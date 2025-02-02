https://ukraina.ru/20250202/1060753523.html

Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник

Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник - 02.02.2025 Украина.ру

Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник

Нынешнее руководство Украины виновно в ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже. Об этом 2 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2025-02-02T15:05

2025-02-02T15:05

2025-02-02T15:05

новости

суджа

россия

украина

мирошник

татьяна москалькова

владимир зеленский

вооруженные силы украины

красный крест

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060747538_0:265:522:559_1920x0_80_0_0_9163dd7f4951a8ae2d98f8c3077a66d2.jpg

"Ракетный удар ВСУ по зданию интерната в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима. А попытка обвинить в этом Россию - акт вероломства и зашкаливающего цинизма", - заявил российский дипломат.По его мнению, нынешнее руководство Украины инспирировало информационную провокацию с ракетным ударом по суджанскому интернату прекрасно понимая, что и Россия и "западные партнеры" прекрасно знают, что удар был нанесён с территории Сумской области."О "лагере в интернате Суджи", где удерживались мирные российские граждане мы во весь голос заговорили в августе 24-го, спустя неделю после начала террористической вылазки ВСУ в Курскую область", - сообщил Мирошник подписчикам своего телеграм-канала.Он напомнил, что из суджанского интерната были вывезены в Россию через Белоруссию 46 гражданских лиц. Участие в этом принимала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.Российский Красный Крест, МКК и другие также знали об этом лагере, следили за судьбами его постояльцев."Но это никак не сдержало украинских боевиков от нанесения удара, - отметил Мирошник. - Почти полгода интернат оставался цел и там находились мирные под присмотром ВСУшников, возивших туда иностранные СМИ показать "свою заботу" о мирных русских, но по мере приближения наших войск к Судже, украинским боевикам потребовалось заметать следы совершенных преступлений. Более того, это могло стать поводом, чтобы отвлечь мировое внимание от преступлений ВСУ в Русском Поречном".Посол по особым поручениям МИД России отметил, что обе затеи оказались бесплодными."К преступным бесчеловечным зверствам киевского режима в Русском Поречном добавился бесчеловечное преступление в Суджи, - заявил он. - Сколько ещё свидетельств преступлений ВСУ против гражданских в Курской области будет вскрыто по мере освобождения наших территорий?! Сколько ещё нужно доказательств западникам, чтобы разглядеть звериный оскал украинского терроризма?!"Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего

https://ukraina.ru/20250202/1060749815.html

https://ukraina.ru/20250201/1060738634.html

суджа

россия

украина

русское поречное

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суджа, россия, украина, мирошник, татьяна москалькова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красный крест, всу, военные преступления, мирные жители, русское поречное, ракетный удар, кто