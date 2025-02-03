https://ukraina.ru/20250203/1060758084.html

"Средства борьбы немного запоздали": Орлов рассказал, когда придет конец господству БПЛА на поле боя

"Средства борьбы немного запоздали": Орлов рассказал, когда придет конец господству БПЛА на поле боя - 03.02.2025 Украина.ру

"Средства борьбы немного запоздали": Орлов рассказал, когда придет конец господству БПЛА на поле боя

Средства борьбы с БПЛА немного запоздали, ими начали заниматься намного позже, чем беспилотники начали решать тактические задачи на поле боя. В дальнейшем в войска поступят более совершенные системы противодействия дронам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2025-02-03T04:15

2025-02-03T04:15

2025-02-03T04:15

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По мнению эксперта, беспилотники вовсе не являются вундерваффе. Просто это элемент, который внезапно нашел для себя нишу на поле боя. Технологии не стоят на месте, отметил он.На форуме Армия-2024 были представлены прототипы, которые вполне могут стать системами тактического ПВО. По мнению эксперта, еще год-два дроны полетают, а потом в войска поступят более совершенные системы противодействия беспилотникам, указал он.Дроны на оптоволокне — это одна из эрзац-технологий, которая появилась, потому что беспилотники имеют чувствительные и уязвимые каналы радиоуправления, отметил Орлов.Эксплуатанты и производители малых БПЛА пытались найти решения, которые позволили бы им эффективно применять дроны, обходя системы помех. Решение нашли в виде оптоволоконного кабеля, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко: Мир, к которому мы стремимся на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250201/1060675577.html

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новости, вс рф, бпла, дроны, беспилотники, технологии, форум "армия", сво, детали, спецоперация