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Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко

Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко - 08.09.2024 Украина.ру

Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко

Владимир Зеленский и его товарищи не умеют работать системно и "могут только делать громкие инфоповоды". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко

2024-09-08T06:45

2024-09-08T06:45

2024-09-08T06:45

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Он обратил внимание на резонансное заявление Зеленского об отказе продлевать контракт на транзит российского газа в Евросоюз."Он отметил, что если Европе будет нужно, то ГТС можно будет использовать для транзита газа, но не российского, заметил Незалежко. - Владимир Александрович, а вы вообще смотрели на карту России и Украины и на схему самой ГТС? Откуда вы планируете другой газ брать?"Незалежко предложил представить ситуацию, когда Россия действительно закрывает вентиль и не качает газ через Украину. по его мнению, любой специалист по энергетике подтвердит, что если российские газонапорные станции не будут прокачивать газ и не будет давления, то все бытовые потребители газа на Украине ничего не получат."Потому что у Украины нет мощностей и объемов, которые позволяли бы ей держать напор в трубе, - сказал Незалежко. - Это же элементарно".По мнению Незалежко, "всей Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны", а Россия будет поставлять газ западным партнёрам, но дороже. Москва сможет перекрыть вентиль без выплат компенсации недопоставку газа и европейский арбитраж никаких претензий России предъявить не сможет."Да, было много разговоров о том, что Украина замерзнет, но она не замерзала. На самом деле это было чудо, которое было связано с тем, что "злые северные соседи" позволяли Киеву получать уголь в нужном объеме, чтобы нормально перезимовать. Но сейчас, учитывая состояние украинской энергетики, местным жителям придется искать домики в деревне и забивать их 20 кубометрами дров, чтобы не замёрзнуть", - констатировал Незалежко.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.руТакже на эту тему: Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"

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