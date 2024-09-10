По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
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По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области
По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области
Дальше в Курской области ВСУ продвигаться не могут, но противник вынужден вводить на российскую территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-10T05:15
2024-09-10T05:15
россия
курская область
угледар
владимир евсеев
владимир зеленский
всу
потери всу
донбасс
сво
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Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт. ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, а российские войска успешно держат оборону, сообщил эксперт.Он отметил, что это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта, и на состоянии ПВО киевского режима в тылу. По мнению эксперта, успехи на юге и западе Донбасса были бы невозможны, если бы власть Зеленского руководствовалась военной логикой, а не занималась пиаром."Мы ведем бои за Селидово, Украинск и окружаем Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, Угледар вообще может оказаться в тылу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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россия
курская область
угледар
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россия, курская область, угледар, владимир евсеев, владимир зеленский, всу, потери всу, донбасс, сво, селидово, пво, новости, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, снг
Россия, Курская область, Угледар, Владимир Евсеев, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, Донбасс, СВО, Селидово, ПВО, Новости, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СНГ

По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области

05:15 10.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Дальше в Курской области ВСУ продвигаться не могут, но противник вынужден вводить на российскую территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно, рассказал эксперт. ВСУ еще сохраняют инициативу на отдельных участках, а российские войска успешно держат оборону, сообщил эксперт.
"Там дальше они продвигаться не могут, но противник вынужден вводить на нашу территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Помимо этого, уничтожаются системы ПВО и артиллерия, которые сведены в одну бригаду", — подчеркнул Евсеев.
Он отметил, что это сказывается и на состоянии вражеских войск по всей линии фронта, и на состоянии ПВО киевского режима в тылу.
По мнению эксперта, успехи на юге и западе Донбасса были бы невозможны, если бы власть Зеленского руководствовалась военной логикой, а не занималась пиаром.
"Мы ведем бои за Селидово, Украинск и окружаем Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, Угледар вообще может оказаться в тылу", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:55
Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существуетДепутат Госдумы России, африканист, доктор экономических наук Николай Новичков считает: спецоперация на Украине показала, что Россия как нация состоялась и сохранила свой культурный код. С Украиной не все потеряно — закончим СВО и "перепрошьем" заново.
 
РоссияКурская областьУгледарВладимир ЕвсеевВладимир ЗеленскийВСУпотери ВСУДонбассСВОСелидовоПВОНовостиАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.руСНГ
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе
05:30"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
05:15По батальону в день: Евсеев рассказал, как ВС РФ перемалывают вражескую группировку в Курской области
05:00"Сутки стояли в полном окружении": Евсеев рассказал о героизме российских бойцов в Курской области
04:45Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада
04:30"Это настоящая красная черта": Акопов о том, готова ли Европа напрямую участвовать в боях с армией РФ
04:15Мы попали в "яблочко": эксперт рассказал, как в Полтаве наступил черный день для западных наемников
04:00Мы точно накрывали "Буки" и "Пэтриоты": Евсеев рассказал про высокие темпы уничтожения техники ВСУ
03:45"На Курск шла сборная солянка": эксперт рассказал, как ВСУ пытаются удержаться на занятом плацдарме
03:30Дорого будет стоить: Акопов объяснил, почему Европа и США мечтают получить "приз" в виде Украины
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