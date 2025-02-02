https://ukraina.ru/20250202/1060756245.html

Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться

Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться - 02.02.2025 Украина.ру

Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться

Европа должна готовиться к войне с Россией, производя больше вооружений. Об этом в интервью немецкому таблоиду Bild* заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

2025-02-02T18:47

2025-02-02T18:47

2025-02-02T18:47

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Интервью началось с популярного в январе вопроса о том, как скоро в странах ЕС снова начнут учить русский язык. Недавно на эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, с иронией отреагировав на попытку Рютте запугать депутатов Европарламента пресловутой российской угрозой."Мы должны это предотвратить! Проще говоря, тратя больше денег на вооружение и производя его больше. Если мы примем правильные решения, уроков русского языка не будет. Решения, которые нам срочно необходимо принять в этом году",- заявил генсек военно-политического блока.Он также сделал комплименты Дональду Трампу, сменившему в январе Джо Байдена в кресле президента США. Рютте сообщил, что Трамп прав не только в требованиях к ЕС нарастить военные расходы и закупать больше у США ("больше истребителей F-35"), но и в споре с Данией вокруг Гренландии."Более двух третей стран-партнеров по НАТО теперь тратят на вооружения более 2% — отчасти благодаря Трампу. Но нам нужно инвестировать еще больше, и в ближайшие месяцы наши союзники решат, как именно мы будем это измерять. Но я могу вас заверить в одном: это будет намного, намного, намного больше, чем два процента", - сказал Рютте.Генсек НАТО похвалил ФРГ за лидерство среди стран ЕС в военных поставках на Украину, призвав тратить ещё больше."Но, учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше. И я убежден, что для Германии с ее фантастическими оружейными компаниями и инновационным потенциалом это означает, что им придется наращивать производство. Германии необходимо увеличить военные расходы, это необходимо", - подчеркнул Рютте.Он проявил степень усвоения школьного курса географии и указал официальному Берлину, какую политику проводить и на что тратить деньги немецких налогоплательщиков."Германия должна последовательно продолжать следовать по избранному ею пути. В Европе и на Украине. Германия должна больше тратить и больше производить. Очевидно, что в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны", - заявил номинальный глава военно-политического блока.Рютте подчеркнул: все страны НАТО должны производить больше оружия – включая США. При этом он добавил к русофобскому жупелу ещё и упоминание о КНР.Он убеждён в том, что если нынешнее руководство Украины потерпит поражение в СВО, то это будет поражение не только Киева, но и стран-членов НАТО.Он обратил внимание на то, что в зоне СВО "фронт движется в неправильном направлении" и ВСУ ещё не разгромлены. Рютте призвал помочь недобитому военно-политическому руководству Украины и не скупиться на милитаризацию стран-членов Североатлантического альянса.* выполняет функции иноагента на территории РоссииБольше новостей представлено в обзоре Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине

https://ukraina.ru/20250116/1060320398.html

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