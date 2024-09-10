По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Дальше в Курской области ВСУ продвигаться не могут, но противник вынужден вводить на российскую территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт. ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, а российские войска успешно держат оборону, сообщил эксперт.
"Там дальше они продвигаться не могут, но противник вынужден вводить на нашу территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Помимо этого, уничтожаются системы ПВО и артиллерия, которые сведены в одну бригаду", — подчеркнул Евсеев.
Он отметил, что это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта, и на состоянии ПВО киевского режима в тылу.
По мнению эксперта, успехи на юге и западе Донбасса были бы невозможны, если бы власть Зеленского руководствовалась военной логикой, а не занималась пиаром.
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