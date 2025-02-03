"Собака на сене": Перенджиев объяснил, в чем заключается стратегия США в арктическом регионе
© flickr.com / U.S. Army Alaska
© flickr.com / U.S. Army Alaska
Пока у США нет технологий по освоению ресурсов Арктики. Но сейчас их стратегия в регионе заключается в другом — не дать России и Китаю разрабатывать эти ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Эксперт отметил, пока у США нет технологий по освоению ресурсов Арктики, они есть у России и у Китая. Выводы о том, что Штаты вступили в борьбу с Россией и Китаем за арктические ресурсы, являются поспешными, добавил он.
"Но США сейчас и не ставят задачу по овладению этими ресурсами, их стратегия заключается в другом. Это стратегия собаки на сене, то есть не дать России и Китаю разрабатывать эти ресурсы", — подчеркнул Перенджиев.
По его мнению, США уже начали делать "разные гадости". Это подрыв "Северных потоков", они бьют "рукам Украины" по турецкому газопроводу, атакуют российские корабли в Средиземном море, стремятся перекрыть проливы в Балтийском море, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.
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