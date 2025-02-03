https://ukraina.ru/20250203/1060756996.html

Эксперт о том, сколько сможет воевать Украина, если у ВСУ закончатся люди, спонсорские деньги и патроны

Эксперт о том, сколько сможет воевать Украина, если у ВСУ закончатся люди, спонсорские деньги и патроны - 03.02.2025 Украина.ру

Эксперт о том, сколько сможет воевать Украина, если у ВСУ закончатся люди, спонсорские деньги и патроны

Многое будет зависеть от того, насколько Украина сможет организовать снабжение армии на те три месяца, когда будет приостановлена военная помощь США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-03T05:00

2025-02-03T05:00

2025-02-03T05:00

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Украинская армия – это лишь надводная часть айсберга. Подводная его часть – это западные оружейные склады и мощная финансовая поддержка Киева, сообщил эксперт.Если Украина сможет самостоятельно приобретать компоненты для дронов и самостоятельно собирать их, а также сможет получать военную помощь из Европы – это одно, указал он."Но, как отметил в своем недавнем выступлении президент РФ Владимир Путин, "все закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны" — эта его оценка близка к истине", — подчеркнул историк.Как бы там ни было, общая тенденция к поступательному продвижению ВС РФ на запад сохраняется. Главная уязвимость ВСУ состоит в том, что люди имеют свойство заканчиваться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О новой провокации ВСУ в Курской области — в статье Павла Котова Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250201/1060740879.html

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новости, украина, россия, всу, дональд трамп, военная помощь, вооружения, европа, сша, дроны, сво, спецоперация, детали