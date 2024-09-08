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"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов

"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов - 08.09.2024 Украина.ру

"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов

По итогам очередного заседания совета Украина-НАТО руководство Украины получило очередные заверения в поддержке, а Евросоюз – очередную порцию давления для продолжения поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2024-09-08T05:45

2024-09-08T05:45

2024-09-08T05:45

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По мнению Акопова, Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО в Вашингтоне и заседания совета Украина-НАТО не получил всего желаемого."Все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Зеленский после событий под Курском начал эту тему педалировать еще больше: мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды", - отметил Акопов.Он не заметил "другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались"."С другой стороны, ситуация на Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать, - добавил политобозреватель.Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.руК на эту тему публикация Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - СемибратовТакже на эту тему интервью Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце

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