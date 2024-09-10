https://ukraina.ru/20240910/1057337490.html

"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области

"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру

"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области

ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-10T05:00

2024-09-10T05:00

2024-09-10T05:00

новости

курская область

сумская область

россия

владимир евсеев

вс рф

иностранные наемники

окружение

харьков

курск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057065393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8396b1ce8c372ebaee6fa3015496aeb6.jpg

Разговоры о том, что ВСУ якобы могли пройти 65 километров и взять Курчатов – разговоры для идиотов. Это было абсолютно невозможно. К тому же, российские войска в Курской области показали примеры героизма, рассказал эксперт.ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. И там, и там бойцы все хорошо простреливают, отметил он."Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. В этом случае у него возникнет проблема флангов и он может угодить в окружение. Это был бы самый идеальный вариант для нас", — указал специалист.Была информация, что Украина из-под Харькова перебросила в Курскую область 500 французских наемников. Это – кадровые военнослужащие НАТО, а не какие-то там люмпены. Нельзя допустить, чтобы эти наемники ушли из-под Курска. "Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240909/1057330282.html

курская область

сумская область

россия

харьков

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, сумская область, россия, владимир евсеев, вс рф, иностранные наемники, окружение, харьков, курск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, нато