https://ukraina.ru/20220825/1038027335.html
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы” - 25.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”
Проведение “Крымской платформы” не приводит к ощутимым практическим результатам для киевского режима, но даёт определённый пропагандистский эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2022-08-25T06:30
2022-08-25T06:30
2022-08-25T06:30
крым
новости
владимир джаралла
крымская платформа
киевский режим
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Он, в частности, отметил, что после проведения “Крымской платформы” в прошлом году были отмечены выгодные киевскому режиму изменения в политике президента Молдавии Майи Санду.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, новости, владимир джаралла, крымская платформа, киевский режим
Крым, Новости, Владимир Джаралла, крымская платформа, киевский режим
Политолог рассказал о результатах “Крымской платформы”
Проведение “Крымской платформы” не приводит к ощутимым практическим результатам для киевского режима, но даёт определённый пропагандистский эффект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Он, в частности, отметил, что после проведения “Крымской платформы” в прошлом году были отмечены выгодные киевскому режиму изменения в политике президента Молдавии Майи Санду.
В этом году всё идет по тому же варианту, что и в прошлом, то есть, ещё более пониженное представительство. Это - достаточно шумное идеологическое действие, но опять без какого-либо практического наполнения
Владимир Джаралла
Политолог
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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