https://ukraina.ru/20240909/1057312205.html

Скандалы недели: шведы снова под Полтавой. Кто кормил рыбой Советскую армию

Скандалы недели: шведы снова под Полтавой. Кто кормил рыбой Советскую армию - 09.09.2024 Украина.ру

Скандалы недели: шведы снова под Полтавой. Кто кормил рыбой Советскую армию

Наблюдаем за тем, что происходит в мире и вокруг Украины. О чем говорят, пишут, кого цитируют? Самые интересные и даже в чем-то скандальные события прошедшей недели — в этом материале

2024-09-09T09:41

2024-09-09T09:41

2024-09-09T12:27

эксклюзив

сша

украина

турция

илон маск

линдси грэм

хантер байден

мид

брикс

удар

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Зловещие объятия сенатора СШАГлавный скандал недели — это, конечно, выступление американского сенатора Линдси Грэма в обнимку с Зеленским.Что он сказал?— Я восхищаюсь тем, что вы и ваша страна сделали. Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними воевать. Им НЕ НУЖНЫ американские войска, им нужно просто оружие (эту фразу сенатор адресует американской публике, крепко прихватив за плечо человека в зелёной рубашке).— У них есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые нужны нашей экономике, — продолжает объяснять сенатор американцам. — ПОЭТОМУ я хочу продолжать помогать нашим друзьям на Украине. Мы можем победить.Всё это время безвольный Зеленский, криво улыбаясь, даже не делает попытки вырваться из крепких объятий сенатора.Это тот самый Линдси Грэм, который пару месяцев назад посещал Киев и призывал начать как можно быстрее мобилизацию украинцев молодого возраста.Неужели граждане Украины не сделают выводов после этой откровенной демонстрации намерений?"Мы даём оружие — украинцы гибнут — полезные ископаемые на триллион поступают в экономику США".Что тут непонятного?Сенатор точно и ясно обозначил, ради чего нужна эта война США и кто будет погибать за их интересы.Дополнительная пикантность происходящего: Линдси Грэму платят за все эти приезды и выступления нанятые Украиной лоббистские компании.Но хитрый Грэм и деньги получает, и нужные ему смыслы в эфир протаскивает. В кратком переводе его спич означает:"Украинские ископаемые на триллион будут наши. Мы нашли дураков за нас воевать и нам же все отдавать. Американские сограждане, это прекрасно!"Но необучаемые на Украине упорно продолжают кричать "незалежнисть"!Шведы опять под ПолтавойВнезапно объявил о своей отставке министр иностранных дел Швеции. Говорят, что шведские наемники отправлялись на Украину не по линии Министерства обороны, а как раз по линии МИД.Слухи таковы: Швеция потеряла после удара российской авиации по скоплению военных в Полтаве всё высшее руководство шведской оборонной и авиационной компании SAAB.Удар "Искандера" по 179-му учебному центру войск связи привёл к такому плачевному для шведов результату."Это было непростое решение, но я обдумывал его в течение долгого времени", — совершенно невнятно объяснил свой уход глава МИД Швеции.Про SAAB, конечно, всё отрицает.Обычно в таком случае через пару недель появляется сообщение о том, как руководство шведской компании попало в трагический инцидент где-то в горах. И вот, итог драмы в горах: все погибли.Посмотрим, что будет в этот раз.Но всё-таки не надо больше вот этого сочетания: шведы, Полтава.Ничего хорошего в результате ещё никогда не происходило.Хантер Байден: отказ от водки и женщинХантер Байден, сын всё ещё действующего президента, признал себя виновным по сложной юридической комбинации и интересной статье, но признал.Полгода назад Хантер торжественно и прилюдно пообещал отказаться от наркотиков, водки и проституток ради предвыборной кампании папы.Невероятно!Избиратели демократов были потрясены таким аскетизмом, стоицизмом и способностью Хантера к самоограничению.Сейчас новый ход в изменившейся политической картине.Хантер признал себя виновным по всем пунктам обвинения "обширного дела об уклонении от уплаты налогов в 1,4 миллиона долларов, в котором подчёркивается его история пристрастия к наркотикам, проституткам, дорогим отелям и шикарным автомобилям." Так пишет пресса США.Ему грозит 17 лет тюрьмы. Плюс по предыдущему делу, обвинение в покупке оружия, где он скрыл пристрастие к наркотикам — 25 лет.Но президент Байден, похоже, проявит к нему снисхождение. Короче, помилует сына.Если бы суд по делу Хантера начался сейчас, он продлился бы до выборов ноября и мог бы разрушить предвыборную кампанию Камалы Харрис.По удивительному стечению обстоятельств вынесение обвинения по делу Трампа и порноактрисы отложено на конец ноября. То есть состоится уже после выборов.Похоже, произошла рокировка и отступление сторон на заранее подготовленные позиции.Илон Маск и аудит СШАЗагадочную комиссию по эффективности правительства уже согласился возглавить Илон Маск.Анонсировал ее создание не кто иной, как сам кандидат в президенты Трамп.Загадочного ничего, впрочем, нет. Это будет аудит американского Дип Стейт, "глубинного государства", деятели которого и управляли США последние 4 года за спиной Байдена.Маск уже отреагировал:— Готов служить Америке, если представится такая возможность. Вознаграждение, титулы, признания не нужны.Маск имеет репутацию "инвестора-киллера". Если он займётся Америкой и Дип Стейт... Ни у кого нет сомнений, что именно эта "комиссия" и будет управлять самыми важными процессами в США, особенно при передаче власти.А возможно, и даже наверняка, будет управлять и дальше.Если, конечно, Трамп выиграет выборы.Помощь Дурову от ИлонаИлон Маск — известный ньюсмейкер, и от него всегда приходит множество новостей.Вот и по поводу Дурова и его ареста во Франции Илон высказался уже не раз.И опять Маск спешит на помощь товарищу по корпоративной работе.Он пообещал разместить гигантский знак "Х" возле Эйфелевой башни в Париже в поддержку Дурова и свободы слова.Еще раз: гигантский знак, рекламирующий сеть Маска "Х".В поддержку Дурова?Это и смешно, и вполне в духе Илона: думай в первую очередь о себе, и во вторую очередь — только о себе.Арест демократаИ ещё о делах, связанных с фейками и соцсетями. И опять в США.Законодатель демократ Тараль Патель завёл пару фейковых аккаунтов и сам себя обзывал."Чёрная обезьяна", "чёрная задница" и другие нехорошие слова употреблял. Он сам, естественно, чернокожий.Зачем?!Он хотел вызвать к себе сочувствие. Производил "расистские атаки против самого себя с целью вызвать симпатию."Диалоги сам с собой он вел такие:— Эй ты, черная обезьяна, полезай на свой с.. ный баобаб!— Милостивый государь, где ваши манеры?Был арестован за online impersonation, увы.Найдена кормилица Советской армии!Виктория Нуланд, которая полгода назад ушла из администрации Байдена на не вполне заслуженный отдых, снова напоминает о себе.Она дала интервью иноагенту Зыгарю. И открылись новые интересные подробности её службы в торговом флоте России.Оказывается, не кто иной, как молоденькая Вика Нуланд, кормила Советскую армию рыбой!Она перегружала мешки с хеком с американского корабля на советский.Потом из этой рыбы делали котлеты для Советской армии.Вика всегда счастливо смеётся, когда рассказывает, как работала переводчицей у русских рыбаков.Это была студенческая практика, она изучала русский язык. Советский корабль плавал возле берегов США, и Вика проработала на нём полгода.Матросы и боцман научили её пить водку и ругаться по-русски.— Так вы кормили русскую армию рыбой? — уточняет Зыгарь.— Хотите верьте, хотите нет, но так и было. Путин почему-то об этом забыл!С тёплой улыбкой вспоминает советский рыбацкий корабль и его команду Виктория."Ядовитая тупица", как называет ее Такер Карлсон. Но тогда она такой не была!Эх, Виктория. Жизнь прошла ваша в бессмысленном месте. Оставались бы вы и дальше с русскими рыбаками. Не пожалели бы! Может быть, и до сих пор кормили бы теперь уже русскую армию рыбой. Хотя, стоп! Может быть, не стоит так далеко заходить в своих фантазиях, учитывая какую-то иррациональную, просто лютую русофобию Виктории Нуланд.Что-то там, наверное, то ли с рыбаками было не так, то ли с Викой...Турция — член БРИКС?И напоследок одна из цитат Владимира Жириновского. Он был специалистом именно по Турции, так что это прозорливое предсказание не должно никого удивлять.Хотя, честно говоря, удивляет.Вот что он говорил ещё десять лет назад:— В перспективе Турция выйдет из НАТО и станет членом ШОС, членом Таможенного союза. И станет нам ближе, чем братская Белоруссия или Киргизия. И даже Армения.Турция "постучалась" в БРИКС. Заявка, как сообщает агентство "Блумберг", возможно, будет одобрена в октябре на саммите в Казани.Так что предсказание Вольфовича уже частично сбывается.О том, как сегодня вспоминают на Украине проклятия в адрес президента страны, — в статье Елены Мурзиной "Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского"

сша

украина

турция

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, турция, илон маск, линдси грэм, хантер байден, мид, брикс, удар