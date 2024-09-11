Главное за ночь 11 сентября - 11.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 11 сентября
Главное за ночь 11 сентября - 11.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 11 сентября
На Торецком (Дзержинском направлении) ВС России продолжают наступательные действия в самом Торецке и н.п. Кирово (Пивничное), докладывает ТГ-канал "Два майора" Украина.ру, 11.09.2024
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На Торецком (Дзержинском направлении) ВС России продолжают наступательные действия в самом Торецке и н.п. Кирово (Пивничное), докладывает ТГ-канал "Два майора"На Покровском направлении продолжается наступление Армии России. В Гродовке наши войска установили флаг над Гродовским детским садом и продолжают штурмовые действия вдоль улицы Казацкая.Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.В США закончились первые публичные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.Харрис во время дебатов упомянула Путина четыре раза, Россию — два раза. В частности, она говорила о президенте РФ, критикуя Трампа за его позицию по Украине. Про Россию кандидат от демократов говорила в контексте спецоперации.Трамп шесть раз упомянул российского лидера и десять раз Россию. Он говорил о Путине, когда утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было, и критиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, новости
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, Новости

Главное за ночь 11 сентября

08:07 11.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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На Торецком (Дзержинском направлении) ВС России продолжают наступательные действия в самом Торецке и н.п. Кирово (Пивничное), докладывает ТГ-канал "Два майора"
На Покровском направлении продолжается наступление Армии России. В Гродовке наши войска установили флаг над Гродовским детским садом и продолжают штурмовые действия вдоль улицы Казацкая.
Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
В США закончились первые публичные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Харрис во время дебатов упомянула Путина четыре раза, Россию — два раза. В частности, она говорила о президенте РФ, критикуя Трампа за его позицию по Украине. Про Россию кандидат от демократов говорила в контексте спецоперации.
Трамп шесть раз упомянул российского лидера и десять раз Россию. Он говорил о Путине, когда утверждал, что конфликтов на Украине и в секторе Газа при нем бы не было, и критиковал Байдена за отсутствие контактов с Россией по Украине.
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампКамала ХаррисВладимир ПутинНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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