Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы” - 25.08.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы” - 25.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”
Проведение “Крымской платформы” не приводит к ощутимым практическим результатам для киевского режима, но даёт определённый пропагандистский эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2022-08-25T06:30
2022-08-25T06:30
крым
новости
владимир джаралла
крымская платформа
киевский режим
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Он, в частности, отметил, что после проведения “Крымской платформы” в прошлом году были отмечены выгодные киевскому режиму изменения в политике президента Молдавии Майи Санду.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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крым, новости, владимир джаралла, крымская платформа, киевский режим
Крым, Новости, Владимир Джаралла, крымская платформа, киевский режим

Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”

06:30 25.08.2022
 
© AP / Ukrainian Presidential Press Office
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP / Ukrainian Presidential Press Office
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Проведение “Крымской платформы” не приводит к ощутимым практическим результатам для киевского режима, но даёт определённый пропагандистский эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Он, в частности, отметил, что после проведения “Крымской платформы” в прошлом году были отмечены выгодные киевскому режиму изменения в политике президента Молдавии Майи Санду.

В этом году всё идет по тому же варианту, что и в прошлом, то есть, ещё более пониженное представительство. Это - достаточно шумное идеологическое действие, но опять без какого-либо практического наполнения

Владимир Джаралла
Владимир Джаралла
Политолог
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
КрымНовостиВладимир Джараллакрымская платформакиевский режим
 
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