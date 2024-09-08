Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года - 08.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240908/1057237854.html
Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года - 08.09.2024 Украина.ру
Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
Руководство межвоенной Польши неадекватно оценивало ситуацию в стране и международную обстановку. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
2024-09-08T08:20
2024-09-08T08:20
новости
польша
варшава
конрад рэнкас
история
история ссср
история украины
международные отношения
вторая мировая война
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/69/1021176925_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7359488d76e029eec25fd8904d658e4a.jpg
"Основной причиной поражения Второй Речи Посполитой в сентябре 1939 года было фундаментальное непонимание геополитического положения Польши, повлекшее за собой фатальные ошибки во внешней политике. Однако на темпы поражения повлиял и ряд внутренних факторов, по крайней мере, один из которых носил системный характер и возник в результате организации власти в условиях упадка санации. Проще говоря, правящий триумвират Второй Польской Республики не делился друг с другом базовой информацией", - сказал Рэнкас.По его мнению, на то время "министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой, чтобы обеспечить базу для его псевдовеликодержавных дипломатических игр. В то же время генинспектор Вооруженных Сил маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию армии и эксперименты с её командованием". Также министр экономики Евгениуш Квятковский вообще не был проинформирован Беком и Рыдз-Смиглым о происходящем и "под диктовку западных финансовых кругов занимался экономическим планированием, так, будто Польшу ждали десятилетия мира, и не было неотложных нужд Войска Польского"."Таким образом, катастрофа сентября 1939-го была системной ошибкой, которую, конечно, можно объяснить внешними воздействиями, давлением со стороны экономических кругов или действиями явных агентов, но в конечном итоге это были польские ошибки",- резюмировал польский политический аналитик.Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руТаже на эту тему высказался публицист Евгений Антонюк в материале Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел непростую тему в публикации 17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"
польша
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/69/1021176925_61:0:741:510_1920x0_80_0_0_1ef6534e6a089e950084467cac7668bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, варшава, конрад рэнкас, история, история ссср, история украины, международные отношения, вторая мировая война, геополитика, олег хавич, украина.ру
Новости, Польша, Варшава, Конрад Рэнкас, История, история СССР, история Украины, международные отношения, Вторая мировая война, геополитика, Олег Хавич, Украина.ру

Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года

08:20 08.09.2024
 
© vg-saveliev.livejournal.comСоветские войска в Польше 17 сентября 1939 года Польский поход Красной армии (17—29 сентября 1939 года), в советской историографии освободительный поход РККА
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года Польский поход Красной армии (17—29 сентября 1939 года), в советской историографии освободительный поход РККА
© vg-saveliev.livejournal.com
Читать в
Руководство межвоенной Польши неадекватно оценивало ситуацию в стране и международную обстановку. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"Основной причиной поражения Второй Речи Посполитой в сентябре 1939 года было фундаментальное непонимание геополитического положения Польши, повлекшее за собой фатальные ошибки во внешней политике. Однако на темпы поражения повлиял и ряд внутренних факторов, по крайней мере, один из которых носил системный характер и возник в результате организации власти в условиях упадка санации. Проще говоря, правящий триумвират Второй Польской Республики не делился друг с другом базовой информацией", - сказал Рэнкас.
По его мнению, на то время "министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой, чтобы обеспечить базу для его псевдовеликодержавных дипломатических игр. В то же время генинспектор Вооруженных Сил маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию армии и эксперименты с её командованием".
Также министр экономики Евгениуш Квятковский вообще не был проинформирован Беком и Рыдз-Смиглым о происходящем и "под диктовку западных финансовых кругов занимался экономическим планированием, так, будто Польшу ждали десятилетия мира, и не было неотложных нужд Войска Польского".
"Таким образом, катастрофа сентября 1939-го была системной ошибкой, которую, конечно, можно объяснить внешними воздействиями, давлением со стороны экономических кругов или действиями явных агентов, но в конечном итоге это были польские ошибки",- резюмировал польский политический аналитик.
Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.ру
Таже на эту тему высказался публицист Евгений Антонюк в материале Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел непростую тему в публикации 17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"
 
НовостиПольшаВаршаваКонрад РэнкасИсторияистория СССРистория Украинымеждународные отношенияВторая мировая войнагеополитикаОлег ХавичУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44CNN сообщил о новом чудовищном оружии ВСУ, изобретенном нацистами
10:01"Частенько давали леща": военкор Сладков рассказал, за что на него заводили уголовное дело
09:40"Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского
09:35В Великобритании Зеленскому нашли замену. Украинские эксперты утверждают, что армия ненавидит президента
09:30Западная Украина за минувшую неделю: Смена губернатора в Закарпатье и скандалы, связанные с ветеранами
09:22Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
09:20Ростислав Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов
09:10Эксперт назвал два сценария действий ВС РФ под Курском
09:00Незалежко: "Российские войска уйдут из Донбасса. Только не под Курск, а в Днепропетровскую область"
08:50"Чистое обезьянничанье": эксперт о том, чего добивается Украина в Курской области
08:40Слобожанщина — не запорожские степи: эксперт о внезапности нападения на Курскую область
08:30Польский эксперт рассказал о причинах неэффективности социальных протестов в своей стране
08:20Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
08:10Эксперт: "Попытка реабилитировать бандеровщину в Польше оказалась неудачей западной агентуры"
08:00Эксперт объяснил, как ВС РФ в последнее время удалось "наколошматить" много HIMARS
07:40Эксперт: "Британские декларации безопасности" настраивали Гитлера начать войну с агрессии против Польши
07:30Незалежко рассказал, как "все эти люди пытаются обманом затащить на Украину как можно больше войск НАТО"
07:15ВСУ отступают на Покровском направлении, а в Курской области задержатся на пару недель – эксперт
07:00Польский эксперт напомнил о принципиальных вопросах "пакта Молотова — Риббентропа"
06:45Украине придется перейти на здоровенные газовые баллоны, считает Незалежко
Лента новостейМолния