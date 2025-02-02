https://ukraina.ru/20250202/1060755800.html

Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине

Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине - 02.02.2025 Украина.ру

Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый назвал "красную линию" Украины

2025-02-02T18:06

2025-02-02T18:06

2025-02-02T18:06

эксклюзив

хроники

украина

полтава

ровно

алексей арестович

михаил драпатый

вооруженные силы украины

офис генпрокурора

нацполиция

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О недопустимости пересечения "красной линии" и о том, что требует жёсткой реакции власти командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый написал в соцсетях."Убийства военных в тылу - это "красная линия", которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть. Всё не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения... Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жёсткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов", — заявил Драпатый.Так он прокомментировал убийство в Пирятине сотрудника Полтавского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.), которое произошло 1 февраля.По словам Драпатого, именно Вооружённые силы — единственное, что "отделяет Украину от врага"."Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", — подчеркнул Драпатый.Волонтёр Мария Берлинская, которую на Украине ещё называют "Мать дронов", призвала к мониторингу всех аккаунтов в соцсетях, авторы которых злорадствовали по поводу убийства в Пирятине."Тех, кто за границей — забанить, объявить подозрение и постепенно вытягивать через "Интерпол" и т.п.. Тех, кто на Украине — приоритетное привлечение к обороноспособности страны", — написала Берлинская в соцсетях.Таким образом, она призвала мобилизовать тех, кто злорадствовал по поводу убийства военкома, признав тем самым службу ВСУ наказанием.Тем временем 2 февраля Офис генпрокурора сообщил о задержании подозреваемых в убийстве сотрудника Полтавского РТЦК и СП."Двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении... По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отмечалось в сообщении Офиса генпрокурора.Через несколько часов после произошедшего подозреваемых задержали."Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые", — сообщили в Офисе генпрокурора.Одному из задержанных инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием, другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.Примечательно, что в один и тот же день, когда произошло убийство военкома в Пирятине в Ровно в здании ТЦК и СП прогремел взрыв. Позднее Нацполиция сообщила об 1 погибшем и 6 раненных. Других подробностей в полиции не сообщили.Кто-то усмотрел в этом пугающую для украинских военных тенденцию."Убийство военнослужащего ТЦК гражданским - трагедия, которая, увы, была практически неизбежна. Решения, принятые в 2022-м, вели нас к ней последовательно и неуклонно, наростая, как снежный ком. Комментарии под сообщением о трагедии взаимно ужасают комментирующих и резко разделились на два лагеря: "Твари, суки, уклонисты, дождётесь россиян!!!" "Так вам и надо, сволочи, за бусификацию!!!". Сегодня - день, когда с военных сняли индульгенцию на святость. Оказывается, что тупой садист, надевший военную форму, не становится от этого святым, он просто становится садистом в форме. Оказывается, общество может ненавидеть военных - "…которые их защищают". Оказывается, есть гражданские, которые не боятся убивать, как их в том их упрекали диванные и фронтовые "герои", только у них теперь дополненные представления о том - кто есть настоящий враг", — заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Он заявил, что "все глупые крикливые мечты о том, что военные придут и порядок наведут, и "…всех постреляют" закономерно закончились тем, что стрелять начали в военных"."Всё это - цена за то преступное решение, ещё в 2022 году, когда военных обязали обеспечивать привод в ТЦК и когда человек в военной форме из защиты стал угрозой", — указал Арестович*.По его словам, тогда он пытался убедить военно-политическое руководство, что ни при каких обстоятельствах нельзя назначать ответственными за мобилизацию военных.Арестович* подчёркивал, что даже по законам Украины, за проведение мобилизации отвечает президент, Кабинет министров и местное самоуправление. Военные же занимаются гражданином только после того, как он переступил порог ТЦК."Но наше руководство пошло на нарушение законов неслучайно, оно хотело и хочет править, но не нести за это персональной ответственности. Мы рядили это руководство в "…лидеров, которыми восхищается весь мир", но лидер это тот - кто всегда и во всем из того, чем он занимается, берет персональную ответственность. Лидер, этот тот, кто в решающие минуты кладет на весы свою собственную шкуру. Ни чью-то, но личную. Наши "…лидеры" делают все, чтобы личной ответственности избежать. Куда проще было сделать ответственными за насильственный призыв военных, а не самому взять на себя тяжесть призыва народа в бой - с полным разъяснением, как, за что и почему", — подчеркнул Арестович*.Он также заявил, что 6 млн не ставших на воинский учёт украинских мужчин — это не уклонисты, а те, кому не сумели или не захотели разъяснить смысл постановки на учёт. Случившееся Арестович* назвал национальной катастрофой, в которой обвинил Владимир Зеленского."Всё это - результат решения одного человека, на самом-важном-посту, который решил оставить себе цветы и аплодисменты, а реальную ответственность скинуть на других - на военных, которым и без того кровавых забот хватало", — указал он.По словам Арестовича*, Украина находится "в стадии разложения и предреволюционной ситуации". Он призвал как можно скорее остановить боевые действия и произвести перезагрузку общественных отношений.* - лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, полтава, ровно, алексей арестович, михаил драпатый, вооруженные силы украины, офис генпрокурора, нацполиция