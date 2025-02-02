Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком - 02.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250202/1060754446.html
Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком - 02.02.2025 Украина.ру
Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
Джо Байден ментально нравился политикам ЕС больше Дональда Трампа, однако они быстро займут место у ноги хозяина Белого дома. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
2025-02-02T16:14
2025-02-02T16:14
новости
сша
россия
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
джо байден
ес
элита
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058737516_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d3b3d47a2cbfb2833eaba07656b07c2.jpg
"Сейчас идёт какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом, - отметил Путин. - Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене"Российский лидер отметил отсутствие сильных личностей в элитах Западной Европы и заметил, что нынешнее поколение политиков ЕС будет выслуживаться перед новым президентом США."Просто им Трамп не нравится. Они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись - когда Трамп вдруг выиграл. И потом, Байден ментально им больше нравился, понимаете? Ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой "гендерной политике", в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", - отметил Путин.Российский президент уверен, что приход Трампа будет способствовать наведению порядка в Евросоюзе – в том числе и в тех вопросах, которые западноевропейские лидеры отстаивают вопреки не только общественному мнению своих стран, но и трендам в США."Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью - он наведёт там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, - это произойдёт быстро, скоро - все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Всё это встанет на свои места", - рассказал Путин, описывая будущее политических элит Евросоюза.Интервью на эту тему: Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени
https://ukraina.ru/20250202/1060753939.html
сша
россия
вашингтон
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058737516_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_8b478062341cf3f7061a36e22846e7a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, джо байден, ес, элита, политика, политик, внешняя политика, международные отношения, международная политика, запад, евросоюз
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, ЕС, элита, политика, политик, внешняя политика, международные отношения, Международная политика, Запад, Евросоюз

Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком

16:14 02.02.2025
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
Читать в
ДзенTelegram
Джо Байден ментально нравился политикам ЕС больше Дональда Трампа, однако они быстро займут место у ноги хозяина Белого дома. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Сейчас идёт какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом, - отметил Путин. - Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене"
Российский лидер отметил отсутствие сильных личностей в элитах Западной Европы и заметил, что нынешнее поколение политиков ЕС будет выслуживаться перед новым президентом США.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
15:49
"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной ЕвропыГраждане европейских стран бедствуют из-за отсутствия компетентных и сильных политических лидеров, способных иметь и отставать свою точку зрения. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Просто им Трамп не нравится. Они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись - когда Трамп вдруг выиграл. И потом, Байден ментально им больше нравился, понимаете? Ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой "гендерной политике", в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", - отметил Путин.
Российский президент уверен, что приход Трампа будет способствовать наведению порядка в Евросоюзе – в том числе и в тех вопросах, которые западноевропейские лидеры отстаивают вопреки не только общественному мнению своих стран, но и трендам в США.
"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью - он наведёт там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, - это произойдёт быстро, скоро - все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Всё это встанет на свои места", - рассказал Путин, описывая будущее политических элит Евросоюза.
Интервью на эту тему: Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени
 
НовостиСШАРоссияВашингтонДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденЕСэлитаполитикаполитиквнешняя политикамеждународные отношенияМеждународная политикаЗападЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
16:12"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду
15:49"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
15:05Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник
14:47Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
14:31"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев
14:16Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков
13:36Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа
13:26Серые мыши Европы. Почему они желают нам "снова испытать блокаду"
13:00Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля
12:51Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната
12:00"Вокруг Булгакова": Вар-Равван
11:36СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого
11:23В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
10:54Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
10:49"Канадцы несколько озадачены": чествовавший эсэсовца Трюдо отреагировал на решение Трампа
10:04ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже
10:02Кровавая провокация в Судже. Главное на Украине на утро 2 февраля
09:54ПВО России за ночь перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА
Лента новостейМолния