Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Из-за курской авантюры ВСУ наблюдается резкое увеличение темпа наступления армии РФ в Донбассе. Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ сняли оттуда резервы для переброски под Курск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Для вторжения в Курскую область Украина использовала в своих целях то направление, которое рассматривали перспективным для стратегической наступательной операции армии РФ, рассказал обозреватель.
Киевский режим показал, что это реально. В результате небольшими силами противник занял небольшую часть российской территории, сообщил эксперт.
"Хотя мы понимаем, что более масштабное наступление в обратном направлении дало бы совершенно другие результаты. Правда, мы бы вышли не на Киев, а на Днепр, но общую мою мысль вы поняли", — констатировал Онуфриенко.
Что касается сегодняшних событий в зоне спецоперации, то из-за курского вторжения ВСУ мы видим резкое увеличение темпа наступления российских сил в Донбассе, отметил он.
Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ оттуда тоже сняли резервы. И если украинское командование не хочет потерять Угледар уже в сентябре, ему придется возвращать эти резервы, резюмировал собеседник издания.
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