Германия не хочет, но Франция готова: эксперт о том, почему в ЕС позволяют бить по РФ, но с оговорками
Большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы было единство в Европе по поводу всей украинской ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Представители МИД европейских стран не пришли к консенсусу по поводу ударов дальнобойным оружием по территории России на уровне Евросоюза. Этого и не будет, хотя бы потому что в нем есть Венгрия и Словакия. Да и Германия не горит желанием, сообщил эксперт.
"Франция же готова разрешить. Британия, которая поставляет оружие, разрешает. То есть проблем с разрешением ударов по нашей территории нет. Для этого не требуется общее решение Евросоюза", — отметил обозреватель.
По его мнению, большая часть западных стран, которые поставляют оружие Украине, позволяют бить по территории России, пусть и с оговорками. Разрешение всего Евросоюза было бы возможно, если бы было единство в Европе по поводу всей украинской ситуации. А там этого единства нет, отметил Акопов.
"Одни говорят, что нужно воевать до поражения России, другие — что нужно отползать в сторону мирных переговоров. Третьи говорят, что нужно готовиться к вторжению русских войск в Европу после поражения Украины", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему удар по училищу связи в Полтаве был важнее удара по Яворовскому полигону в начале СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов на сайте Украина.ру