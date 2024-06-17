Береза-Картузская: естественное место пребывания для украинских националистов

В лагере побывало и несколько сотен членов КПЗУ. Из видных коммунистов в заключении оказались Юлиуш Кац-Сухий — будущий постпред советской Польши в ООН и Николай Максимович — будущий депутат Верховного Совета УССР и ректор Львовского университета.

Численность заключенных от компартии Западной Белоруссии была меньшей, порядка 20-30 человек. Да и те оказались в лагере в сентябре 1939 года, после начала войны с Германией, когда поляки начали ссылать в Березу вообще всех подряд. До 1939 года их число было значительно меньшим.

Помимо коммунистов из КПЗБ встречались и отдельные белорусские националисты. Например, Юлиан Сакович — в будущем один из руководителей коллаборационистской «белорусской самопомощи» — полицейских подразделений, подчиненных немцам.

Режим в лагере был весьма суровым. Практиковались палочная дисциплина и физические наказания за неподчинение приказам. На рудники или лесоповал заключенных не отправляли, вместо этого практиковалась «гимнастика» — физические упражнения, длившиеся по несколько часов и изрядно изматывавшие заключенных.