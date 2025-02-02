CNN: в ВСУ с пессимизмом смотрят на перемирие в СВО
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Теоретически возможное прекращение огня в зоне СВО маловероятно и не принесёт выгод украинской стороне. Об этом 2 февраля сообщил телеканал CNN по итогам бесед с украинскими военнослужащими.
Американский телеканал отметил усталость от боевых действий не только в украинских прифронтовых бункерах, но и в руинах осаждённых городов, "где повсеместная усталость молит о мире".
"Если сейчас будет прекращение огня, нам станет только хуже. Потому что враг восстановится, сформирует новые военные подразделения, перегруппируется и снова нападет", - заявил командир батальона 66-й мехбригады ВСУ Владимир Саблин.
Он командует на участке, "где неустанные российские атаки и терпимость к потерям эксплуатируют ключевую слабость Киева: нехватку пехоты", отметили тележурналисты. Они поразились темпам продвижения российских войск к жизненно важному для ВСУ военному узлу на юге — Покровску (до госпереворота 2014 года – Красноармейск). После этого у России останется мало крупных поселений на пути к Днепру (Днепропетровску) и Запорожью.
"Надежда здесь — ключевая валюта, и одним из ее аспектов, постоянно поднимаемых украинскими официальными лицами, является идея о том, что европейские или натовские войска предоставят гарантии безопасности Киеву посредством своего особого присутствия в прифронтовых районах — в качестве своего рода миротворцев", - сказано в публикации телеканала, которому недавно европейский военный чиновник сообщил, что ведутся "активные обсуждения" аналогичной помощи.
Телеканал отметил, что живущие под землёй люди скептически относятся к наступлению мира.
"Вероятность прекращения огня составляет всего 30%, — сказал украинский солдат Виктор. — Потому что ситуация на фронте не такова, чтобы мы могли видеть, что будет перемирие. Все это очень сложно".
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"Я думаю, что 40%. Другая сторона побеждает, захватывает территории. А нам, по большому счету, нечего сказать", - сказал другой солдат Андрей.
Журналисты американского телеканала пообщались также с местным гражданским населением. 72-летняя Лариса сказала им, что наступление мира зависит от российского президента Владимира Путина.
"Она не испытывает особой симпатии к Киеву, описывая украинских солдат, которых она встречает в супермаркетах, как неопрятных, и говоря, что семья из семи человек её друга покинула Лиман двумя неделями ранее и разместилась в конюшне в соседней Полтаве. "Конюшня! Но там было чисто, и там было немного сена", - сказано в публикации.
Автор издания Украина.ру Павел Волков ранее рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"