https://ukraina.ru/20240910/1057337159.html

По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области

По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру

По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области

Дальше в Курской области ВСУ продвигаться не могут, но противник вынужден вводить на российскую территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-10T05:15

2024-09-10T05:15

2024-09-10T05:15

россия

курская область

угледар

владимир евсеев

владимир зеленский

всу

потери всу

донбасс

сво

селидово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89c818293432973ef32895191919af76.jpg

Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт. ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, а российские войска успешно держат оборону, сообщил эксперт.Он отметил, что это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта, и на состоянии ПВО киевского режима в тылу. По мнению эксперта, успехи на юге и западе Донбасса были бы невозможны, если бы власть Зеленского руководствовалась военной логикой, а не занималась пиаром."Мы ведем бои за Селидово, Украинск и окружаем Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, Угледар вообще может оказаться в тылу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240909/1057330282.html

россия

курская область

угледар

донбасс

селидово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, курская область, угледар, владимир евсеев, владимир зеленский, всу, потери всу, донбасс, сво, селидово, пво, новости, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, снг