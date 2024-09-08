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"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского

"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского - 08.09.2024 Украина.ру

"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского

Подборка интересных цитат, выражений и мыслей по поводу Украины и ее власти, которые привлекли внимание на прошлой неделе.

2024-09-08T09:40

2024-09-08T09:40

2024-09-08T10:00

украина

сша

львов

владимир зеленский

игорь мосийчук

рада

вооруженные силы украины

слуга народа

эксклюзив

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Что волнует украинское общество? О чём говорят, что и кого вспоминают? Есть ли кто-то на Украине, кто говорит хоть что-то против существующего порядка вещей?Как ни странно, есть. Не все ещё подавлены всесильными Ермаком и Зеленским. Еще более неожиданно то, что это депутаты Рады, от которых честно говоря, никто не ожидал уже ни правды, ни сопротивления.Но для начала - раскроем, кто же называл Зеленского лилипутом, клоуном и биомусором?"Зеленский - позор Украины"Вспоминают в сети цитаты неистовой Ирины Фарион, в адрес Владимира Зеленского.Да, это она, "орлица", яростная националистка, так называла лидера нации.Фарион про Зеленского часто говорила в среднем роде:"Посмиховысько" (посмешище)А также (сразу переводим на русский):"Биологический мусор, существо с ай-кью на уровне недоразвития, иуда, слуга Путина, чрезвычайно тупой, самый страшный позор Украины, лилипут и клоун."Интересная подборка цитат, правда?Убийство Ирины Фарион не раскрыто. И видимо, не будет раскрыто. В нём много загадочного: выключенные камеры наблюдения, неспешная работа полиции, успешное исчезновение подозреваемого из центра Львова. И много другого. Хотя его потом арестовали. Или не его, в смысле, не настоящего убийцу?Ни на что не будем намекать, но "чрезвычайно тупой" "позор Украины" - очень мстительный человек, который никогда и никому не прощает такого мнения о себе.Зеленский мстит даже тем, кто просто имеет своё мнение."Живым или мертвым!"Так требует вернуть на Украину депутата Рады Артёма Дмитрука Владимир Зеленский.За что? Что совершил Дмитрук?Украл пару миллионов долларов, как многочисленные депутаты и чиновники Украины? Наживался на гуманитарной помощи и "распиле бюджетов", как мэры украинских городов?Нет, Артём Дмитрук имел смелость выступить прямо с трибуны Рады против уничтожения Православной церкви. А когда пошли многочисленные угрозы, ему пришлось из Украины сбежать.Именно он представляет такую угрозу нации, что Зеленский требует его вернуть "живым или мёртвым".Артём Дмитрук - депутат от "Слуги народа". Пауэрлифтер. Занимался многими видами спорта, добился больших успехов, в том числе, стал серебряным призёром Кубка мира по кросслифтингу.Он много лет жил в Одессе, в подростковом возрасте был фактически оставлен родителями и бомжевал. Сумел сам начать зарабатывать, занялся спортом, сам поступил в колледж, потом в вуз, получил юридическое образование.Человек с очень интересной, необычной биографией. Сделал себя сам.Теперь он объявлен Украиной в международный розыск.Опаснейший преступник - тот, кто защищает сегодня на Украине Православную церковь.А тем временем Зеленский собирается в США. И как всегда, у него есть план!"Готовый план победы"NBC анонсирует визит Зеленского в США: "Зеленский покажет Байдену готовый план победы."Сколько уже их было, этих планов. Итог нулевой, вернее, катастрофически отрицательный.Но у Зеленского опять, вновь и вновь, в кармане появляется новый план. Что еще появляется после этих планов в этом кармане, иы не будем уточнять. Это и так знает вся Украина. И в США тоже.Теперь это ласкающие слух каждого "патриота Украины" слова "готовый план победы".Удивительно, но факт. Верят! Или делают вид, что верят?"Эту войну не смогут выиграть люди с животиками"Владимир Омелян, уволенный уже министр инфраструктуры Украины, с экрана телевизора приучает граждан к новой реальности:- Эту войну не смогут выиграть люди с животиками. Пока у нас не будет должного количества молодых людей, мы эту войну выиграть не сможем. Одним характером или посвящением мужчина не сможет сделать того, что может сделать в 20-25 лет.Излишне говорить о том, что жена и дети Владимира Омеляна являются гражданами США. Как и у большинства украинских топ чиновников.Почему вообще возникает эта тема? Помимо очевидного: человеческий запас Украины не безграничен.Дело в том, что об этом говорит оппозиция на Западе: войну выиграть невозможно, хватит уже давать Украине оружие и деньги.Как французская журналистка, Лоуренс Лаборд, которая прямо утверждает:- Средний возраст воюющих на Украине - 49 лет. Мы говорим уже о полумиллионе погибших. Молодые украинцы больше не хотят воевать.Но на Украине готовятся, наоборот, вводить мобилизацию с 21 или даже с 20 лет. И как говорят депутаты Рады, возможно, эту мобилизацию объявят уже с декабря 2024 года.Поэтому мамы Украины спешно начинают вывозить детей. Те, кто не успел сделать это раньше."Блокируют мобильные"Неприятные новости для тех, кого усиленно мобилизируют прямо на улицах.Депутат Верховной Рады Украины Сергей Евтушок:На Украине ненавидят военкомов, их "бусики" - автобусы, которые перевозят пойманных на улицах мужчин в ТЦК. А теперь оказывается, "бусики" оснастили средствами РЭБ.Чтобы никто из пойманных гарантированно не дозвонился ни родным, ни адвокатам.Интересно, почему обо всём происходящем молчат, например, международные правозащитные организации ?Или хотя бы те же депутаты Рады? Один Сергей Евтушок говорит и еще пара человек. Это большая редкость в Раде Украины: человек со своим мнением.Как Артём Дмитрук. Редкое исключение, но всё-таки есть.Сергей Евтушок - бывший мэр города Сарны в Ровенской области, на западе Украины. Член ВО "Батькивщина".Выпускник Томского высшего военного командного училища связи."Работают" два фактора: советское военное образование и как ни странно, то что он родом с Западной Украины."На западной" не хотят воевать совсем и очень активно и даже яростно отбивают своих "бусифицированных".Что ж, Зеленскому удалось то, что не удавалось ни одному президенту Украины: объединить страну. Правда, объединил он её в ненависти к существующей власти."80 тысяч дезертиров"Так оценивает ситуацию с бегущими с фронта бойцами ВСУ другой депутат Рады, Руслан Горбенко."Це брехня", - пишут уже в соцсетях. Это только количество криминальных дел. А на самом деле дезертиров уже около 200 тысяч.Что касается пехотных подразделений, там дезертиров уже около 30 процентов.Говорят также, негласно, что если сбежали дезертиры без оружия, их даже не будут особо искать. Новых наловить легче.А ведь когда-то министр иностранных дел Кулеба утверждал, что "ВСУ готовы воевать лопатами". Такая, мол, сильная мотивация в войсках."Мотивация" такая, что бежит уже каждый третий."Поляки создали невыносимые условия..."Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук включился в дискуссию о трагедии на Волыни в 1944 году.Как известно, уже бывший министр иностранных дел Украины Кулеба решил противопоставить страшной "Волынской резне" переселение украинцев с территории Польши после окончания Великой Отечественной войны. Начался скандал, который еле замяли.И вот теперь уже Игорь Мосийчук рассуждает:- Поляки сотрудничали с немецкой администрацией и создали невыносимые условия для УПА* (националистической украинской "Повстанческой армии"). УПА тоже допускала перегибы.Перегибы?От 50 до 100 тысяч мирных, убитых зверским образом?Мосийчук с таким подходом только может разжигать огонь ненависти.Украинские "повстанцы" вовсю сами, кстати, сотрудничали с немецкой администрацией. Масса полицаев была украинского происхождения.И целые села уничтожали, и на Украине, и в Белоруссии. Даже Хатынь - это дело рук украинских полицаев.Так что Мосийчук открывает ящик Пандоры. Его уже попытался приоткрыть Кулеба. И быстро захлопнул.Но это временно.Поляки продолжат об этом говорить и вспоминать, и на самых разных уровнях. И власть, и оппозиция. Это память о том, что невыносимо для польского общества, страшная трагедия польской нации.Молчание моросятТаким же красноречивым, как цитата, может быть и молчание.Таким туманом молчания окутана встреча международного спекулянта Александра Сороса с главой Офиса президента Андреем Ермаком.Встреча была. Фото есть. Никаких объяснений и комментариев нет.Если комментариев нет, рождаются слухи. Зачем наведался в Киев Сорос?Слухи таковы: Саша Сорос хочет купить энергосистему Украины. Всё, что осталось непроданным. И проданное тоже под шумок выгодно себе забрать.Этому мешает одно обстоятельство: энергосистемы Украины, скорее всего, скоро не будет существовать."Лилипут и клоун" постарался. После его "грандиознейшего" вторжения в Курскую область возобновилось методичное уничтожение энергоструктуры Украины.Так что зима будет сложной. Мягко говоря. А если еще Сорос выкупит электростанции , то цены на неё на Украине станут вообще заоблачными."Готовый план победы" зато есть.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.Подробнее о том, что происходит на Украина и вокруг нее, читайте в статье Павла Котова "Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, сша, львов, владимир зеленский, игорь мосийчук, рада, вооруженные силы украины, слуга народа, эксклюзив