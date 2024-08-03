В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями
09:35 03.08.2024 (обновлено: 09:39 03.08.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Венесуэлы Н. Мадуро
Если новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро добровольно не откажется от полномочий главы государства, его привлекут к "ответственности". Соответствующее заявление опубликовали на сайте американского конгресса законодатели из США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений
В документе прописано, будто новый президент "игнорирует" волю жителей страны, так как обнародованные результаты выборов в Венесуэле якобы "сфабрикованы". Авторы заявления также утверждают, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".
"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов", – сказано в тексте.
В США и ЕС настаивают на том, чтобы Мадуро и Гонсалес начали диалог о мирной передаче власти.
Напомним, Николас Мадуро был переизбран на третий шестилетний период, его курс поддержали более пяти миллионов жителей страны в ходе выборов 28 июля. Лидеры ряда стран сразу же выразили протест таким результатам, а в городах начались столкновения оппозиции с правоохранителями. Всего нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.
По данным экспертов, сегодняшний курс главы Венесуэлы направлен на освобождение от доминирования США.
1 августа, 14:36Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменяласьЧто происходит в Венесуэле? Ничего особенного. По большому счету, там продолжается такая же жизнь, как и до выборов, на которых в очередной раз победил президент Николас Мадуро, представляющий Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV).