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Путин выразил соболезнования семье Маслякова
Путин выразил соболезнования семье Маслякова - 09.09.2024 Украина.ру
Путин выразил соболезнования семье Маслякова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего 8 сентября телеведущего КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-09-09T12:38
2024-09-09T12:38
2024-09-09T12:38
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"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью", - сказано в соболезнованиях Путина.Президент России также отметил, что ушедший из жизни на 83-м году заслуженный деятель искусств России Александр Масляков – "человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик".Имя Маслякова неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых, констатировал президент. Во многом благодаря Маслякову "КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность", считает Путин.Телевизионные юмористические игры КВН проводились со времён СССР и сразу завоевали огромную популярность. В дальнейшем стали проводиться школьные, вузовские и другие игры самодеятельных клубов весёлых и находчивых.С 60-х годов и по наше время телепередачи с выступлениями клубных команд являются наиболее рейтинговыми. Александр Масляков долгое время был ведущим этих телепрограмм.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, кремль, ссср, александр масляков, владимир путин, квн, юмор
Новости, Россия, Кремль, СССР, Александр Масляков, Владимир Путин, КВН, юмор
Путин выразил соболезнования семье Маслякова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего 8 сентября телеведущего КВН Александра Маслякова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью", - сказано в соболезнованиях Путина.
Президент России также отметил, что ушедший из жизни на 83-м году заслуженный деятель искусств России Александр Масляков – "человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик".
Имя Маслякова неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых, констатировал президент. Во многом благодаря Маслякову "КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность", считает Путин.
Телевизионные юмористические игры КВН проводились со времён СССР и сразу завоевали огромную популярность. В дальнейшем стали проводиться школьные, вузовские и другие игры самодеятельных клубов весёлых и находчивых.
С 60-х годов и по наше время телепередачи с выступлениями клубных команд являются наиболее рейтинговыми. Александр Масляков долгое время был ведущим этих телепрограмм.