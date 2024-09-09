"Ну пусть попробуют": Онуфриенко о том, смогут ли ВСУ бросить резервы под Угледар и ударить в Очеретино
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Конечно, ВСУ хотели бы отрезать ВС РФ на Покровском направлении, ударив во фланг в районе Очеретино. Даже если они и собрали где-то несколько тысяч человек, им придется бросить их под Угледар. Если не бросят, то Угледар они потеряют. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
По политическим причинам (Сырский тоже двумя руками за, потому что на кону его жизнь и погоны) сейчас ВСУ будут бросать подкрепления под Курск. Вряд ли киевский режим сможет найти десятки тысяч человек, которые будут наступать где-то еще, рассказал эксперт.
"Конечно, ВСУ бы очень хотели отрезать нас на Покровском направлении, ударив во фланг в районе Очеретино. Ну пусть попробуют. Где они возьмут резервы? Тем более, мы это видим, и мы к этому готовимся", — подчеркнул Онуфриенко.
И успехи российской армии под Угледаром это подтверждают. Даже если ВСУ собрали где-то несколько тысяч человек, им придется бросить их под Угледар. Если не бросят, то они его просто потеряют. Поэтому мы не спешим с ликвидацией курского плацдарма, указал обозреватель.
Понятно, что российское руководство будет об этом говорить, потому что огромное количество людей пострадало от вторжения ВСУ. Но противник допустил стратегический просчет. Не воспользоваться этим было бы глупо, резюмировал собеседник издания.
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