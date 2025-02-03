https://ukraina.ru/20250203/1060756553.html

"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА

"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА - 03.02.2025 Украина.ру

"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА

РЭБ может сажать далеко не все беспилотники. Пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу украинских БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-03T03:15

2025-02-03T03:15

2025-02-03T03:15

новости

россия

всу

вс рф

дроны

бпла

рэб

детали

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530395_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_58a8e9e3583696d25035ce29c266c495.jpg

В реалиях СВО господство беспилотников делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор, сообщил эксперт.Именно из-за высокой плотности БПЛА тактика российских войск сейчас сводится к забрасыванию штурмовиков на несколько километров и их огневой поддержке, отметил он.Поэтому ВС РФ могут продвигаться в зоне СВО только "маленькими шажками". И пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу вражеских дронов, констатировал Поликарпов.Во-первых, РЭБ может сажать далеко не все беспилотники, сказал историк. Во-вторых, как я говорил в прошлый раз, ВСУ тоже будут использовать дроны на оптоволокне, которые РЭБ не берет, указал эксперт."Это дроны короткой руки, которые действуют на небольшом расстоянии в степи. Их нельзя использовать в лесистой местности и в городах, поскольку эти кабели рвутся, цепляясь за препятствия. Но, повторюсь, эти дроны в принципе неуязвимы к РЭБ", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О других особенностях применения БПЛА в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250202/1060746668.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, вс рф, дроны, бпла, рэб, детали, сво, спецоперация, беспилотники