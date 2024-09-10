https://ukraina.ru/20240910/1057327885.html

Германия не хочет, но Франция готова: эксперт о том, почему в ЕС позволяют бить по РФ, но с оговорками

Германия не хочет, но Франция готова: эксперт о том, почему в ЕС позволяют бить по РФ, но с оговорками - 10.09.2024 Украина.ру

Германия не хочет, но Франция готова: эксперт о том, почему в ЕС позволяют бить по РФ, но с оговорками

Большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы было единство в Европе по поводу всей украинской ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2024-09-10T03:00

2024-09-10T03:00

2024-09-10T03:00

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Представители МИД европейских стран не пришли к консенсусу по поводу ударов дальнобойным оружием по территории России на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что в нем есть Венгрия и Словакия. Да и Германия не горит желанием, сообщил эксперт.По его мнению, большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы было единство в Европе по поводу всей украинской ситуации. А там этого единства нет, отметил Акопов."Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие — что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, почему удар по училищу связи в Полтаве был важнее удара по Яворовскому полигону в начале СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240909/1057312205.html

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новости, россия, европа, полтава, петр акопов, ес, германия, михаил онуфриенко, украина.ру, мид