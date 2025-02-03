"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА - 03.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250203/1060756553.html
"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА
"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА - 03.02.2025 Украина.ру
"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА
РЭБ может сажать далеко не все беспилотники. Пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу украинских БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-03T03:15
2025-02-03T03:15
новости
россия
всу
вс рф
дроны
бпла
рэб
детали
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530395_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_58a8e9e3583696d25035ce29c266c495.jpg
В реалиях СВО господство беспилотников делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор, сообщил эксперт.Именно из-за высокой плотности БПЛА тактика российских войск сейчас сводится к забрасыванию штурмовиков на несколько километров и их огневой поддержке, отметил он.Поэтому ВС РФ могут продвигаться в зоне СВО только "маленькими шажками". И пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу вражеских дронов, констатировал Поликарпов.Во-первых, РЭБ может сажать далеко не все беспилотники, сказал историк. Во-вторых, как я говорил в прошлый раз, ВСУ тоже будут использовать дроны на оптоволокне, которые РЭБ не берет, указал эксперт."Это дроны короткой руки, которые действуют на небольшом расстоянии в степи. Их нельзя использовать в лесистой местности и в городах, поскольку эти кабели рвутся, цепляясь за препятствия. Но, повторюсь, эти дроны в принципе неуязвимы к РЭБ", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О других особенностях применения БПЛА в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250202/1060746668.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530395_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_bacd91aa6cee0e656f3ea113e861006f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, вс рф, дроны, бпла, рэб, детали, сво, спецоперация, беспилотники
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, дроны, БПЛА, РЭБ, детали, СВО, Спецоперация, беспилотники

"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА

03:15 03.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
РЭБ может сажать далеко не все беспилотники. Пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу украинских БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
В реалиях СВО господство беспилотников делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор, сообщил эксперт.
Именно из-за высокой плотности БПЛА тактика российских войск сейчас сводится к забрасыванию штурмовиков на несколько километров и их огневой поддержке, отметил он.
Поэтому ВС РФ могут продвигаться в зоне СВО только "маленькими шажками". И пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу вражеских дронов, констатировал Поликарпов.
Во-первых, РЭБ может сажать далеко не все беспилотники, сказал историк. Во-вторых, как я говорил в прошлый раз, ВСУ тоже будут использовать дроны на оптоволокне, которые РЭБ не берет, указал эксперт.
"Это дроны короткой руки, которые действуют на небольшом расстоянии в степи. Их нельзя использовать в лесистой местности и в городах, поскольку эти кабели рвутся, цепляясь за препятствия. Но, повторюсь, эти дроны в принципе неуязвимы к РЭБ", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
О других особенностях применения БПЛА в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Вчера, 03:44
Грантоедов — на фронт! Украинские эксперты о том, грозит ли Киеву "похабный мир" или что похужеНа Украине думают над тем, так ли хорошо все было продумано при администрации Байдена и что делать, если у администрации Трампа к украинскому вопросу несколько другие подходы.
 
НовостиРоссияВСУВС РФдроныБПЛАРЭБдеталиСВОСпецоперациябеспилотники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала