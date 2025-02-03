Эксперт о том, сколько сможет воевать Украина, если у ВСУ закончатся люди, спонсорские деньги и патроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Многое будет зависеть от того, насколько Украина сможет организовать снабжение армии на те три месяца, когда будет приостановлена военная помощь США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Украинская армия – это лишь надводная часть айсберга. Подводная его часть – это западные оружейные склады и мощная финансовая поддержка Киева, сообщил эксперт.
"Многое будет зависеть от того, насколько Украина сможет организовать снабжение армии на те три месяца, когда будет приостановлена американская военная помощь (если мы все правильно понимаем заявление [президента США Дональда] Трампа об остановке внешней американской помощи на 100 дней – до майских праздников)", — отметил Поликарпов.
Если Украина сможет самостоятельно приобретать компоненты для дронов и самостоятельно собирать их, а также сможет получать военную помощь из Европы – это одно, указал он.
"Но, как отметил в своем недавнем выступлении президент РФ Владимир Путин, "все закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны" — эта его оценка близка к истине", — подчеркнул историк.
Как бы там ни было, общая тенденция к поступательному продвижению ВС РФ на запад сохраняется. Главная уязвимость ВСУ состоит в том, что люди имеют свойство заканчиваться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
О новой провокации ВСУ в Курской области — в статье Павла Котова Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего на сайте Украина.ру.
1 февраля, 13:04Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУИздевательства и мародёрство украинских солдат и западных наёмников в рядах ВСУ пережили жители Харьковской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.