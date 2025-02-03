"Средства борьбы немного запоздали": Орлов рассказал, когда придет конец господству БПЛА на поле боя
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Средства борьбы с БПЛА немного запоздали, ими начали заниматься намного позже, чем беспилотники начали решать тактические задачи на поле боя. В дальнейшем в войска поступят более совершенные системы противодействия дронам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
По мнению эксперта, беспилотники вовсе не являются вундерваффе. Просто это элемент, который внезапно нашел для себя нишу на поле боя. Технологии не стоят на месте, отметил он.
"Если появился новый меч, то рано или поздно появится новый щит. Средства борьбы с БПЛА немного запоздали, ими начали заниматься сильно позже, чем беспилотники начали решать тактические задачи на поле боя", — подчеркнул Орлов.
На форуме Армия-2024 были представлены прототипы, которые вполне могут стать системами тактического ПВО. По мнению эксперта, еще год-два дроны полетают, а потом в войска поступят более совершенные системы противодействия беспилотникам, указал он.
Дроны на оптоволокне — это одна из эрзац-технологий, которая появилась, потому что беспилотники имеют чувствительные и уязвимые каналы радиоуправления, отметил Орлов.
Эксплуатанты и производители малых БПЛА пытались найти решения, которые позволили бы им эффективно применять дроны, обходя системы помех. Решение нашли в виде оптоволоконного кабеля, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат" на сайте Украина.ру.
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