"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
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"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области
"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области
ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-10T05:00
2024-09-10T05:00
новости
курская область
сумская область
россия
владимир евсеев
вс рф
иностранные наемники
окружение
харьков
курск
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Разговоры о том, что ВСУ якобы могли пройти 65 километров и взять Курчатов – разговоры для идиотов. Это было абсолютно невозможно. К тому же, российские войска в Курской области показали примеры героизма, рассказал эксперт.ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. И там, и там бойцы все хорошо простреливают, отметил он."Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. В этом случае у него возникнет проблема флангов и он может угодить в окружение. Это был бы самый идеальный вариант для нас", — указал специалист.Была информация, что Украина из-под Харькова перебросила в Курскую область 500 французских наемников. Это – кадровые военнослужащие НАТО, а не какие-то там люмпены. Нельзя допустить, чтобы эти наемники ушли из-под Курска. "Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, сумская область, россия, владимир евсеев, вс рф, иностранные наемники, окружение, харьков, курск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Новости, Курская область, Сумская область, Россия, Владимир Евсеев, ВС РФ, иностранные наемники, окружение, Харьков, Курск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО

"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области

05:00 10.09.2024
 
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Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Разговоры о том, что ВСУ якобы могли пройти 65 километров и взять Курчатов – разговоры для идиотов. Это было абсолютно невозможно. К тому же, российские войска в Курской области показали примеры героизма, рассказал эксперт.
"Исправительная колония в Малой Локне стала ассоциироваться с обороной Брестской крепости. А как вели себя наши пограничники на погранпереходе под Суджей? Они сутки стояли в полном окружении при полном превосходстве противника. Нас победить невозможно", — подчеркнул Евсеев.
ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. И там, и там бойцы все хорошо простреливают, отметил он.
"Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. В этом случае у него возникнет проблема флангов и он может угодить в окружение. Это был бы самый идеальный вариант для нас", — указал специалист.
Была информация, что Украина из-под Харькова перебросила в Курскую область 500 французских наемников. Это – кадровые военнослужащие НАТО, а не какие-то там люмпены. Нельзя допустить, чтобы эти наемники ушли из-под Курска. "Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 17:55
Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существуетДепутат Госдумы России, африканист, доктор экономических наук Николай Новичков считает: спецоперация на Украине показала, что Россия как нация состоялась и сохранила свой культурный код. С Украиной не все потеряно — закончим СВО и "перепрошьем" заново.
 
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05:30"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
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05:00"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области
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