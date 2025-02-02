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"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы - 02.02.2025 Украина.ру
"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
Граждане европейских стран бедствуют из-за отсутствия компетентных и сильных политических лидеров, способных иметь и отставать свою точку зрения. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
2025-02-02T15:49
2025-02-02T15:49
2025-02-02T15:49
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Среди лидеров Западной Европы сегодня нет сильных политических фигур – таких как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Эти люди имели своё мнение и отстаивали его – в отличие от современных лидеров Запада, с сожалением констатировал президент России. "Сегодня там таких людей практически нет, - отметил российский лидер. - Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран - это беда какая-то. Мелюзга просто политическая"."Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - отметил Путин.По мнению президента России, от общественного запроса на новые идеи и альтернативы никуда не деться. Вместо этого на Западе думают о запретах.Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
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Новости, Россия, Запад, Германия, Владимир Путин, Шарль де Голль, Дональд Трамп, Европа, ЕС, политика, политик, лидер
"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
Граждане европейских стран бедствуют из-за отсутствия компетентных и сильных политических лидеров, способных иметь и отставать свою точку зрения. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Среди лидеров Западной Европы сегодня нет сильных политических фигур – таких как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Гельмут Коль и Герхард Шрёдер. Эти люди имели своё мнение и отстаивали его – в отличие от современных лидеров Запада, с сожалением констатировал президент России.
"Сегодня там таких людей практически нет, - отметил российский лидер. - Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Не знаю, какие-то люди, у них и образования-то нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались. С точки зрения интересов граждан европейских стран - это беда какая-то. Мелюзга просто политическая".
"Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - отметил Путин.
По мнению президента России, от общественного запроса на новые идеи и альтернативы никуда не деться. Вместо этого на Западе думают о запретах.