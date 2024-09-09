https://ukraina.ru/20240909/1057291919.html

"Ну пусть попробуют": Онуфриенко о том, смогут ли ВСУ бросить резервы под Угледар и ударить в Очеретино

"Ну пусть попробуют": Онуфриенко о том, смогут ли ВСУ бросить резервы под Угледар и ударить в Очеретино - 09.09.2024 Украина.ру

"Ну пусть попробуют": Онуфриенко о том, смогут ли ВСУ бросить резервы под Угледар и ударить в Очеретино

Конечно, ВСУ хотели бы отрезать ВС РФ на Покровском направлении, ударив во фланг в районе Очеретино. Даже если они и собрали где-то несколько тысяч человек, им придется бросить их под Угледар. Если не бросят, то Угледар они потеряют. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T04:00

2024-09-09T04:00

2024-09-09T04:00

угледар

курск

очеретино

сво

вс рф

плацдарм

курская область

всу

вторжение

донецкое направление

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По политическим причинам (Сырский тоже двумя руками за, потому что на кону его жизнь и погоны) сейчас ВСУ будут бросать подкрепления под Курск. Вряд ли киевский режим сможет найти десятки тысяч человек, которые будут наступать где-то еще, рассказал эксперт.И успехи российской армии под Угледаром это подтверждают. Даже если ВСУ собрали где-то несколько тысяч человек, им придется бросить их под Угледар. Если не бросят, то они его просто потеряют. Поэтому мы не спешим с ликвидацией курского плацдарма, указал обозреватель.Понятно, что российское руководство будет об этом говорить, потому что огромное количество людей пострадало от вторжения ВСУ. Но противник допустил стратегический просчет. Не воспользоваться этим было бы глупо, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, когда Киев начнет плановый отвод войск из Угледара — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240907/1057297694.html

угледар

курск

очеретино

курская область

донецкое направление

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угледар, курск, очеретино, сво, вс рф, плацдарм, курская область, всу, вторжение, донецкое направление, новости