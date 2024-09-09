https://ukraina.ru/20240909/1057289076.html

Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска

Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска - 09.09.2024 Украина.ру

Эксперт: Если Сырский не хочет потерять Угледар, ему придется возвращать резервы ВСУ из-под Курска

Из-за курской авантюры ВСУ наблюдается резкое увеличение темпа наступления армии РФ в Донбассе. Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ сняли оттуда резервы для переброски под Курск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T03:00

2024-09-09T03:00

2024-09-09T03:00

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угледар

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россия

михаил онуфриенко

александр сырский

всу

резервы

донбасс

киев

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Для вторжения в Курскую область Украина использовала в своих целях то направление, которое рассматривали перспективным для стратегической наступательной операции армии РФ, рассказал обозреватель.Киевский режим показал, что это реально. В результате небольшими силами противник занял небольшую часть российской территории, сообщил эксперт.Что касается сегодняшних событий в зоне спецоперации, то из-за курского вторжения ВСУ мы видим резкое увеличение темпа наступления российских сил в Донбассе, отметил он. Сейчас заканчиваются бои за Пречистовку и за шахту "Южнодонбасская" под Угледаром, потому что ВСУ оттуда тоже сняли резервы. И если украинское командование не хочет потерять Угледар уже в сентябре, ему придется возвращать эти резервы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО других важных аспектах спецоперации на Украине - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057270535.html

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новости, угледар, курск, россия, михаил онуфриенко, александр сырский, всу, резервы, донбасс, киев, днепр