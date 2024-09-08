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Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года

Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года - 08.09.2024 Украина.ру

Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года

Руководство межвоенной Польши неадекватно оценивало ситуацию в стране и международную обстановку. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

2024-09-08T08:20

2024-09-08T08:20

2024-09-08T08:20

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"Основной причиной поражения Второй Речи Посполитой в сентябре 1939 года было фундаментальное непонимание геополитического положения Польши, повлекшее за собой фатальные ошибки во внешней политике. Однако на темпы поражения повлиял и ряд внутренних факторов, по крайней мере, один из которых носил системный характер и возник в результате организации власти в условиях упадка санации. Проще говоря, правящий триумвират Второй Польской Республики не делился друг с другом базовой информацией", - сказал Рэнкас.По его мнению, на то время "министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой, чтобы обеспечить базу для его псевдовеликодержавных дипломатических игр. В то же время генинспектор Вооруженных Сил маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию армии и эксперименты с её командованием". Также министр экономики Евгениуш Квятковский вообще не был проинформирован Беком и Рыдз-Смиглым о происходящем и "под диктовку западных финансовых кругов занимался экономическим планированием, так, будто Польшу ждали десятилетия мира, и не было неотложных нужд Войска Польского"."Таким образом, катастрофа сентября 1939-го была системной ошибкой, которую, конечно, можно объяснить внешними воздействиями, давлением со стороны экономических кругов или действиями явных агентов, но в конечном итоге это были польские ошибки",- резюмировал польский политический аналитик.Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руТаже на эту тему высказался публицист Евгений Антонюк в материале Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел непростую тему в публикации 17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"

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