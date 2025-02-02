Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegramразрушенный интернат в Судже
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Нынешнее руководство Украины виновно в ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже. Об этом 2 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
"Ракетный удар ВСУ по зданию интерната в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима. А попытка обвинить в этом Россию - акт вероломства и зашкаливающего цинизма", - заявил российский дипломат.
По его мнению, нынешнее руководство Украины инспирировало информационную провокацию с ракетным ударом по суджанскому интернату прекрасно понимая, что и Россия и "западные партнеры" прекрасно знают, что удар был нанесён с территории Сумской области.
12:51Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интернатаКак и в истории с ракетным ударом по интернату в Судже, так и ранее в истории с гуманитарным коридором для вывода мирных жителей из этого города ВСУ не брезгуют обманом. Об этом в своём телеграм-канале рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"О "лагере в интернате Суджи", где удерживались мирные российские граждане мы во весь голос заговорили в августе 24-го, спустя неделю после начала террористической вылазки ВСУ в Курскую область", - сообщил Мирошник подписчикам своего телеграм-канала.
Он напомнил, что из суджанского интерната были вывезены в Россию через Белоруссию 46 гражданских лиц. Участие в этом принимала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Российский Красный Крест, МКК и другие также знали об этом лагере, следили за судьбами его постояльцев.
"Но это никак не сдержало украинских боевиков от нанесения удара, - отметил Мирошник. - Почти полгода интернат оставался цел и там находились мирные под присмотром ВСУшников, возивших туда иностранные СМИ показать "свою заботу" о мирных русских, но по мере приближения наших войск к Судже, украинским боевикам потребовалось заметать следы совершенных преступлений. Более того, это могло стать поводом, чтобы отвлечь мировое внимание от преступлений ВСУ в Русском Поречном".
Вчера, 10:56"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУВоенные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посол по особым поручениям МИД России отметил, что обе затеи оказались бесплодными.
"К преступным бесчеловечным зверствам киевского режима в Русском Поречном добавился бесчеловечное преступление в Суджи, - заявил он. - Сколько ещё свидетельств преступлений ВСУ против гражданских в Курской области будет вскрыто по мере освобождения наших территорий?! Сколько ещё нужно доказательств западникам, чтобы разглядеть звериный оскал украинского терроризма?!"
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего