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Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар

Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар - 11.09.2024 Украина.ру

Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар

Когда ВС РФ стали слишком быстро наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но в любом случае нельзя слишком быстро перемещать тылы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-11T03:00

2024-09-11T03:00

2024-09-11T03:00

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сво

потери

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Нельзя сказать, что сейчас в Донбассе ВС РФ чего-то не хватает. По личному составу у российской армии там превосходство над украинской, отметил эксперт.Когда ВС РФ стали "слишком быстро" наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но они правы в том смысле, что нельзя слишком быстро перемещать тылы, подчеркнул он.В целом темпы наступления российских войск на юге и западе Донбасса и так достаточно высокие. Иногда бойцам удается пройти в день по четыре километра, сообщил специалист. "Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что после окончания СВО нужно делать с теми, кто заражен украинской пропагандой — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

https://ukraina.ru/20240910/1057353616.html

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новости, россия, донбасс, владимир евсеев, угледар, покровск/красноармейск, наступление, сво, потери