Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко - 08.09.2024 Украина.ру
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Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко
Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко - 08.09.2024 Украина.ру
Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко
Владимир Зеленский и его товарищи не умеют работать системно и "могут только делать громкие инфоповоды". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
2024-09-08T06:45
2024-09-08T06:45
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Он обратил внимание на резонансное заявление Зеленского об отказе продлевать контракт на транзит российского газа в Евросоюз."Он отметил, что если Европе будет нужно, то ГТС можно будет использовать для транзита газа, но не российского, заметил Незалежко. - Владимир Александрович, а вы вообще смотрели на карту России и Украины и на схему самой ГТС? Откуда вы планируете другой газ брать?"Незалежко предложил представить ситуацию, когда Россия действительно закрывает вентиль и не качает газ через Украину. по его мнению, любой специалист по энергетике подтвердит, что если российские газонапорные станции не будут прокачивать газ и не будет давления, то все бытовые потребители газа на Украине ничего не получат."Потому что у Украины нет мощностей и объемов, которые позволяли бы ей держать напор в трубе, - сказал Незалежко. - Это же элементарно".По мнению Незалежко, "всей Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны", а Россия будет поставлять газ западным партнёрам, но дороже. Москва сможет перекрыть вентиль без выплат компенсации недопоставку газа и европейский арбитраж никаких претензий России предъявить не сможет."Да, было много разговоров о том, что Украина замерзнет, но она не замерзала. На самом деле это было чудо, которое было связано с тем, что "злые северные соседи" позволяли Киеву получать уголь в нужном объеме, чтобы нормально перезимовать. Но сейчас, учитывая состояние украинской энергетики, местным жителям придется искать домики в деревне и забивать их 20 кубометрами дров, чтобы не замёрзнуть", - констатировал Незалежко.Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.руТакже на эту тему: Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
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новости, украина, россия, европа, тарас незалежко, владимир зеленский, александр казаков, ес, вооруженные силы украины, всу, транзит, российский газ, газ, газопровод, гтс, оператор гтс украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Европа, Тарас Незалежко, Владимир Зеленский, Александр Казаков, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, транзит, российский газ, газ, газопровод, ГТС, Оператор ГТС Украины, Украина.ру

Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко

06:45 08.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Владимир Зеленский и его товарищи не умеют работать системно и "могут только делать громкие инфоповоды". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический блогер и публицист, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко
Он обратил внимание на резонансное заявление Зеленского об отказе продлевать контракт на транзит российского газа в Евросоюз.
"Он отметил, что если Европе будет нужно, то ГТС можно будет использовать для транзита газа, но не российского, заметил Незалежко. - Владимир Александрович, а вы вообще смотрели на карту России и Украины и на схему самой ГТС? Откуда вы планируете другой газ брать?"
Незалежко предложил представить ситуацию, когда Россия действительно закрывает вентиль и не качает газ через Украину. по его мнению, любой специалист по энергетике подтвердит, что если российские газонапорные станции не будут прокачивать газ и не будет давления, то все бытовые потребители газа на Украине ничего не получат.
"Потому что у Украины нет мощностей и объемов, которые позволяли бы ей держать напор в трубе, - сказал Незалежко. - Это же элементарно".
По мнению Незалежко, "всей Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны", а Россия будет поставлять газ западным партнёрам, но дороже. Москва сможет перекрыть вентиль без выплат компенсации недопоставку газа и европейский арбитраж никаких претензий России предъявить не сможет.
"Да, было много разговоров о том, что Украина замерзнет, но она не замерзала. На самом деле это было чудо, которое было связано с тем, что "злые северные соседи" позволяли Киеву получать уголь в нужном объеме, чтобы нормально перезимовать. Но сейчас, учитывая состояние украинской энергетики, местным жителям придется искать домики в деревне и забивать их 20 кубометрами дров, чтобы не замёрзнуть", - констатировал Незалежко.
Полный текст интервью Тарик Незалежко: Украина зазывает Запад в клетку с "медведем", который уже оттяпал ей "руку" и "полноги"на сайте Украина.ру
Также на эту тему: Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
 
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