https://ukraina.ru/20240911/1057367298.html

Сложности с обучением ВСУ, громкие и пустые обещания Запада. Главное на Украине на утро 11 сентября

Сложности с обучением ВСУ, громкие и пустые обещания Запада. Главное на Украине на утро 11 сентября - 11.09.2024 Украина.ру

Сложности с обучением ВСУ, громкие и пустые обещания Запада. Главное на Украине на утро 11 сентября

Украина.ру, 11.09.2024

2024-09-11T09:00

2024-09-11T09:00

2024-09-11T11:54

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Авиабазы США, где обучают пилотов F-16, вызывают недовольство. Взрывы и повреждения на Украине, ВСУ бросают раненых. Трамп и Харрис поспорили об урегулировании украинского конфликтаПланы по расширению авиабаз США, где обучают украинских военных пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство местных жителей и природоохранных и правозащитных организаций.В конце января 2022 года ВВС США заявили, что планируют представить свой план по увеличению числа военных полетов и внесению других изменений в использование воздушного пространства в штате Аризона в рамках усилий по повышению учебной мощности баз.Предложение охватывало три военные авиабазы - Люк в Финиксе, Дэвис-Монтен и авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне. На авиабазе Национальной гвардии Моррис базируется 162-е крыло ВВС Национальной гвардии Аризоны, которое специализируется на подготовке пилотов истребителей F-16 как для Соединенных Штатов, так и для 23 других стран.После того как президент США Джо Байден прошлым летом согласился поддержать усилия по подготовке пилотов F-16 для Украины, авиабаза Национальной гвардии Моррис столкнулась с дополнительным давлением по расширению ее учебных мощностей для включения украинских пилотов.Как сообщила в июне газета Politico, из-за ограниченного количества учебных мест на авиабазе Моррис там одновременно могли обучаться только 12 украинских курсантов вместо 30, на которых рассчитывал Киев.В то же время план вызвал сильное сопротивление со стороны ряда местных НКО, которые подробно описали, как предлагаемое расширение может негативно сказаться на местных сообществах, в том числе на землях коренных индейских племен.НКО Peaceful Gila Skies заявила, что предложение ВВС США может значительно увеличить количество полетов, а также снизить их высоту, что будет подвергать жителей большему уровню шумового давления. Осветительные ракеты и дипольные отражатели, сбрасываемые истребителями во время учебных полетов, станут пожароопасными, отметила организация."Районы, разрешенные для сброса горящих сигнальных ракет и отражателей, были расширены, и в шести МОА (зонах полетов военной авиации – ред.) сброс горящих сигнальных ракет будет разрешен на более низкой высоте - до 2000 футов над уровнем земли. Количество разрешенных сигнальных ракет во всех MOA увеличивается с ежегодного роста на 20% до 85% в MOA Тумстона, что резко увеличивает риск возникновения пожара", - говорится в заявлении НКО.Peaceful Gila Skies отметили, что на три местных племени индейцев ложится непропорциональное бремя, поскольку пять зон полетов военной авиации находятся прямо над их землями.Ряд других местных организаций, включая Peaceful Chiricahua Skies, Southwestern Research Station, Friends of Cave Creek Canyon, Chiricahua Regional Council, Natural Allies и Migration Taco, выступили с аналогичными заявлениями, в которых выразили свою обеспокоенность влиянием предложения ВВС на местные сообщества.А НКО Center for Biological Diversity в мае подала иск против плана ВВС США по расширению, обвинив последних в том, что они не провели общественные слушания.Теперь ВВС США заслушивают обеспокоенности местных сообществ с 9 августа по 9 октября. Высказать свои недовольства жители могут и через специальный веб-сайт.В то же время британские войска лишаются возможности принимать участие в важных учениях и сталкиваются с проблемой снижения квалификации, поскольку учебные полигоны по всей стране отводятся для украинских войск в рамках программы подготовки военных ВСУ Interflex, следует из отчета Национального финансово-контрольного управления Великобритании."Предоставление обучения украинским новобранцам сократило доступность учебных заведений для британской армии... Министерство обороны (Великобритании - ред.) признает, что операция Interflex ограничит возможности армии по обучению собственных солдат на своих учебных площадках", - говорится в отчете управления.Там сказано также, что заявки подразделений британской армии на участие в обучении на полигонах в 2023 году отклонялись в восемь раз чаще, чем в 2019 году, из-за отсутствия свободных учебных площадок.Как заявил изданию Daily Mail высокопоставленный источник в британской армии, такая политика при ее продолжении может привести к "утрате навыков" британскими военнослужащими.Учебная операция Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки своего рода на британской земле со Второй мировой войны. Помимо Великобритании, участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада.Провалы ВСУВоздушная тревога объявлена в Киевской, а также в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области.Инфраструктурные объекты поражены в городе Никополь Днепропетровской области Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Лысак. Тип пораженных объектов не называется, как и степень повреждений.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар в Кременчуге в районе складов, используемых для хранения боекомплекта для ВСУ, произошла детонация.Еще один удар, по его словам, нанесли в Киевской области в районе промышленных складов, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ.Вооруженные силы России нанесли удар по построению ВСУ в Сумской области из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", сообщил украинский аналитический ресурс DeepState в своем телеграм-канале.Кроме прочего, российские военные в течение прошедшей ночи пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа: два над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей.В то же время украинские боевики в Курской области бросают своих тяжелораненых, рассказал РИА Новости командир одного из российских силовых подразделений, предоставив соответствующее видео.Обещания Запада по УкраинеКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе теледебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис на площадке телеканала ABC заявил, что питает желание остановить конфликт между РФ и Украиной и спасти человеческие жизни."Я хочу остановить войну. Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами", - сказал Трамп.По словам Трампа, прекращение конфликта в наибольшей степени отвечает интересам США.Республиканец также раскритиковал нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за то, что тот фактически перестал контактировать с российским лидером Владимиром Путиным."Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать", - указал Трамп.Он пообещал в случае избрания организовать переговоры Путина и Владимира Зеленского для урегулирования кризиса на Украине."Я улажу это еще до того, как стану президентом (до вступления в должность - ред.)... я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе", – пообещал Трамп.Ранее он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за сутки.Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это "невозможно".После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.В свою очередь кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис посмеялась, что президент РФ "съел бы на ланч" ее оппонента.Она заверила, что, если бы не нынешняя администрация США, в которой она занимает пост вице-президента, и союзники Соединенных Штатов по НАТО, "Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши"."Он (Путин - ред.) сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас. В конце концов, у него есть то, чего нет у других людей. У него есть ядерное оружие", - заявил Трамп в ответ на слова Харрис.Экс-президент добавил, что, по его мнению, его оппонентка хуже действующего президента США Джо Байдена, который, в свою очередь, является худшим лидером Соединенных Штатов в истории. Трамп обосновал это, в частности, тем, что Харрис - "ужасный переговорщик".Харрис в ходе дебатов также призналась, что на встрече с Зеленским за несколько дней до начала спецоперации РФ поделилась с ним некоей развединформацией."Я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя", – сказала Харрис.Она пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире."Я намерена создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес, в новые семьи… верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", - заявила она.Вопрос о российско-украинском конфликте был одним из последних в дебатах. В первом раунде обсуждались планы кандидатов по развитию американской экономики и преодолению миграционного кризиса. В заключительном слове Дональд Трамп заявил, что США "находятся в упадке", и назвал Камалу Харрис "худшим вице-президентом в истории страны". Харрис в завершение заявила, что Дональд Трамп "зациклен на прошлом", а ее кампания "ориентирована на будущее".Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16, помощь, обучение, всу, удары