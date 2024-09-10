"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Разговоры о том, что ВСУ якобы могли пройти 65 километров и взять Курчатов – разговоры для идиотов. Это было абсолютно невозможно. К тому же, российские войска в Курской области показали примеры героизма, рассказал эксперт.
"Исправительная колония в Малой Локне стала ассоциироваться с обороной Брестской крепости. А как вели себя наши пограничники на погранпереходе под Суджей? Они сутки стояли в полном окружении при полном превосходстве противника. Нас победить невозможно", — подчеркнул Евсеев.
ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. И там, и там бойцы все хорошо простреливают, отметил он.
"Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. В этом случае у него возникнет проблема флангов и он может угодить в окружение. Это был бы самый идеальный вариант для нас", — указал специалист.
Была информация, что Украина из-под Харькова перебросила в Курскую область 500 французских наемников. Это – кадровые военнослужащие НАТО, а не какие-то там люмпены. Нельзя допустить, чтобы эти наемники ушли из-под Курска. "Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет", заключил собеседник издания.
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