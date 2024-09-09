Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Угледар — это крепость из многоэтажной застройки на возвышенности. Наступающие подразделения выбрали тактику не лобовых ударов, которые были неуспешными, а фланговых обходов с запада и северо-востока. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее Минобороны официально сообщило, что под Угледаром подразделения заняли Пречистовку за один день боев. В ведомстве отметили, что при освобождении населенного пункта подразделения 58-й бригады ВСУ, побросав оружие и боеприпасы, ушли в направлении Золотая Нива — Шахтерское. А позднее появилась информация, что российские войска почти заняли саму Золотую Ниву.
Последние успехи российских подразделений под Угледаром — это не только взятие Пречистовки. ВС РФ добились хороших результатов в боях за Водяное и стволы двух "Южнодонбасских" шахт, сообщил эксперт.
"Угледар — это крепость из многоэтажной застройки, которая стоит на возвышенности. Наши наступающие подразделения выбрали тактику не лобовых ударов, которые были крайне неуспешными, а фланговых обходов с запада (Пречистовка) и северо-востока (Водяное)", — подчеркнул Анпилогов.
ВС РФ создают угрозу коммуникациям Угледарской группировки противника. Она попадает под более плотный огневой контроль вплоть до минометов и стрелкового оружия, что приводит к ущербу для всей военной логистики Украины, отметил он.
Более того, обрушение украинского фронта под Красноармейском (Покровск) создает такую же крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара, заключил собеседник издания.
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