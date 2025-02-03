Орлов объяснил, к каким изменениям в производстве БПЛА приведет открытие неба для гражданских дронов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Государство не может решить все проблемы, касающиеся производства БПЛА. Мировой опыт показывает, что большинство разработок приходят из частного сектора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение открыть небо для гражданских дронов в безопасных регионах страны, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. По его словам, Россия готовится к масштабному расширению производства БПЛА. Через десять лет в стране появится порядка 48 новых центров.
По понятным причинам после начала спецоперации полеты частных беспилотников в России были запрещены. Угроза от БПЛА пока сохраняется, отметил эксперт.
"Поэтому необходимо проработать механизм создания зон, в которых частные компании могли бы проводить испытания своих изделий. Сейчас требования безопасности накладывают ограничения на технологические возможности по производству беспилотников", — подчеркнул Орлов.
По его мнению, государство не может решить все проблемы, касающиеся производства БПЛА. Мировой опыт показывает, что большинство разработок приходят из частного сектора. Массовое производство беспилотников может быть организовано на больших предприятиях ВПК, добавил эксперт.
Но в качестве идей прототипов, опытных изделий может приходить в оборонку от инициативных людей. Это способствует перетоку в оборонную сферу новых идей, концепций, подходов, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат" на сайте Украина.ру.
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