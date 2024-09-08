https://ukraina.ru/20240908/1057237854.html
Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года - 08.09.2024 Украина.ру
Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
Руководство межвоенной Польши неадекватно оценивало ситуацию в стране и международную обстановку. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
2024-09-08T08:20
2024-09-08T08:20
2024-09-08T08:20
новости
польша
варшава
конрад рэнкас
история
история ссср
история украины
международные отношения
вторая мировая война
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/69/1021176925_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7359488d76e029eec25fd8904d658e4a.jpg
"Основной причиной поражения Второй Речи Посполитой в сентябре 1939 года было фундаментальное непонимание геополитического положения Польши, повлекшее за собой фатальные ошибки во внешней политике. Однако на темпы поражения повлиял и ряд внутренних факторов, по крайней мере, один из которых носил системный характер и возник в результате организации власти в условиях упадка санации. Проще говоря, правящий триумвират Второй Польской Республики не делился друг с другом базовой информацией", - сказал Рэнкас.По его мнению, на то время "министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой, чтобы обеспечить базу для его псевдовеликодержавных дипломатических игр. В то же время генинспектор Вооруженных Сил маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию армии и эксперименты с её командованием". Также министр экономики Евгениуш Квятковский вообще не был проинформирован Беком и Рыдз-Смиглым о происходящем и "под диктовку западных финансовых кругов занимался экономическим планированием, так, будто Польшу ждали десятилетия мира, и не было неотложных нужд Войска Польского"."Таким образом, катастрофа сентября 1939-го была системной ошибкой, которую, конечно, можно объяснить внешними воздействиями, давлением со стороны экономических кругов или действиями явных агентов, но в конечном итоге это были польские ошибки",- резюмировал польский политический аналитик.Полный текст интервью Конрад Рэнкас: У руля в Варшаве находятся предатели на сайте Украина.руТаже на эту тему высказался публицист Евгений Антонюк в материале Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел непростую тему в публикации 17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"
польша
варшава
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/69/1021176925_61:0:741:510_1920x0_80_0_0_1ef6534e6a089e950084467cac7668bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, варшава, конрад рэнкас, история, история ссср, история украины, международные отношения, вторая мировая война, геополитика, олег хавич, украина.ру
Новости, Польша, Варшава, Конрад Рэнкас, История, история СССР, история Украины, международные отношения, Вторая мировая война, геополитика, Олег Хавич, Украина.ру
Польский аналитик назвал основную причину поражения Польши в сентябре 1939 года
Руководство межвоенной Польши неадекватно оценивало ситуацию в стране и международную обстановку. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас
"Основной причиной поражения Второй Речи Посполитой в сентябре 1939 года было фундаментальное непонимание геополитического положения Польши, повлекшее за собой фатальные ошибки во внешней политике. Однако на темпы поражения повлиял и ряд внутренних факторов, по крайней мере, один из которых носил системный характер и возник в результате организации власти в условиях упадка санации. Проще говоря, правящий триумвират Второй Польской Республики не делился друг с другом базовой информацией", - сказал Рэнкас.
По его мнению, на то время "министр иностранных дел Юзеф Бек не понимал, что Войско Польское не является достаточной силой, чтобы обеспечить базу для его псевдовеликодержавных дипломатических игр. В то же время генинспектор Вооруженных Сил маршал Эдвард Рыдз-Смиглы не знал, что дипломатическая ситуация настолько плоха, что нет времени на поэтапную модернизацию армии и эксперименты с её командованием".
Также министр экономики Евгениуш Квятковский вообще не был проинформирован Беком и Рыдз-Смиглым о происходящем и "под диктовку западных финансовых кругов занимался экономическим планированием, так, будто Польшу ждали десятилетия мира, и не было неотложных нужд Войска Польского".
"Таким образом, катастрофа сентября 1939-го была системной ошибкой, которую, конечно, можно объяснить внешними воздействиями, давлением со стороны экономических кругов или действиями явных агентов, но в конечном итоге это были польские ошибки",- резюмировал польский политический аналитик.