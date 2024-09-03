Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - Семибратов - 03.09.2024 Украина.ру
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Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - Семибратов
Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - Семибратов - 03.09.2024 Украина.ру
Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Турции вступить в БРИКС, а также спрогнозировал самый жёсткий сценарий развития украинского конфликта
2024-09-03T09:49
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00:50 - О массированной атаке дронами по российским регионам;03:40 - об изменении ядерной доктрины России;05:45 - о стремлении Турции вступить в БРИКС;08:53 - об итогах земельных выборов в Германии;11:44 - о наихудшем сценарии развития украинского конфликта;14:32 - где наступит "красная черта" для РФ?16:41 - Как воспримут на Западе корректировки в ядерной доктрине РФ?#Семибратов #БРИКС #беспилотник #БПЛА #дроны #удары #атака #ВСУ #регионы #Россия #РФ #Украина #война #фронт #СВО #спецоперация #Курск #политика #экономика #Германия #ФРГ #выборы #раскол #земли #Запад #восток #конфликт #НАТО #доктрина #ТЯО #ЯдерноеСдерживание #Антанта #Франция #ЕС #Европа #Суджа #наёмники #Крым #МИД #Евросоюз #ГДР #Шольц #СССР #энергетика #дипломатия #переговоры #оружиеТГ-канал МЕТАМЕТРИКА - https://t.me/MetametricaНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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новости, россия, сво, эксперты, видео
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Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - Семибратов

09:49 03.09.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал стремление Турции вступить в БРИКС, а также спрогнозировал самый жёсткий сценарий развития украинского конфликта
00:50 - О массированной атаке дронами по российским регионам;
03:40 - об изменении ядерной доктрины России;
05:45 - о стремлении Турции вступить в БРИКС;
08:53 - об итогах земельных выборов в Германии;
11:44 - о наихудшем сценарии развития украинского конфликта;
14:32 - где наступит "красная черта" для РФ?
16:41 - Как воспримут на Западе корректировки в ядерной доктрине РФ?
#Семибратов #БРИКС #беспилотник #БПЛА #дроны #удары #атака #ВСУ #регионы #Россия #РФ #Украина #война #фронт #СВО #спецоперация #Курск #политика #экономика #Германия #ФРГ #выборы #раскол #земли #Запад #восток #конфликт #НАТО #доктрина #ТЯО #ЯдерноеСдерживание #Антанта #Франция #ЕС #Европа #Суджа #наёмники #Крым #МИД #Евросоюз #ГДР #Шольц #СССР #энергетика #дипломатия #переговоры #оружие
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