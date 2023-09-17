https://ukraina.ru/20230917/1049453254.html

17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"

17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды" - 17.09.2023 Украина.ру

17 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"

В истории Польши 17 сентября – скорбная дата, отмечаемая как "годовщина советской агрессии". В Белоруссии – День народного единства. А на Украине… На Украине всё сложно – в одной стороны, осуждён сталинский режим и пакт Молотова-Риббентропа, с другой – Украина выгодоприобретатель по итогам применения пакта

2023-09-17T18:00

2023-09-17T18:00

2023-09-17T18:00

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17 сентября 1939 года

сталин

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17 сентября 1939 года послу Польши в Москве была передана нота Советского правительства, в которой говорилось: "Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключённые между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам, а также к беззащитному положению украинского и белорусского населения. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии, Западной Украины".В этот же день правительство Польши покинуло территорию своей страны, организованное сопротивление немецкому вторжению фактически завершилось. Военные части Киевского и Белорусского военных округов, усиленные подразделениями из других регионов, вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые стали частью межвоенной Польши сначала благодаря пакту Пилсудского-Петлюры, а позже — Рижского договора 1921 года между Варшавой и Москвой. При этом части регулярной польской армии в массе своей сопротивления бойцам Красной Армии не оказывали, в бои вступали в основном польские пограничники, жандармы, а также отряды самообороны.Как военная операция, "Польский поход" РККА длился с 17 по 29 сентября, при этом потери с советской стороны оказались довольно существенны — более 1100 убитых, 2000 раненых и более 300 пропавших без вести (с польской — 3500 убитых, до 20 000 пропавших без вести, от 250 до 450 тысяч попавших в плен).В результате "Польского похода" СССР установил свою западную границу по "линии Керзона", которую страны Антанты определили ещё после Первой мировой войны.Напомним, что в декабре 1919 года британский политик лорд Керзон предложил провести восточную границу Польши по этнографическому принципу: Варшаве должны отойти территории с преобладанием польского населения, а к востоку оставались территории, в большинстве населённые непольским населением (украинцы, белорусы, русские, литовцы).Таким образом, в конце сентября 1939 года, впервые за сотни лет, подавляющее большинство украинского народа оказалось на территории одного государства.Чтобы оформить вхождение Волыни и Галичины, которые в Москве давно называли "Западной Украиной", в состав УССР и СССР, по инициативе Кремля 22 октября 1939 года состоялись выборы в "Народное Собрание Западной Украины".Выборы делегатов в "Народное Собрание" проходили по стандартам "советской демократии": классовый подход, устранение нежелательных кандидатур, фальсификация результатов.К участию в "выборах" не была допущена ни одна местная партия или иная "буржуазная" структура гражданского общества — собственно, к тому времени большинство из них прекратили существование.От имени "Народного Собрания" были провозглашены декларации с обращениями к Верховным Советам СССР и УССР о принятии территории в свой состав. 1 ноября 1939 года на внеочередной V сессии Верховного Совета СССР был принят закон "О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением её с Украинской ССР", а 14 ноября Верховный Совет УССР постановил: "Принять Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики и воссоединить тем самым украинский народ в едином украинском государстве".В советской пропаганде присоединение Волыни и Галичины получило название "золотого сентября", улицы "Имени 17 сентября" были обязательными для всех населённых пунктов этой части УССР.Всё время пребывания в составе СССР Западная Украина (и в первую очередь Галичина) была весьма специфическим регионом: тут много лет продолжалось вооружённое сопротивление властям, действовали подпольные структуры униатской церкви и т.п.В 1990-м в Галичине (Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях) на выборах в местные советы победили "демократические" кандидаты, главой Львовского областного совета был избран Вячеслав Черновол, который на базе трёх "галицких" облсоветов создал "Галицкую ассамблею", выступавшую, в том числе, за переустройство Украины на федералистских началах.Уже в то время в рамках общей антикоммунистической риторики звучало осуждение "пакта Молотова-Риббентроппа", благодаря которому в состав СССР вошли не только Западная Украина и Западная Белоруссия, но и страны Прибалтики, однако тот же Черновол прекрасно понимал: с историческими вопросами нужно быть очень осторожными.Ведь хотя проблема границы между СССР и Польшей была окончательно закрыта в 1945 году на конференции союзных держав в Ялте, где было решено, что территориальные потери Польши на востоке будут компенсированы за счёт передачи ей части земель Германии, расположенных у западных и северных польских границ, ностальгия за "Кресами Всходними" ("Восточными окраинами") никогда в Польше изжита не была.Поэтому, хотя упоминание о 17 сентября исчезло из топонимики Западной Украины, а "золотой сентябрь" стали трактовать как элемент "советской оккупации", определённую черту ни один украинский режим не преступал.Но всё изменилось после государственного переворота в феврале 2014-го. Сначала в мае 2015-го парламент Украины с подачи президента Порошенко принял закон о "борцах за волю Украины", героизирующий УПА — которую в Польше обоснованно считают виновной в геноциде поляков на Волыни.А потом — видимо, пытаясь подсластить полякам пилюлю — 20 октября 2016 года Верховная Рада Украины совместно с Сеймом Польши проголосовала за "Декларацию памяти и солидарности", которой, в частности, осуждается пакт Молотова-Риббентропа. Это решение может иметь непрогнозируемые последствия, поскольку именно благодаря этому пакту Украина поучила нынешние границы не только с Польшей, но и с Румынией.Пока что Польша, претендующая на роль провайдера внешнего управления Запада над всей Украиной, на официальном уровне не поднимает вопрос возвращения своих бывших территорий. Хотя "тревожные звоночки" для Киева звучат систематически – главным образом в заявлениях польских политиков связанных с годовщиной "Волынской резни".Политические элиты нынешней Украине ведут себя как "жёлто-голубые воришки": в ответ на более чем прозрачные намёки бывших хозяев — мол, в условиях, когда вам и так достались чужие земли, ставить на них памятники организаторам этнических чисток на этой территории является явным перебором — делают вид, что ничего не происходит.В 2022 году дело вроде бы сдвинулось в сторону фактического объединения государств, но сейчас процесс застопорился и действия польской стороны ("зерновая война", заявления президента Польши Анджея Дуды относительно невозможности вступления Украины в НАТО) позволяют говорить о новом межгосударственном обострении. Не исключено, что цель её – заставить Киев выполнять взятые рамках "пакта Зеленского-Дуды" обязательства. Насколько можно понять, речь идёт о контроле над Украиной (не только над "кресами") без прямого присоединения территории.

https://ukraina.ru/20190917/1025016359.html

https://ukraina.ru/20230816/1048677616.html

https://ukraina.ru/20230428/1045673519.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, усср, западная украина, польша, 17 сентября 1939 года, сталин