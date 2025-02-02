https://ukraina.ru/20250202/1060754446.html

Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком

Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком - 02.02.2025 Украина.ру

Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком

Джо Байден ментально нравился политикам ЕС больше Дональда Трампа, однако они быстро займут место у ноги хозяина Белого дома. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

2025-02-02T16:14

2025-02-02T16:14

2025-02-02T16:14

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"Сейчас идёт какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом, - отметил Путин. - Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене"Российский лидер отметил отсутствие сильных личностей в элитах Западной Европы и заметил, что нынешнее поколение политиков ЕС будет выслуживаться перед новым президентом США."Просто им Трамп не нравится. Они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись - когда Трамп вдруг выиграл. И потом, Байден ментально им больше нравился, понимаете? Ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой "гендерной политике", в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", - отметил Путин.Российский президент уверен, что приход Трампа будет способствовать наведению порядка в Евросоюзе – в том числе и в тех вопросах, которые западноевропейские лидеры отстаивают вопреки не только общественному мнению своих стран, но и трендам в США."Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью - он наведёт там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, - это произойдёт быстро, скоро - все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Всё это встанет на свои места", - рассказал Путин, описывая будущее политических элит Евросоюза.Интервью на эту тему: Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени

https://ukraina.ru/20250202/1060753939.html

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