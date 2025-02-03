https://ukraina.ru/20250203/1060743897.html

Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии

Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии - 03.02.2025 Украина.ру

Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии

Ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет. Она является участником программы ЕС "Восточное партнерство", в рамках которой активно работала и по Украине, и по РБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв

2025-02-03T03:00

2025-02-03T03:00

2025-02-03T03:00

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По словам эксперта, Чехия вместе с Польшей и Литвой уже давно стала центром белорусской оппозиции. Так, долгое время в Праге проживал крупный белорусский писатель Василь Быков, который выступал против президента Белоруссии Александра Лукашенко и союза с Россией, отметил он.Чехия в большом количестве принимает у себя студентов из Белоруссии. Она является одним из главных участников программы Евросоюза "Восточное партнерство" (с нее все начиналось), в рамках которой Чехия активно работала и по Украине, и по Белоруссии, указал политолог.Чехия действует тут и сама по себе, и как инструмент Евросоюза по приближению к нему славянских государств: как на постсоветском пространстве, так и на Балканах (Прага весьма активна в Черногории и Северной Македонии), отметил специалист."Так что ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.

https://ukraina.ru/20250123/1060486571.html

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новости, дипломатия, польша, белоруссия, чехия, трухачев, ес, александр лукашенко, балканы, литва, детали, выборы, студенты, восточное партнерство