"Собака на сене": Перенджиев объяснил, в чем заключается стратегия США в арктическом регионе - 03.02.2025 Украина.ру
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"Собака на сене": Перенджиев объяснил, в чем заключается стратегия США в арктическом регионе
"Собака на сене": Перенджиев объяснил, в чем заключается стратегия США в арктическом регионе - 03.02.2025 Украина.ру
"Собака на сене": Перенджиев объяснил, в чем заключается стратегия США в арктическом регионе
Пока у США нет технологий по освоению ресурсов Арктики. Но сейчас их стратегия в регионе заключается в другом — не дать России и Китаю разрабатывать эти ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-02-03T04:30
2025-02-03T04:30
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северный поток-2
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севморпуть
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По мнению эксперта, Арктика — это часть глобального противостояния между Россией и Китаем с одной стороны, и США с другой. В рамках этого противостояния идет речь о битве как сухопутных, так и морских транспортных коридоров, указал политолог.Эксперт отметил, пока у США нет технологий по освоению ресурсов Арктики, они есть у России и у Китая. Выводы о том, что Штаты вступили в борьбу с Россией и Китаем за арктические ресурсы, являются поспешными, добавил он.По его мнению, США уже начали делать "разные гадости". Это подрыв "Северных потоков", они бьют "рукам Украины" по турецкому газопроводу, атакуют российские корабли в Средиземном море, стремятся перекрыть проливы в Балтийском море, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, китай, александр перенджиев, дональд трамп, северный поток-2, арктика, севморпуть, детали, балтика, газопровод
Новости, США, Россия, Китай, Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Северный поток-2, Арктика, Севморпуть, детали, Балтика, газопровод

"Собака на сене": Перенджиев объяснил, в чем заключается стратегия США в арктическом регионе

04:30 03.02.2025
 
© flickr.com / U.S. Army Alaska
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© flickr.com / U.S. Army Alaska
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Пока у США нет технологий по освоению ресурсов Арктики. Но сейчас их стратегия в регионе заключается в другом — не дать России и Китаю разрабатывать эти ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По мнению эксперта, Арктика — это часть глобального противостояния между Россией и Китаем с одной стороны, и США с другой. В рамках этого противостояния идет речь о битве как сухопутных, так и морских транспортных коридоров, указал политолог.
Эксперт отметил, пока у США нет технологий по освоению ресурсов Арктики, они есть у России и у Китая. Выводы о том, что Штаты вступили в борьбу с Россией и Китаем за арктические ресурсы, являются поспешными, добавил он.
"Но США сейчас и не ставят задачу по овладению этими ресурсами, их стратегия заключается в другом. Это стратегия собаки на сене, то есть не дать России и Китаю разрабатывать эти ресурсы", — подчеркнул Перенджиев.
По его мнению, США уже начали делать "разные гадости". Это подрыв "Северных потоков", они бьют "рукам Украины" по турецкому газопроводу, атакуют российские корабли в Средиземном море, стремятся перекрыть проливы в Балтийском море, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стефанович
Вчера, 06:40
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