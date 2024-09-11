Быстрее нельзя: эксперт о том, почему ВС РФ "притормозили" в Красноармейске и стали двигаться на Угледар
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Когда ВС РФ стали слишком быстро наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но в любом случае нельзя слишком быстро перемещать тылы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Нельзя сказать, что сейчас в Донбассе ВС РФ чего-то не хватает. По личному составу у российской армии там превосходство над украинской, отметил эксперт.
"Может быть, не все командиры имеют одинаково высокий уровень подготовки. Может быть, нет превосходства по беспилотникам. Но в любом случае эти проблемы нам не особенно мешают наступать, иначе темпы наступления были бы ниже", — указал Евсеев.
Когда ВС РФ стали "слишком быстро" наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет, но они правы в том смысле, что нельзя слишком быстро перемещать тылы, подчеркнул он.
В целом темпы наступления российских войск на юге и западе Донбасса и так достаточно высокие. Иногда бойцам удается пройти в день по четыре километра, сообщил специалист.
"Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
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