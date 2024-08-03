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В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями

В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями - 03.08.2024 Украина.ру

В США и ЕС требуют от Мадуро сложить полномочия, угрожая последствиями

Если новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро добровольно не откажется от полномочий главы государства, его привлекут к "ответственности". Соответствующее заявление опубликовали на сайте американского конгресса законодатели из США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений

2024-08-03T09:35

2024-08-03T09:35

2024-08-03T09:39

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николас мадуро

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президентские выборы

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В документе прописано, будто новый президент "игнорирует" волю жителей страны, так как обнародованные результаты выборов в Венесуэле якобы "сфабрикованы". Авторы заявления также утверждают, что у них якобы имеется "достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса".В США и ЕС настаивают на том, чтобы Мадуро и Гонсалес начали диалог о мирной передаче власти.Напомним, Николас Мадуро был переизбран на третий шестилетний период, его курс поддержали более пяти миллионов жителей страны в ходе выборов 28 июля. Лидеры ряда стран сразу же выразили протест таким результатам, а в городах начались столкновения оппозиции с правоохранителями. Всего нападению подверглись более 300 полицейских участков, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежей.По данным экспертов, сегодняшний курс главы Венесуэлы направлен на освобождение от доминирования США.Читайте подробнее о том, как в Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий в материале автора издания Украина.ру Александра Сокуренко.

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новости, венесуэла, сша, николас мадуро, ес, президентские выборы