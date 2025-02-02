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"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду

"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду - 02.02.2025 Украина.ру

"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду

2 февраля 1960 года на советские киноэкраны вышел фильм Одесской киностудии "Жажда". Для Одессы эта кинолента стала знаковой, поскольку основана на реальных событиях. Однако после "перестройки", как это стало со многими знаковыми символами нашей страны, появилось много псевдоисториков, которые поставили описываемые в фильме события под сомнение

2025-02-02T16:12

2025-02-02T16:12

2025-02-02T16:12

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В Одессе проблемы с водой были со времен её основания. Город стоит на известняке, который добывался тут с античных времен. Грунтовые воды, собирающиеся под ним, сильно минерализованы. Чтобы добраться до чистой воды, нужно рыть очень глубокие колодцы. Проблема с водой ярко отразилась на топонимике Одессы.Ближе всего к поверхности грунтовые воды залегали в балке, которую так и назвали – Водяной. Тут были вырыты два десятка колодцев, из которых водовозы развозили питьевую воду по городу и продавали горожанам по немалой цене 10-15 копеек за ведро (корову можно было купить за 3 рубля). Отсюда берут название улицы Балковская и Водовозная. Приблизительно по той же причине носит своё название улица Колодезная и переулок Колодезный (сейчас адмирала Жукова) и другие "водяные" топонимы города.Потом неподалеку от моря нашли несколько источников. Так появились хутора Малый, Средний и Большой Фонтаны. Ничего общего с привычным понятием слова "фонтан" они не имели. Просто в XVIII веке оборудованные источники питьевой воды называли фонталами, от английского слова "font" – источник. Потом "фонталы" стали "фонтанами", а бывшие хутора стали районами города. Отсюда пошло и выражение "не фонтан" – так говорили одесситы, которым бойкие торговцы водой хотели "втюхать" товар неважнецкого качества.Крыши домов в дореволюционной Одессе старались делать таким образом, чтобы дождевая вода стекала в специально установленные в знаменитых одесских двориках бочки, и её можно было бы использовать для хозяйственных нужд. В первой половине XIX века городские власти построили полторы сотни подземных цистерн для сбора очищенной фильтрами дождевой воды.Хозяин каждого открывавшегося в городе промышленного предприятия или фабрики был обязан пробить колодец или скважину, которая обеспечивала бы его предприятие водой.3 сентября 1873 года проблему с водой удалось решить кардинально – на Днестре в селе Беляевка была построена водонапорная станция, которая гнала речную воду по 40-километровому водогону в город.Во время Гражданской войны захватчики попытались первый раз использовать жажду, как оружие против одесситов. В конце января 1918 года украинские гайдамаки захватили Беляевку и полностью перекрыли подачу воды. Их атаковали отряды красногвардейцев, отбивать станцию направился сводный отряд Румынского революционного батальона – это был его первый бой. Кстати, одним из двух командиров батальона был некий Жан Маринеску – с большой долей вероятности это был отец прославленного советского подводника Александра Маринеско.История повторилась в 1941 году, только на этот раз лишили город воды уже румынские захватчики. 15 июля они заняли молдавское село Паланка, установили там артбатарею и открыли по водонапорной станции методичный огонь. Вражеская авиация бомбила водогон, объекты водообеспечения в самом городе. Сложилась критическая ситуация – нечем стало тушить пожары. Но станция "Днестр" в Беляевке ни на минуту не останавливала подачу воды в город – большая её часть до Одессы доходила.В начале августа возникла угроза блокирования города с суши. 5 августа Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ – город не сдавать. 8 августа в Одессе было объявлено осадное положение. 11 августа, под угрозой захвата Беляевки, персонал оставил станцию. Подача воды прекратилась, и город перешел на водоснабжение из дождевых резервуаров, колодцев и скважин. Ситуацию немного облегчало то, что за последние 5 предвоенных лет, готовясь к возможному осадному положению, в Одессе пробили 80 дополнительных артезианских скважин.Однако воды, особенно питьевой, одесситам всё равно не хватало. С 12 августа вступил в действие приказ начальника Одесского гарнизона о нормировании отпуска воды. 21 августа был опубликован приказ № 26 о порядке пользования питьевой водой: во всех квартирах перекрыли и опечатали все краны, сливные бачки и т.д.Конечно, таких проблем с водой, как показано в фильме "Жажда", когда дети с пересохшими ртами просят налить им на донышки кружек немного воды, не было. В городе на воду были введены карточки – полведра воды на человека в день, от жажды не умрёшь.Тем не менее, воды городу не хватало, и тогда руководство Управления одесского водопровода выступило к командованию с предложением, направить в Беляевку за линию фронта (а станция фактически оказалась в, как сказали бы сегодня, "серой зоне") группу специалистов и рабочих станции, чтобы они её запустили.Летом 1941 года на улице Пастера в здании Консервного института базировался один из одесских диверсионных отрядов моряков-добровольцев численностью 13 человек – 12 краснофлотцев и девушка-радистка. 13 августа к ним в расположение пришел заместитель начальника Политуправления Черноморского флота капитан 1-го ранга Илья Ильич Азаров. Он поставил им задачу вместе с работниками станции пробраться, если надо, пробиться в Беляевку и дать городу хотя бы на несколько часов воду. Одним из этих моряков-разведчиков был Григорий Михайлович Поженян. За чернявость товарищи его прозвали "Уголек".В фильме группа прорывается на станцию с боем и ценой своей жизни несколько часов даёт городу воду. Реальность была менее драматичная, зато более продуктивная – не было смертельного боя. Группа 14 августа скрытно пробралась на станцию, запустила её и давала воду не несколько часов, а несколько суток. Она отступила в город только 17 августа, когда румыны, после ожесточённых боев всё же Беляевку захватили. За это время в Одессе заполнили все резервуары, создали нужный задел воды, чтобы было время решить вопрос с обеспечением Одессы за счет городских резервов.Судьба 13-ти моряков-разведчиков сложилась трагически – в середине октября 1941 года они покидали Одессу практически последними, и почти все погибли. Выбраться удалось только краснофлотцу Поженяну и еще паре бойцов. После войны на бывшем здании института по улице Пастера в честь 13-ти героев установили мемориальную доску, Поженян с удивлением обнаружил на ней свою фамилию – 8-ю сверху. Его жизнь сложилась удивительно драматически.После Одессы он оборонял Севастополь, служил в разведке. После эвакуации из Севастополя, воевал в Карелии в 67-й морской стрелковой бригаде. Два ранения и контузия "перевели" его в газету "Боевая вахта" 7-й Воздушной армии Карельского фронта. Потом его вернули на Черноморский флот, он участвовал в боях за Кавказ и оборону Новороссийска, но уже в качестве журналиста "Красного черноморца". Однако это не мешает ему ходить в атаки, причем с такой бесшабашной храбростью, что он даже попадал в поле зрения командующего фронтом адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского. Тот потом рассказывал другу Поженяна Ивану Стаднюку:"Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флотах я не встречал! Форменный бандит!.. Я его представил к званию Героя Советского Союза!.. Сделал это еще до своего отъезда на Амурскую флотилию. А он потом во время Этильгенского десанта выбросил за борт политработника!.. Естественно, последовала жалоба в Военный совет. Стали затевать трибунал. Но опомнились и ограничились тем, что ликвидировали представление к Герою…"Так что пришлось Поженяну довольствоваться орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени (не юбилейным). Адмирал Азаров, который в 1941 году направил Поженяна в Беляевку, в 1946-м году рекомендовал его в московский Литературный институт. Бывшего моряка оттуда два раза выгоняли, потом восстанавливали, и в 1952 году он его все-таки закончил. В 1953 году Поженян написал поэму "Впередсмотрящий", где описал оборону Одессы и свой рейд к водонапорной станции в Беляевке:"…и, притаившийся, затихчугунный говор труб.Затих, замолк,а через час,К мольбам людей немапустыми ведрами стучась,беда вошла в дома".Поэма была очень популярна в 50-е годы в Одессе, её прочитал молодой режиссёр Евгений Иванович Ташков, и попросил Поженяна написать киносценарий, что тот и сделал. Это потом Ташков снимет "Приходите завтра…" (1963), "Майора Вихря" (1967), "Адъютанта его превосходительства" (1969), "Уроки французского" (1978). В конце 50-х он было мало известен. Его первая картина "Уроки прошлого" (1957) большой кассы не собрала. Но история о героях, давших Одессе воду, не могла не быть экранизирована, и Одесская киностудия запустила её в производство.Оператором картины стал фронтовик Пётр Ефимович Тодоровский, уже работавший на таких шедеврах 50-х, как "Весна на Заречной улице" (1956) и "Два Фёдора" (1958). Музыку к фильму писал другой фронтовик – композитор Андрей Эшпай. Это песни на его музыку "Песня о Родине" и "Москвичи" пел Марк Бернес.На главную роль лейтенанта Олега Безбородько Трошин пригласил Вячеслава Тихонова – ставшего недавно, после премьеры фильма "Дело было в Пенькове" (1957), кинозвездой всесоюзной величины. Кстати, это первый фильм, в котором он сыграл советского разведчика в немецкой форме, так что, можно с полной уверенностью сказать, что это был его первый шаг к роли Штирлица.Московская актриса Валентина Хмара, сыгравшая в герасимовском "Тихом Доне" (1957) Машутку Кошевую, в фильме "Жажда", тоже сыграла Машу, но только одесскую. Эти роли стали её самыми значимыми в кино. Она довольно рано ушла из жизни, 9 октября 1984 года в Батуми попала под колёса поезда.Ещё одной приглашённой в Одессу звездой советского киноэкрана стал Юрий Белов– звезда фильмов "Весна на Заречной улице" (1956), "Карнавальная ночь" (1956), "Девушка без адреса" (1957).Роль "Уголька" – краснофлотца, под которым Поженян вывел себя, сыграл малоизвестный актер Борис Годунцов."Жажду" снимали прямо там, где и происходила реальная история. Специально для съёмок возле знаменитого Одесского оперного театра вновь возвели баррикады и установили противотанковые ежи. Сцены у водонапорной станции и внутри неё снимали в Беляевке. Никаких препон со стороны цензуры и чиновников не было – фильм был настолько светлый и понятный, что его принимали все, в том числе и зрители – киносеансы посетили более 20 миллионов человек."Жажда" до сих пор остается востребованным фильмом. Его помнят, его обсуждают, о его исторической подоплеке спорят. Ну а нам только остается только порекомендовать его тоже посмотреть, и потому что это наша история, и потому что это просто замечательный фильм, и потому что… ну где вы ещё увидите Штирлица в начале его "карьеры".

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Алексей Стаценко

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