради большей определенности по поводу выборов в США и ради пущего информационного эффекта перед открытием новой сессии Генассамблеи ООН, куда Зеленский тоже намерен поехать, чтобы устроить там слезливое шоу.В США он должен встретиться с уходящим президентом Джо Байденом. Там же с ним могли бы встретиться и госсекретарь США и глава МИД Великобритании, но они решили за два дня поговорить с Зеленским под предлогом "Крымской платформы"."Сегодня в Киеве важные лица Британии и США. Есть 2 версии: а) дать мзды и тушить пожар... б) дать картбланш, что может быть иезуитством", - комментирует их визит украинский политолог Михаил Чаплыга.Британская The Times на днях писала, что госсекретарь США Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми в Киеве будут обсуждать применение ракет Storm Shadow по "старой" территории РФ. Источник Times сообщил, что в Киеве убеждены в необходимости создать "угрозу Москве и Санкт-Петербургу" для заключения мира на своих условиях. Кроме того, очевидно, Запад лишний раз желает протестировать "красные линии".Для Зеленского важно втянуть Запад в прямой конфликт, поскольку наведением и программированием ударов дальнобойными ракетами занимаются западные военные специалисты. В случае отказа Зеленский свалит всю вину на несговорчивость Запада. Дескать, если бы ему не держали руки, то он бы уже въезжал на танке на Красную площадь.В то же время The Wall Street Journal пишет, что западные политики требуют от Киева разработать план "Б" и обозначить реалистичные цели в конфликте, так как им трудно отстаивать перед избирателями расходы на Украину. С этим якобы и связан визит Блинкена и Лэмми. "Высокопоставленные чиновники из Европы говорят, что полная победа Киева потребует от Запада поддержки в сотни миллиардов долларов, а это фактически невозможно", - пишет WSJ.Проще говоря, от Зеленского, возможно, потребуют поумерить аппетиты, особенно в финансовом плане. Всё это можно было бы обсудить через пару дней в Нью-Йорке, но Зеленского надо заранее предупредить, чтобы он там сильно не напирал, не интриговал и не пытался портить предвыборную игру кандидатов в президенты США.Другие подробности о саммите - в статье Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”

