В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями - 03.08.2024 Украина.ру
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В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями
В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями - 03.08.2024 Украина.ру
В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями
Если новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро добровольно не откажется от полномочий главы государства, его привлекут к "ответственности". Соответствующее заявление опубликовали на сайте американского конгресса законодатели из США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений
2024-08-03T09:35
2024-08-03T09:39
новости
венесуэла
сша
николас мадуро
ес
президентские выборы
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В документе прописано, будто новый президент "игнорирует" волю жителей страны, так как обнародованные результаты выборов в Венесуэле якобы "сфабрикованы". Авторы заявления также утверждают, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".В США и ЕС настаивают на том, чтобы Мадуро и Гонсалес начали диалог о мирной передаче власти.Напомним, Николас Мадуро был переизбран на третий шестилетний период, его курс поддержали более пяти миллионов жителей страны в ходе выборов 28 июля. Лидеры ряда стран сразу же выразили протест таким результатам, а в городах начались столкновения оппозиции с правоохранителями. Всего нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.По данным экспертов, сегодняшний курс главы Венесуэлы направлен на освобождение от доминирования США.Читайте подробнее о том, как в Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий в материале автора издания Украина.ру Александра Сокуренко.
https://ukraina.ru/20240801/1056621231.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венесуэла, сша, николас мадуро, ес, президентские выборы
Новости, Венесуэла, США, Николас Мадуро, ЕС, президентские выборы

В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями

09:35 03.08.2024 (обновлено: 09:39 03.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Венесуэлы Н. Мадуро
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Венесуэлы Н. Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Если новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро добровольно не откажется от полномочий главы государства, его привлекут к "ответственности". Соответствующее заявление опубликовали на сайте американского конгресса законодатели из США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений
В документе прописано, будто новый президент "игнорирует" волю жителей страны, так как обнародованные результаты выборов в Венесуэле якобы "сфабрикованы". Авторы заявления также утверждают, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".
"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов", – сказано в тексте.
В США и ЕС настаивают на том, чтобы Мадуро и Гонсалес начали диалог о мирной передаче власти.
Напомним, Николас Мадуро был переизбран на третий шестилетний период, его курс поддержали более пяти миллионов жителей страны в ходе выборов 28 июля. Лидеры ряда стран сразу же выразили протест таким результатам, а в городах начались столкновения оппозиции с правоохранителями. Всего нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.
По данным экспертов, сегодняшний курс главы Венесуэлы направлен на освобождение от доминирования США.
Читайте подробнее о том, как в Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий в материале автора издания Украина.ру Александра Сокуренко.
Мадуро
1 августа, 14:36
Тайна Мадуро. Почему власть в Венесуэле не поменяласьЧто происходит в Венесуэле? Ничего особенного. По большому счету, там продолжается такая же жизнь, как и до выборов, на которых в очередной раз победил президент Николас Мадуро, представляющий Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV).
 
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