https://ukraina.ru/20240911/1057367064.html

Главное за ночь 11 сентября

Главное за ночь 11 сентября - 11.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 11 сентября

На Торецком (Дзержинском направлении) ВС России продолжают наступательные действия в самом Торецке и н.п. Кирово (Пивничное), докладывает ТГ-канал "Два майора" Украина.ру, 11.09.2024

2024-09-11T08:07

2024-09-11T08:07

2024-09-11T08:07

россия

украина

сша

дональд трамп

камала харрис

владимир путин

новости

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На Торецком (Дзержинском направлении) ВС России продолжают наступательные действия в самом Торецке и н.п. Кирово (Пивничное), докладывает ТГ-канал "Два майора"На Покровском направлении продолжается наступление Армии России. В Гродовке наши войска установили флаг над Гродовским детским садом и продолжают штурмовые действия вдоль улицы Казацкая.Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.В США закончились первые публичные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.Харрис во время дебатов упомянула Путина четыре раза, Россию — два раза. В частности, она говорила о президенте РФ, критикуя Трампа за его позицию по Украине. Про Россию кандидат от демократов говорила в контексте спецоперации.Трамп шесть раз упомянул российского лидера и десять раз Россию. Он говорил о Путине, когда утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было, и критиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по Украине.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, новости