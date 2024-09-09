https://ukraina.ru/20240909/1057310675.html

Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов

Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов - 09.09.2024 Украина.ру

Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов

Угледар — это крепость из многоэтажной застройки на возвышенности. Наступающие подразделения выбрали тактику не лобовых ударов, которые были неуспешными, а фланговых обходов с запада и северо-востока. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-09T05:45

2024-09-09T05:45

2024-09-09T05:45

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алексей анпилогов

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Ранее Минобороны официально сообщило, что под Угледаром подразделения заняли Пречистовку за один день боев. В ведомстве отметили, что при освобождении населенного пункта подразделения 58-й бригады ВСУ, побросав оружие и боеприпасы, ушли в направлении Золотая Нива — Шахтерское. А позднее появилась информация, что российские войска почти заняли саму Золотую Ниву.Последние успехи российских подразделений под Угледаром — это не только взятие Пречистовки. ВС РФ добились хороших результатов в боях за Водяное и стволы двух "Южнодонбасских" шахт, сообщил эксперт.ВС РФ создают угрозу коммуникациям Угледарской группировки противника. Она попадает под более плотный огневой контроль вплоть до минометов и стрелкового оружия, что приводит к ущербу для всей военной логистики Украины, отметил он.Более того, обрушение украинского фронта под Красноармейском (Покровск) создает такую же крайне неприятную для врага стратегическую тень над всей группировкой, которая расположена южнее Красногоровки вплоть до Угледара, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО непростой судьбе и боевом пути военнослужащего, воевавшего в Афганистане и на фронтах СВО — в интервью штурмовика с позывным Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240908/1057308096.html

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