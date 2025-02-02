"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы - 02.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250202/1060753939.html
"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы - 02.02.2025 Украина.ру
"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
Граждане европейских стран бедствуют из-за отсутствия компетентных и сильных политических лидеров, способных иметь и отставать свою точку зрения. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
2025-02-02T15:49
2025-02-02T15:49
новости
россия
запад
германия
владимир путин
шарль де голль
дональд трамп
европа
ес
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060039028_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_fd0265c997e4d70102317ea49214bda0.jpg.webp
Среди лидеров Западной Европы сегодня нет сильных политических фигур – таких как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Эти люди имели своё мнение и отстаивали его – в отличие от современных лидеров Запада, с сожалением констатировал президент России. "Сегодня там таких людей практически нет, - отметил российский лидер. - Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран - это беда какая-то. Мелюзга просто политическая"."Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - отметил Путин.По мнению президента России, от общественного запроса на новые идеи и альтернативы никуда не деться. Вместо этого на Западе думают о запретах.Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
https://ukraina.ru/20250126/1060570525.html
россия
запад
германия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060039028_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_961a3b69315d11b206e1f62c48663e38.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, германия, владимир путин, шарль де голль, дональд трамп, европа, ес, политика, политик, лидер
Новости, Россия, Запад, Германия, Владимир Путин, Шарль де Голль, Дональд Трамп, Европа, ЕС, политика, политик, лидер

"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы

15:49 02.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Граждане европейских стран бедствуют из-за отсутствия компетентных и сильных политических лидеров, способных иметь и отставать свою точку зрения. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Среди лидеров Западной Европы сегодня нет сильных политических фигур – таких как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Эти люди имели своё мнение и отстаивали его – в отличие от современных лидеров Запада, с сожалением констатировал президент России.
"Сегодня там таких людей практически нет, - отметил российский лидер. - Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран - это беда какая-то. Мелюзга просто политическая".
26 января, 11:42
"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы": Маск выступил на съезде AдГАмериканский инноватор и миллиардер из команды нынешнего президента США Илон Маск выступил с речью о гордости немцев на съезде немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает Die Welt.
"Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - отметил Путин.
По мнению президента России, от общественного запроса на новые идеи и альтернативы никуда не деться. Вместо этого на Западе думают о запретах.
Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
 
НовостиРоссияЗападГерманияВладимир ПутинШарль де ГолльДональд ТрампЕвропаЕСполитикаполитиклидер
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
16:12"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду
15:49"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
15:05Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник
14:47Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
14:31"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев
14:16Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков
13:36Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа
13:26Серые мыши Европы. Почему они желают нам "снова испытать блокаду"
13:00Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля
12:51Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната
12:00"Вокруг Булгакова": Вар-Равван
11:36СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого
11:23В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
10:54Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
10:49"Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа
10:04ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже
10:02Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля
09:54ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА
Лента новостейМолния