https://ukraina.ru/20240910/1057344383.html

Радикально сменил риторику от отчаяния. Как Шольц попал в ловушку и теперь призывает к "миру"

Радикально сменил риторику от отчаяния. Как Шольц попал в ловушку и теперь призывает к "миру" - 10.09.2024 Украина.ру

Радикально сменил риторику от отчаяния. Как Шольц попал в ловушку и теперь призывает к "миру"

Уже несколько дней подряд в СМИ пишут о некоем плане канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию украинского конфликта. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц даже "не побоится" позвонить президенту России Владимиру Путину, "если сочтет момент подходящим"

2024-09-10T13:04

2024-09-10T13:04

2024-09-10T13:04

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На самого Шольца иностранные журналисты чуть ли не возложили обязанности миротворца. Например, газета La Repubblica пишет, что он мог бы войти в историю как "канцлер мира". Сам Шольц 8 сентября в интервью телеканалу ZDF заявил, что в конфликте на Украине настало время для урегулирования и призвал пригласить к участию российскую сторону в переговорах. В отношении военной помощи Киеву он свое мнение не поменял. Даже несмотря на это, заявления немецкого канцлера говорят о принципиальной смене его позиции по отношению к событиям на Украине и напрямую связаны с уже прошедшими и предстоящими выборами в ФРГ, а также иными серьезными факторами, прокомментировал Украине.ру германист, политолог, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов. "Эти заявления - не просто предвыборная риторика, а принципиальное изменение его позиции, которое произошло благодаря недавнему катастрофическому поражению его партии на выборах и на фоне того, что его партия рискует проиграть на выборах 22 сентября. То есть вот это поражение оказалось очень и очень болезненным для СДПГ и для всего немецкого правительства. Шольц понял, что народ его не поддерживает. Он не может выбраться из этой англосаксонской мышеловки в виде Украины, ему остается только предлагать "мирные" инициативы. Я уверен, что все его предложения останутся только лишь пожеланиями, а Украина попросту пошлет его, как уже посылала* не раз в лице Андрея Мельника", - пояснил эксперт. В ходе состоявшегося сверхконфеденциального разговора Шольца с Зеленским немецкая сторона, вероятнее всего, предложила Киеву заморозить конфликт по корейскому сценарию. Это свидетельствует об изменении позиции не только ФРГ, но и всей Европы, подчеркнул германист. По его словам, боевые действия стали слишком обременительны экономически и политически. Шольц понимает, что надо срочно выходить из войны, но не через капитуляцию Киева. "Я скептически отношусь к подобного рода инициативам, потому что они не предполагают полного выполнения требований России. Даже в вопросе принадлежности территорий, судя по тому, что сообщали в прессе, Шольц склоняется к варианту заморозки конфликта по линии соприкосновения, а не возвращение России земель, оккупированных украинской армией, включая Херсонскую и Запорожскую области. Полагаю, что из-за ограниченности подходов все прошлые миротворческие попытки проваливались и ситуация может быть решена именно на полях сражений", - прокомментировал Украине.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. А на фронте для ВСУ и внутри украинского общества все не так уж и радужно, о чем свидетельствуют призывы к миру от тех, кто ранее жестко критиковал пути дипломатического разрешения конфликта. Речь идет об уже упомянутом экс-после Украины в Германии Андрее Мельнике. "Когда такой активный поклонник Бандеры, как Андрей Мельник, внезапно говорит о "проклятой войне", бушующей на Украине, значит, что-то случилось. И если тот самый человек, который критиковал все попытки немецкой политики сохранить открытыми каналы для переговоров с Москвой во время своего пребывания в Берлине, внезапно призывает федеральное правительство изучить дипломатические варианты решения украинско-российского конфликта, то можно представить, что произошло... Военная ситуация для Украины и ее населения в последнее время резко ухудшилась", - пишет немецкая газета Junge Welt. Запад рассматривает переговоры как способ дать киевскому режиму передышку, перевооружить его, вернуть беженцев из Европы, чтобы их смогли призвать в ВСУ для последующего наступления на Россию, напоминает Никита Мендкович. Киев болезненно воспринял предложение Шольца. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что "единственным путем справедливости является украинская формула мира", а также восстановление территориальной целостности Украины. Шольц не учитывает, что Зеленского курируют и охраняют англосаксы, которым нужно продолжение войны до максимального ослабления Германии и распада Евросоюза на отдельные государства, как это было ранее. Задача состоит в том, чтобы устранить сильного конкурента в лице ЕС, пояснил собеседник. С этим связан и отказ Киева от Стамбульских соглашений еще в 2022 году. Не проста на принятие такого решения, как известно, повлиял бывший премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, заключил эксперт Борисов. Читайте также зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине в интервью сенатора, главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова на сайте Украина.ру. *Весной 2022 года бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" из-за его отказа посетить Киев после того, как там отказались принять федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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