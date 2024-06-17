Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов - 17.06.2024 Украина.ру
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Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов
Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов - 17.06.2024 Украина.ру
Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов
17 июня 1934 года в польской Березе-Картузской (ныне белорусский городок Береза) был создан концентрационный лагерь для членов украинских националистических организаций. Но вскоре отправлять туда стали и многих других противников польского режима
2024-06-17T08:04
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, польша, оун, 1930-е, история украины
История, Польша, ОУН, украинские националисты, 1930-е, История, история Украины

Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов

08:04 17.06.2024
 
© commons.wikimedia.orgМемориальный обелиск на месте концлагеря в Березе-Картузской
Мемориальный обелиск на месте концлагеря в Березе-Картузской - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© commons.wikimedia.org
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Евгений Антонюк
публицист
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17 июня 1934 года в польской Березе-Картузской (ныне белорусский городок Береза) был создан концентрационный лагерь для членов украинских националистических организаций. Но вскоре отправлять туда стали и многих других противников польского режима

Поводом для открытия лагеря стало убийство министра внутренних дел Бронислава Перацкого, произошедшее 15 июня того же 1934 г. Оно было совершено активистами ОУН*. Непосредственно причастных к смертельному покушению планировалось осудить на показательном судебном процессе. А для тех радикалов, против которых не хватало улик для полноценного судебного дела, и был предусмотрен этот лагерь.

Юзеф Пилсудский
12 мая 2020, 01:40
Майские цветы для пана Коменданта. Режим Пилсудского и польский урок для УкраиныБывший революционер, террорист, грабитель и один из первых членов Польской социалистической партии Юзеф Пилсудский во время Первой мировой войны открыто выступил на стороне Австро-Венгрии, но из-за разногласий с немцами по поводу будущего Польши впал в немилость и оказался в заточении. Поражение Четверного блока дало ему новый шанс на власть

17 июня 1934 года президент Польши Мосцицкий издал указ о создании лагеря для лиц, угрожающих безопасности и общественному порядку.

Лагерь был в духе времени. То есть попасть туда можно было вообще без суда, только лишь по решению администрации повята (территориальная единица, аналог советского района). Правда, максимальный срок ссылки был ограничен 3 месяцами. Однако в некоторых случаях по решению администрации лагеря срок содержания мог быть и продлен.

Первоначально главными обитателями лагеря были активисты ОУН (в первые годы они составляли большинство заключенных). Потом к ним прибавились активисты-украинцы придерживавшиеся более умеренных взглядов. Затем дошла очередь до активистов подпольных компартий Западной Украины и Западной Белоруссии. Следом в лагерь стали заезжать активисты ультраправой польской партии Национально-радикальный лагерь, ориентировавшейся на итальянских фашистов.

В Березе-Картузской побывало множество видных деятелей ОУН*: Василий Бандера, Александр Бусел, Василий Ваврук, Юлиан Вассиян, Ростислав Березюк-Волошин (будущий заместитель главы УПА*), Александр Гасин (начальник штаба УПА*), Дмитрий Грицай-Перебейнос, Иван Климов-Легенда (будущий министр в виртуальном правительстве, провозглашенном бандеровской фракцией на оккупированной Украине), Ярослав Старух, Роман Шухевич. Под конец (в день начала Второй мировой) в лагерь ненадолго попал даже теоретик национализма Дмитрий Донцов.

Ветераны Украинской Повстанческой Армии (УПА) отпраздновали День Героев во Львове - РИА Новости, 1920, 01.01.2019
1 января 2019, 08:07
Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*1 января 1909 года родился Степан Бандера. Вопреки популярным представлениям, он никогда не был единым и общепризнанным лидером украинских националистов. Хотя борьба за единоличное лидерство была в этой среде весьма кровавой и в ней пало немало как сторонников, так и оппонентов Бандеры, при жизни ему так и не удалось стать самым главным боссом

В лагере побывало и несколько сотен членов КПЗУ. Из видных коммунистов в заключении оказались Юлиуш Кац-Сухий — будущий постпред советской Польши в ООН и Николай Максимович — будущий депутат Верховного Совета УССР и ректор Львовского университета.

Численность заключенных от компартии Западной Белоруссии была меньшей, порядка 20-30 человек. Да и те оказались в лагере в сентябре 1939 года, после начала войны с Германией, когда поляки начали ссылать в Березу вообще всех подряд. До 1939 года их число было значительно меньшим.

Помимо коммунистов из КПЗБ встречались и отдельные белорусские националисты. Например, Юлиан Сакович — в будущем один из руководителей коллаборационистской «белорусской самопомощи» — полицейских подразделений, подчиненных немцам.

Режим в лагере был весьма суровым. Практиковались палочная дисциплина и физические наказания за неподчинение приказам. На рудники или лесоповал заключенных не отправляли, вместо этого практиковалась «гимнастика» — физические упражнения, длившиеся по несколько часов и изрядно изматывавшие заключенных.

Евгений Коновалец
23 мая 2019, 01:01
День в истории. 23 мая: ликвидирован вождь украинских националистов23 мая 1938 года агентом НКВД был устранен полковник УНР лидер ОУН* Евгений Коновалец. Это политическое убийство было частью крупной политической игры, но свернуло совсем не в ту сторону, как ожидали организаторы.

Существование лагеря не было тайной от общественности, периодически заведенные в Березе порядки даже критиковались в печати. Лагерь был достаточно небольшим, единовременно в нем находилось не более нескольких сотен заключенных, которые постоянно ротировались.

Как уже говорилось стандартный срок заключения в лагере был не более 3 месяцев. Но некоторое число узников провели там вдвое больше — полгода (как, например, Шухевич). Свыше полугода в лагере не находился никто, за редчайшими исключениями (член краевой экзекутивы ОУН Дмитрий Штикало провел в Березе полтора года, больше, чем кто-либо).

Правда, отпущенные из лагеря активисты через несколько месяцев опять могли быть направлены в Березу. ОУНовец Гасин, к примеру, попадал в Березу дважды: в 1934 и 1935 годах.

Такая постоянная ротация и небольшие сроки заключения объяснялись тем, что смыслом лагеря была не столько изоляция радикалов и тем более не их уничтожение, сколько запугивание.

27 августа 2019, 01:00
День в истории. 27 августа: состоялся Великий сбор украинских националистов, который привёл их к расколу27 августа 1939 года начался 2-й Великий сбор ОУН. За три месяца до этого, в мае, советским агентом был ликвидирован основатель и бессменный лидер ОУН* Евгений Коновалец. Организация осталась без легитимного руководителя. Для того чтобы решить этот вопрос, в Рим съехались активисты националистического подполья

Именно поэтому питание в лагерях было относительно сносным. На завтрак давали 25 граммов кофе и 700 граммов хлеба, на обед полкило вареной картошки и 40 граммов свинины или солонины, на ужин килограмм картофеля и 15 граммов свинины.

За дисциплинарные проступки заключенных на несколько суток могли отправить в карцер, где питание было худшим — 350 граммов хлеба + миска баланды в день. Вместе с тем стандартный паек не зависел от норм выработки, как в советских ИТЛ того времени.

Поэтому, несмотря на суровые порядки в Березе, смертность в лагере была незначительной. За 5 лет существования лагеря через него прошли 3 тысячи заключенных. Из них погибли, по различным данным, от 13 до 17 человек.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

С этого дня поляки стали отправлять в Березу всех, кого посчитали подозрительными или неблагонадежными. Не только подпольных активистов, но и просто не внушающих доверия публицистов, а также местных и пленных немцев. Питание резко ухудшилось в последние дни существования лагеря, прежние пайки сократились в несколько раз. Но длилось это лишь несколько дней.

- РИА Новости, 1920, 22.09.2019
22 сентября 2019, 01:00
Исторический миф: совместный парад Вермахта и РККА в БрестеВ 16:00 22 сентября 1939 г. командир 29-й танковой бригады Семен Кривошеин поднялся на помост вместе с генералом Гейнцем Гудерианом, чтобы проводить немецкие части из Бреста. Позднее это назовут «совместным парадом» и будут размахивать им как доказательством преступного сговора. И парад на самом деле был. Только не совместный, а прощальный немецкий

Ночью 18 сентября охрана лагеря покинула свои посты в связи с приближением частей РККА. Украинские националисты сразу же бежали, а коммунисты предпочли дождаться подхода Красной армии.

Последний комендант Березы Юзеф Камала-Курганский после оккупации Польши был арестован немцами и обвинен в гибели нескольких сбитых немецких пилотов, приземлившихся в районе Березы-Картузской. Он был помещен в Освенцим, где погиб в октябре 1941 года.

По одной версии, он был забит до смерти заключенными-коммунистами, по другой — убит уголовниками, по третьей — умер от приступа гастроэнтерита.

 
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