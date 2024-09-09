Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057289076.html
Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска
Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска - 09.09.2024 Украина.ру
Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска
Из-за курской авантюры ВСУ наблюдается резкое увеличение темпа наступления армии РФ в Донбассе. Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ сняли оттуда резервы для переброски под Курск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-09T03:00
2024-09-09T03:00
новости
угледар
курск
россия
михаил онуфриенко
александр сырский
всу
резервы
донбасс
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580664_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_59ce2df9563ade066e27a65b955a9793.jpg
Для вторжения в Курскую область Украина использовала в своих целях то направление, которое рассматривали перспективным для стратегической наступательной операции армии РФ, рассказал обозреватель.Киевский режим показал, что это реально. В результате небольшими силами противник занял небольшую часть российской территории, сообщил эксперт.Что касается сегодняшних событий в зоне спецоперации, то из-за курского вторжения ВСУ мы видим резкое увеличение темпа наступления российских сил в Донбассе, отметил он. Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ оттуда тоже сняли резервы. И если украинское командование не хочет потерять Угледар уже в сентябре, ему придется возвращать эти резервы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО других важных аспектах спецоперации на Украине - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240905/1057270535.html
угледар
курск
россия
донбасс
киев
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580664_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_28f744b4296b5ee731651db5b84ad0f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, курск, россия, михаил онуфриенко, александр сырский, всу, резервы, донбасс, киев, днепр
Новости, Угледар, Курск, Россия, Михаил Онуфриенко, Александр Сырский, ВСУ, резервы, Донбасс, Киев, Днепр

Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска

03:00 09.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Из-за курской авантюры ВСУ наблюдается резкое увеличение темпа наступления армии РФ в Донбассе. Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ сняли оттуда резервы для переброски под Курск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Для вторжения в Курскую область Украина использовала в своих целях то направление, которое рассматривали перспективным для стратегической наступательной операции армии РФ, рассказал обозреватель.
Киевский режим показал, что это реально. В результате небольшими силами противник занял небольшую часть российской территории, сообщил эксперт.

"Хотя мы понимаем, что более масштабное наступление в обратном направлении дало бы совершенно другие результаты. Правда, мы бы вышли не на Киев, а на Днепр, но общую мою мысль вы поняли", — констатировал Онуфриенко.

Что касается сегодняшних событий в зоне спецоперации, то из-за курского вторжения ВСУ мы видим резкое увеличение темпа наступления российских сил в Донбассе, отметил он.
Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ оттуда тоже сняли резервы. И если украинское командование не хочет потерять Угледар уже в сентябре, ему придется возвращать эти резервы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
О других важных аспектах спецоперации на Украине - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
Мицухиро Кимура
5 сентября, 17:55
Мицухиро Кимура: Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надеждуПатриот Японии прокомментировал содержание пленарного заседания ВЭФ-2024 с участием Владимира Путина и объяснил, как Москва и Токио могут улучшить отношения
 
НовостиУгледарКурскРоссияМихаил ОнуфриенкоАлександр СырскийВСУрезервыДонбассКиевДнепр
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Потеряли 600 человек за раз: эксперт раскрыл, какой "штучный товар" накрыли в учебном центре в Полтаве
06:00"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области
05:45Битва за Угледар: Анпилогов объяснил, почему подразделения ВС РФ выбрали тактику фланговых охватов
05:40Аграрные схемы: как у украинцев украли землю и урожай
05:30Залп по Крымскому мосту и работа по тылам: Клинцевич рассказал, как Украина будет использовать F-16
05:15Стратегическая тень над Угледаром: Анпилогов раскрыл, как армия РФ загоняет ВСУ в "карман" окружения
05:00Федор Лукьянов: США - самая сильная страна в истории, но в Вашингтоне не поняли, что и Россия не Эстония
05:00Штурмовая авиация и десантная операция : эксперт рассказал, из чего Украина формирует "ударный кулак"
04:45Водяное почти взято: эксперт объяснил, почему вместо лобового штурма бойцы перешли к охвату Угледара
04:30Лобового штурма не будет: Онуфриенко объяснил, как российские бойцы будут действовать в Угледаре
04:15Дело не в резервах: эксперт о том, нужно ли переходить к принципиально иной стратегии боевых действий
04:00"Ну пусть попробуют": Онуфриенко о том, смогут ли ВСУ бросить резервы под Угледар и ударить в Очеретино
03:45Быстрое наступление в Донбассе: эксперт раскрыл, как стратегия "огневого вала" продавливает оборону ВСУ
03:30Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске
03:15"Надо работать с тем, что есть": эксперт о том, насколько армия РФ готова к проведению сложных операций
03:00Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска
17:37Джордж Буш-младший отказался поддержать Трампа или Харрис на предстоящих выборах
17:14Когда Россия освободит Курскую область и как ликвидируем Запорожскую группировку на Украине - Евсеев
16:57Русские вывели из-под "дружеского огня": военкор рассказал, как трое морпехов пленили семерых всушников
16:12ВСУ победили сельхозживотных в Курской области с помощью немецких мин
Лента новостейМолния