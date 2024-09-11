Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар - 11.09.2024 Украина.ру
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Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар
Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар - 11.09.2024 Украина.ру
Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар
Когда ВС РФ стали слишком быстро наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но в любом случае нельзя слишком быстро перемещать тылы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T03:00
2024-09-11T03:00
новости
россия
донбасс
владимир евсеев
угледар
покровск/красноармейск
наступление
сво
потери
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Нельзя сказать, что сейчас в Донбассе ВС РФ чего-то не хватает. По личному составу у российской армии там превосходство над украинской, отметил эксперт.Когда ВС РФ стали "слишком быстро" наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но они правы в том смысле, что нельзя слишком быстро перемещать тылы, подчеркнул он.В целом темпы наступления российских войск на юге и западе Донбасса и так достаточно высокие. Иногда бойцам удается пройти в день по четыре километра, сообщил специалист. "Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что после окончания СВО нужно делать с теми, кто заражен украинской пропагандой — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
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донбасс
угледар
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новости, россия, донбасс, владимир евсеев, угледар, покровск/красноармейск, наступление, сво, потери
Новости, Россия, Донбасс, Владимир Евсеев, Угледар, Покровск/Красноармейск, наступление, СВО, потери

Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар

03:00 11.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Когда ВС РФ стали слишком быстро наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но в любом случае нельзя слишком быстро перемещать тылы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Нельзя сказать, что сейчас в Донбассе ВС РФ чего-то не хватает. По личному составу у российской армии там превосходство над украинской, отметил эксперт.
"Может быть, не все командиры имеют одинаково высокий уровень подготовки. Может быть, нет превосходства по беспилотникам. Но в любом случае эти проблемы нам не особенно мешают наступать, иначе темпы наступления были бы ниже", — указал Евсеев.
Когда ВС РФ стали "слишком быстро" наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но они правы в том смысле, что нельзя слишком быстро перемещать тылы, подчеркнул он.
В целом темпы наступления российских войск на юге и западе Донбасса и так достаточно высокие. Иногда бойцам удается пройти в день по четыре километра, сообщил специалист.
"Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
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Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из ЧехииВиталий – русский, его жена Алена Элеонор – гражданка Чешской Республики. В начале мая они с двумя маленькими детьми переехали в Калининград после того, как жизнь для россиянина в Чехии стала невыносимой.
 
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