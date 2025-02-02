Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине - 02.02.2025 Украина.ру
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Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине - 02.02.2025 Украина.ру
Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый назвал "красную линию" Украины
2025-02-02T18:06
2025-02-02T18:06
эксклюзив
хроники
украина
полтава
ровно
алексей арестович
михаил драпатый
вооруженные силы украины
офис генпрокурора
нацполиция
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О недопустимости пересечения "красной линии" и о том, что требует жёсткой реакции власти командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый написал в соцсетях."Убийства военных в тылу - это "красная линия", которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть. Всё не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения... Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жёсткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов", — заявил Драпатый.Так он прокомментировал убийство в Пирятине сотрудника Полтавского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.), которое произошло 1 февраля.По словам Драпатого, именно Вооружённые силы — единственное, что "отделяет Украину от врага"."Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", — подчеркнул Драпатый.Волонтёр Мария Берлинская, которую на Украине ещё называют "Мать дронов", призвала к мониторингу всех аккаунтов в соцсетях, авторы которых злорадствовали по поводу убийства в Пирятине."Тех, кто за границей — забанить, объявить подозрение и постепенно вытягивать через "Интерпол" и т.п.. Тех, кто на Украине — приоритетное привлечение к обороноспособности страны", — написала Берлинская в соцсетях.Таким образом, она призвала мобилизовать тех, кто злорадствовал по поводу убийства военкома, признав тем самым службу ВСУ наказанием.Тем временем 2 февраля Офис генпрокурора сообщил о задержании подозреваемых в убийстве сотрудника Полтавского РТЦК и СП."Двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении... По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отмечалось в сообщении Офиса генпрокурора.Через несколько часов после произошедшего подозреваемых задержали."Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые", — сообщили в Офисе генпрокурора.Одному из задержанных инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием, другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период.Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.Примечательно, что в один и тот же день, когда произошло убийство военкома в Пирятине в Ровно в здании ТЦК и СП прогремел взрыв. Позднее Нацполиция сообщила об 1 погибшем и 6 раненных. Других подробностей в полиции не сообщили.Кто-то усмотрел в этом пугающую для украинских военных тенденцию."Убийство военнослужащего ТЦК гражданским - трагедия, которая, увы, была практически неизбежна. Решения, принятые в 2022-м, вели нас к ней последовательно и неуклонно, наростая, как снежный ком. Комментарии под сообщением о трагедии взаимно ужасают комментирующих и резко разделились на два лагеря: "Твари, суки, уклонисты, дождётесь россиян!!!" "Так вам и надо, сволочи, за бусификацию!!!". Сегодня - день, когда с военных сняли индульгенцию на святость. Оказывается, что тупой садист, надевший военную форму, не становится от этого святым, он просто становится садистом в форме. Оказывается, общество может ненавидеть военных - "…которые их защищают". Оказывается, есть гражданские, которые не боятся убивать, как их в том их упрекали диванные и фронтовые "герои", только у них теперь дополненные представления о том - кто есть настоящий враг", — заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).Он заявил, что "все глупые крикливые мечты о том, что военные придут и порядок наведут, и "…всех постреляют" закономерно закончились тем, что стрелять начали в военных"."Всё это - цена за то преступное решение, ещё в 2022 году, когда военных обязали обеспечивать привод в ТЦК и когда человек в военной форме из защиты стал угрозой", — указал Арестович*.По его словам, тогда он пытался убедить военно-политическое руководство, что ни при каких обстоятельствах нельзя назначать ответственными за мобилизацию военных.Арестович* подчёркивал, что даже по законам Украины, за проведение мобилизации отвечает президент, Кабинет министров и местное самоуправление. Военные же занимаются гражданином только после того, как он переступил порог ТЦК."Но наше руководство пошло на нарушение законов неслучайно, оно хотело и хочет править, но не нести за это персональной ответственности. Мы рядили это руководство в "…лидеров, которыми восхищается весь мир", но лидер это тот - кто всегда и во всем из того, чем он занимается, берет персональную ответственность. Лидер, этот тот, кто в решающие минуты кладет на весы свою собственную шкуру. Ни чью-то, но личную. Наши "…лидеры" делают все, чтобы личной ответственности избежать. Куда проще было сделать ответственными за насильственный призыв военных, а не самому взять на себя тяжесть призыва народа в бой - с полным разъяснением, как, за что и почему", — подчеркнул Арестович*.Он также заявил, что 6 млн не ставших на воинский учёт украинских мужчин — это не уклонисты, а те, кому не сумели или не захотели разъяснить смысл постановки на учёт. Случившееся Арестович* назвал национальной катастрофой, в которой обвинил Владимир Зеленского."Всё это - результат решения одного человека, на самом-важном-посту, который решил оставить себе цветы и аплодисменты, а реальную ответственность скинуть на других - на военных, которым и без того кровавых забот хватало", — указал он.По словам Арестовича*, Украина находится "в стадии разложения и предреволюционной ситуации". Он призвал как можно скорее остановить боевые действия и произвести перезагрузку общественных отношений.* - лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20250202/1060751070.html
https://ukraina.ru/20250202/1060747660.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, полтава, ровно, алексей арестович, михаил драпатый, вооруженные силы украины, офис генпрокурора, нацполиция
Эксклюзив, Хроники, Украина, Полтава, Ровно, Алексей Арестович, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Офис генпрокурора, Нацполиция

Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине

18:06 02.02.2025
 
© Фото : Михайло Драпатий / TelegramМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Михайло Драпатий / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый назвал "красную линию" Украины
О недопустимости пересечения "красной линии" и о том, что требует жёсткой реакции власти командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый написал в соцсетях.
"Убийства военных в тылу - это "красная линия", которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за гранью того, что можно терпеть. Всё не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения... Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жёсткая реакция власти - единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов", — заявил Драпатый.
Так он прокомментировал убийство в Пирятине сотрудника Полтавского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.), которое произошло 1 февраля.
По словам Драпатого, именно Вооружённые силы — единственное, что "отделяет Украину от врага".
"Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", — подчеркнул Драпатый.
Волонтёр Мария Берлинская, которую на Украине ещё называют "Мать дронов", призвала к мониторингу всех аккаунтов в соцсетях, авторы которых злорадствовали по поводу убийства в Пирятине.
"Тех, кто за границей — забанить, объявить подозрение и постепенно вытягивать через "Интерпол" и т.п.. Тех, кто на Украине — приоритетное привлечение к обороноспособности страны", — написала Берлинская в соцсетях.
Таким образом, она призвала мобилизовать тех, кто злорадствовал по поводу убийства военкома, признав тем самым службу ВСУ наказанием.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
13:00
Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраляВладимир Зеленский прокомментировал переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Тем временем 2 февраля Офис генпрокурора сообщил о задержании подозреваемых в убийстве сотрудника Полтавского РТЦК и СП.
"Двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении... По данным следствия, 31 января этого года житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть. Намереваясь уклониться от военной службы, он несколько раз звонил знакомому из Лубен и сообщал маршрут автобуса. Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отмечалось в сообщении Офиса генпрокурора.
Через несколько часов после произошедшего подозреваемых задержали.
"Во время обыска правоохранители изъяли у лубенца 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное. Вещественные доказательства направлены на экспертизы. Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые", — сообщили в Офисе генпрокурора.
Одному из задержанных инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием, другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Примечательно, что в один и тот же день, когда произошло убийство военкома в Пирятине в Ровно в здании ТЦК и СП прогремел взрыв. Позднее Нацполиция сообщила об 1 погибшем и 6 раненных. Других подробностей в полиции не сообщили.
разрушенный интернат в Судже - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
10:02
Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраляУкраинские военные убили удерживаемых в интернате в Судже гражданских, пытаясь отвлечь мир от трагедии в Русском Поречном
Кто-то усмотрел в этом пугающую для украинских военных тенденцию.
"Убийство военнослужащего ТЦК гражданским - трагедия, которая, увы, была практически неизбежна. Решения, принятые в 2022-м, вели нас к ней последовательно и неуклонно, наростая, как снежный ком. Комментарии под сообщением о трагедии взаимно ужасают комментирующих и резко разделились на два лагеря: "Твари, суки, уклонисты, дождётесь россиян!!!" "Так вам и надо, сволочи, за бусификацию!!!". Сегодня - день, когда с военных сняли индульгенцию на святость. Оказывается, что тупой садист, надевший военную форму, не становится от этого святым, он просто становится садистом в форме. Оказывается, общество может ненавидеть военных - "…которые их защищают". Оказывается, есть гражданские, которые не боятся убивать, как их в том их упрекали диванные и фронтовые "герои", только у них теперь дополненные представления о том - кто есть настоящий враг", — заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.).
Он заявил, что "все глупые крикливые мечты о том, что военные придут и порядок наведут, и "…всех постреляют" закономерно закончились тем, что стрелять начали в военных".
"Всё это - цена за то преступное решение, ещё в 2022 году, когда военных обязали обеспечивать привод в ТЦК и когда человек в военной форме из защиты стал угрозой", — указал Арестович*.
По его словам, тогда он пытался убедить военно-политическое руководство, что ни при каких обстоятельствах нельзя назначать ответственными за мобилизацию военных.
Арестович* подчёркивал, что даже по законам Украины, за проведение мобилизации отвечает президент, Кабинет министров и местное самоуправление. Военные же занимаются гражданином только после того, как он переступил порог ТЦК.
"Но наше руководство пошло на нарушение законов неслучайно, оно хотело и хочет править, но не нести за это персональной ответственности. Мы рядили это руководство в "…лидеров, которыми восхищается весь мир", но лидер это тот - кто всегда и во всем из того, чем он занимается, берет персональную ответственность. Лидер, этот тот, кто в решающие минуты кладет на весы свою собственную шкуру. Ни чью-то, но личную. Наши "…лидеры" делают все, чтобы личной ответственности избежать. Куда проще было сделать ответственными за насильственный призыв военных, а не самому взять на себя тяжесть призыва народа в бой - с полным разъяснением, как, за что и почему", — подчеркнул Арестович*.
сотрудники Львовского областного ТЦК и СП за работой - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Вчера, 18:35
Смятение в Минобороны, нападения на ТЦК. Итоги 1 февраля на УкраинеВ оборонной промышленности Украины произошёл раскол в опасный для страны момент, сообщили западные СМИ. В Пирятине убили сотрудника ТЦК, в Ровно в здании ТЦК прогремел взрыв
Он также заявил, что 6 млн не ставших на воинский учёт украинских мужчин — это не уклонисты, а те, кому не сумели или не захотели разъяснить смысл постановки на учёт. Случившееся Арестович* назвал национальной катастрофой, в которой обвинил Владимир Зеленского.
"Всё это - результат решения одного человека, на самом-важном-посту, который решил оставить себе цветы и аплодисменты, а реальную ответственность скинуть на других - на военных, которым и без того кровавых забот хватало", — указал он.
По словам Арестовича*, Украина находится "в стадии разложения и предреволюционной ситуации". Он призвал как можно скорее остановить боевые действия и произвести перезагрузку общественных отношений.
* - лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаПолтаваРовноАлексей АрестовичМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныОфис генпрокурораНацполиция
 
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Заголовок открываемого материала
18:47Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться
18:06Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
17:54CNN: в ВСУ с пессимизмом смотрят на перемирие в СВО
17:38Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
16:52Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
16:12"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду
15:49"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
15:05Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник
14:47Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
14:31"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев
14:16Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков
13:36Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа
13:26Серые мыши Европы. Почему они желают нам "снова испытать блокаду"
13:00Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля
12:51Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната
12:00"Вокруг Булгакова": Вар-Равван
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