Главное за ночь 11 сентября
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
На Торецком (Дзержинском направлении) ВС России продолжают наступательные действия в самом Торецке и н.п. Кирово (Пивничное), докладывает ТГ-канал "Два майора"
На Покровском направлении продолжается наступление Армии России. В Гродовке наши войска установили флаг над Гродовским детским садом и продолжают штурмовые действия вдоль улицы Казацкая.
Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
В США закончились первые публичные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Харрис во время дебатов упомянула Путина четыре раза, Россию — два раза. В частности, она говорила о президенте РФ, критикуя Трампа за его позицию по Украине. Про Россию кандидат от демократов говорила в контексте спецоперации.
Харрис во время дебатов упомянула Путина четыре раза, Россию — два раза. В частности, она говорила о президенте РФ, критикуя Трампа за его позицию по Украине. Про Россию кандидат от демократов говорила в контексте спецоперации.
Трамп шесть раз упомянул российского лидера и десять раз Россию. Он говорил о Путине, когда утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было, и критиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по Украине.