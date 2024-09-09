Путин выразил соболезнования семье Маслякова - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057319634.html
Путин выразил соболезнования семье Маслякова
Путин выразил соболезнования семье Маслякова - 09.09.2024 Украина.ру
Путин выразил соболезнования семье Маслякова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего 8 сентября телеведущего КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-09-09T12:38
2024-09-09T12:38
новости
россия
кремль
ссср
александр масляков
владимир путин
квн
юмор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056689290_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_7299b5f659825a83793834a043ff5200.jpg
"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью", - сказано в соболезнованиях Путина.Президент России также отметил, что ушедший из жизни на 83-м году заслуженный деятель искусств России Александр Масляков – "человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик".Имя Маслякова неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых, констатировал президент. Во многом благодаря Маслякову "КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность", считает Путин.Телевизионные юмористические игры КВН проводились со времён СССР и сразу завоевали огромную популярность. В дальнейшем стали проводиться школьные, вузовские и другие игры самодеятельных клубов весёлых и находчивых.С 60-х годов и по наше время телепередачи с выступлениями клубных команд являются наиболее рейтинговыми. Александр Масляков долгое время был ведущим этих телепрограмм.
россия
кремль
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056689290_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_c6b7a5594781fc9f8aa5bed9ef313c2c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кремль, ссср, александр масляков, владимир путин, квн, юмор
Новости, Россия, Кремль, СССР, Александр Масляков, Владимир Путин, КВН, юмор

Путин выразил соболезнования семье Маслякова

12:38 09.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего 8 сентября телеведущего КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью", - сказано в соболезнованиях Путина.
Президент России также отметил, что ушедший из жизни на 83-м году заслуженный деятель искусств России Александр Масляков – "человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик".
Имя Маслякова неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых, констатировал президент. Во многом благодаря Маслякову "КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность", считает Путин.
Телевизионные юмористические игры КВН проводились со времён СССР и сразу завоевали огромную популярность. В дальнейшем стали проводиться школьные, вузовские и другие игры самодеятельных клубов весёлых и находчивых.
С 60-х годов и по наше время телепередачи с выступлениями клубных команд являются наиболее рейтинговыми. Александр Масляков долгое время был ведущим этих телепрограмм.
 
НовостиРоссияКремльСССРАлександр МасляковВладимир ПутинКВНюмор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Путин выразил соболезнования семье Маслякова
12:30"Волосы дыбом": Алаудинов рассказал, что нашли в телефонах военнослужащих ВСУ
12:10ЕС не признал выборы в Крыму
11:55КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий
11:54Поспешишь - людей насмешишь, но мы продолжим: западный чиновник о "фатальном" крушении F-16
11:44Окружение Угледара продолжается: российские военные освободили Водяное - СМИ
10:55Помощь Киеву поставили под угрозу - американские СМИ о кадровом решении Макрона
10:50Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны
10:26"Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его
10:21Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября
10:12Следком расследует ранение жительницы Горловки из-за обстрела ВФУ
10:01Управляемая авиабомба ВСУ сбита в Курской области
10:00ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях
09:47Запад через Шольца проверят готовность России к уступкам на переговорах, заявил Белик
09:41Скандалы недели: шведы снова под Полтавой. Кто кормил рыбой Советскую армию
08:28Актриса Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке"
07:51Отлов людей с использованием новых технологий. Украинские эксперты опасаются, что войну уже не остановить
06:15Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
06:00"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области
05:45Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов
Лента новостейМолния