Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться - 02.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250202/1060756245.html
Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться
Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться - 02.02.2025 Украина.ру
Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться
Европа должна готовиться к войне с Россией, производя больше вооружений. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild* заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
2025-02-02T18:47
2025-02-02T18:47
новости
украина
россия
германия
рютте
дональд трамп
мария захарова
нато
ес
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059871789_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_7596addd268d0fa116c3361a2385c9b3.jpg.webp
Интервью началось с популярного в январе вопроса о том, как скоро в странах ЕС снова начнут учить русский язык. Недавно на эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, с иронией отреагировав на попытку Рютте запугать депутатов Европарламента пресловутой российской угрозой."Мы должны это предотвратить! Проще говоря, тратя больше денег на вооружение и производя его больше. Если мы примем правильные решения, уроков русского языка не будет. Решения, которые нам срочно необходимо принять в этом году",- заявил генсек военно-политического блока.Он также сделал комплименты Дональду Трампу, сменившему в январе Джо Байдена в кресле президента США. Рютте сообщил, что Трамп прав не только в требованиях к ЕС нарастить военные расходы и закупать больше у США ("больше истребителей F-35"), но и в споре с Данией вокруг Гренландии."Более двух третей стран-партнеров по НАТО теперь тратят на вооружения более 2% — отчасти благодаря Трампу. Но нам нужно инвестировать еще больше, и в ближайшие месяцы наши союзники решат, как именно мы будем это измерять. Но я могу вас заверить в одном: это будет намного, намного, намного больше, чем два процента", - сказал Рютте.Генсек НАТО похвалил ФРГ за лидерство среди стран ЕС в военных поставках на Украину, призвав тратить ещё больше."Но, учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше. И я убежден, что для Германии с ее фантастическими оружейными компаниями и инновационным потенциалом это означает, что им придется наращивать производство. Германии необходимо увеличить военные расходы, это необходимо", - подчеркнул Рютте.Он проявил степень усвоения школьного курса географии и указал официальному Берлину, какую политику проводить и на что тратить деньги немецких налогоплательщиков."Германия должна последовательно продолжать следовать по избранному ею пути. В Европе и на Украине. Германия должна больше тратить и больше производить. Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны", - заявил номинальный глава военно-политического блока.Рютте подчеркнул: все страны НАТО должны производить больше оружия – включая США. При этом он добавил к русофобскому жупелу ещё и упоминание о КНР.Он убеждён в том, что если нынешнее руководство Украины потерпит поражение в СВО, то это будет поражение не только Киева, но и стран-членов НАТО.Он обратил внимание на то, что в зоне СВО "фронт движется в неправильном направлении" и ВСУ ещё не разгромлены. Рютте призвал помочь недобитому военно-политическому руководству Украины и не скупиться на милитаризацию стран-членов Североатлантического альянса.* выполняет функции иноагента на территории РоссииБольше новостей представлено в обзоре Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
https://ukraina.ru/20250116/1060320398.html
https://ukraina.ru/20250202/1060754446.html
https://ukraina.ru/20230310/1044267929.html
украина
россия
германия
кнр (китай)
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059871789_212:0:1920:1281_1920x0_80_0_0_b3e7492c66645dc025d2d983d2659a6b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, германия, рютте, дональд трамп, мария захарова, нато, ес, bild, f-35, милитаризация, милитаризм, гонка вооружений, расходы, русофобия, пропаганда, украина-нато, военная помощь, военная техника, военная эскалация, эскалация, сво, кнр (китай), фрг
Новости, Украина, Россия, Германия, Рютте, Дональд Трамп, Мария Захарова, НАТО, ЕС, Bild, F-35, милитаризация, милитаризм, гонка вооружений, расходы, Русофобия, пропаганда, Украина-НАТО, военная помощь, военная техника, военная эскалация, эскалация, СВО, КНР (Китай), ФРГ

Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться

18:47 02.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
- РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
Читать в
ДзенTelegram
Европа должна готовиться к войне с Россией, производя больше вооружений. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild* заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Интервью началось с популярного в январе вопроса о том, как скоро в странах ЕС снова начнут учить русский язык. Недавно на эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, с иронией отреагировав на попытку Рютте запугать депутатов Европарламента пресловутой российской угрозой.
Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 15:33
В ответ на угрозу Рютте: Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский языкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на недавнюю попытку генсека НАТО Марка Рютте запугать депутатов Европарламента, заявившего, что если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык
"Мы должны это предотвратить! Проще говоря, тратя больше денег на вооружение и производя его больше. Если мы примем правильные решения, уроков русского языка не будет. Решения, которые нам срочно необходимо принять в этом году",- заявил генсек военно-политического блока.
Он также сделал комплименты Дональду Трампу, сменившему в январе Джо Байдена в кресле президента США. Рютте сообщил, что Трамп прав не только в требованиях к ЕС нарастить военные расходы и закупать больше у США ("больше истребителей F-35"), но и в споре с Данией вокруг Гренландии.
"Более двух третей стран-партнеров по НАТО теперь тратят на вооружения более 2% — отчасти благодаря Трампу. Но нам нужно инвестировать еще больше, и в ближайшие месяцы наши союзники решат, как именно мы будем это измерять. Но я могу вас заверить в одном: это будет намного, намного, намного больше, чем два процента", - сказал Рютте.
Фото: Синьхуа
16:14
Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостикомДжо Байден ментально нравился политикам ЕС больше Дональда Трампа, однако они быстро займут место у ноги хозяина Белого дома. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Генсек НАТО похвалил ФРГ за лидерство среди стран ЕС в военных поставках на Украину, призвав тратить ещё больше.
"Но, учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше. И я убежден, что для Германии с ее фантастическими оружейными компаниями и инновационным потенциалом это означает, что им придется наращивать производство. Германии необходимо увеличить военные расходы, это необходимо", - подчеркнул Рютте.
Он проявил степень усвоения школьного курса географии и указал официальному Берлину, какую политику проводить и на что тратить деньги немецких налогоплательщиков.
"Германия должна последовательно продолжать следовать по избранному ею пути. В Европе и на Украине. Германия должна больше тратить и больше производить. Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны", - заявил номинальный глава военно-политического блока.
Уступки обошлись бы США дешевле, чем война: Ищенко об ошибках и ливерной колбасе без газа и танков. Видео
10 марта 2023, 16:02
Уступки обошлись бы США дешевле, чем война: Ищенко об ошибках и "ливерной колбасе" без газа и танков
Рютте подчеркнул: все страны НАТО должны производить больше оружия – включая США. При этом он добавил к русофобскому жупелу ещё и упоминание о КНР.
"Потому что не только ситуация с Россией опасна, но и китайцы колоссально наращивают свои военные возможности", - пояснил генсек военно-политического блока.
Он убеждён в том, что если нынешнее руководство Украины потерпит поражение в СВО, то это будет поражение не только Киева, но и стран-членов НАТО.
"Но представьте, что Украина проиграет эту войну. Тогда у нас был бы мир под российской оккупацией. Это была бы ужасная ситуация. Мы всегда должны быть в состоянии защитить себя от России", - заявил Рютте.
Он обратил внимание на то, что в зоне СВО "фронт движется в неправильном направлении" и ВСУ ещё не разгромлены. Рютте призвал помочь недобитому военно-политическому руководству Украины и не скупиться на милитаризацию стран-членов Североатлантического альянса.
* выполняет функции иноагента на территории России
Больше новостей представлено в обзоре Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияГерманияРюттеДональд ТрампМария ЗахароваНАТОЕСBildF-35милитаризациямилитаризмгонка вооруженийрасходыРусофобияпропагандаУкраина-НАТОвоенная помощьвоенная техникавоенная эскалацияэскалацияСВОКНР (Китай)ФРГ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:47Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться
18:06Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
17:54CNN: в ВСУ с пессимизмом смотрят на перемирие в СВО
17:38Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
16:52Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
16:12"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду
15:49"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
15:05Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник
14:47Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
14:31"Харьков превратился в более женский город, лютуют ТЦКшники" - Ганчев
14:16Какой очень хитрый план позволит России вернуть Одессу и другие регионы и что будет потом – Кочетков
13:36Газета США заявила, что знает, чего Путин добивается от Трампа
13:26Серые мыши Европы. Почему они желают нам "снова испытать блокаду"
13:00Зеленский разглядел опасность для Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 февраля
12:51Алаудинов раскрыл обман ВСУ с коридором для мирных жителей Суджи и обстрелом интерната
12:00"Вокруг Булгакова": Вар-Равван
11:36СК РФ возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по интернату в Судже и назвал подозреваемого
11:23В США назвали ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже отчаянной провокацией
10:54Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"
Лента новостейМолния