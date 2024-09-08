"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов - 08.09.2024 Украина.ру
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"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов
"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов - 08.09.2024 Украина.ру
"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов
По итогам очередного заседания совета Украина-НАТО руководство Украины получило очередные заверения в поддержке, а Евросоюз – очередную порцию давления для продолжения поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2024-09-08T05:45
2024-09-08T05:45
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По мнению Акопова, Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО в Вашингтоне и заседания совета Украина-НАТО не получил всего желаемого."Все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Зеленский после событий под Курском начал эту тему педалировать еще больше: мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды", - отметил Акопов.Он не заметил "другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались"."С другой стороны, ситуация на Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать, - добавил политобозреватель.Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.руК на эту тему публикация Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - СемибратовТакже на эту тему интервью Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце
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новости, украина, донбасс, россия, петр акопов, владимир зеленский, нато, ес, украина-нато, украина-ес, свобода слова, сво, военная помощь, военная эскалация, украина.ру
Новости, Украина, Донбасс, Россия, Петр Акопов, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, Украина-ЕС, свобода слова, СВО, военная помощь, военная эскалация, Украина.ру

"Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов" - Акопов

05:45 08.09.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
По итогам очередного заседания совета Украина-НАТО руководство Украины получило очередные заверения в поддержке, а Евросоюз – очередную порцию давления для продолжения поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
По мнению Акопова, Владимир Зеленский по итогам саммита НАТО в Вашингтоне и заседания совета Украина-НАТО не получил всего желаемого.
"Все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Зеленский после событий под Курском начал эту тему педалировать еще больше: мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды", - отметил Акопов.
Он не заметил "другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались".
"С другой стороны, ситуация на Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать, - добавил политобозреватель.
Полный текст интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.ру
К на эту тему публикация Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - Семибратов
Также на эту тему интервью Сергей Лебедев: Подполье Николаева поможет России нанести удары по базам НАТО в Клайпеде и Констанце
 
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