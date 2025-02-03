Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии
Ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет. Она является участником программы ЕС "Восточное партнерство", в рамках которой активно работала и по Украине, и по РБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
По словам эксперта, Чехия вместе с Польшей и Литвой уже давно стала центром белорусской оппозиции. Так, долгое время в Праге проживал крупный белорусский писатель Василь Быков, который выступал против президента Белоруссии Александра Лукашенко и союза с Россией, отметил он.
Чехия в большом количестве принимает у себя студентов из Белоруссии. Она является одним из главных участников программы Евросоюза "Восточное партнерство" (с нее все начиналось), в рамках которой Чехия активно работала и по Украине, и по Белоруссии, указал политолог.
"Чехия богаче Польши. У Чехии более разнообразная внешняя политика (как географически, так инструментально). Эта страна лучше встроена в систему Евросоюза, чем Польша (Брюссель ей больше доверяет)", — подчеркнул Трухачев.
Чехия действует тут и сама по себе, и как инструмент Евросоюза по приближению к нему славянских государств: как на постсоветском пространстве, так и на Балканах (Прага весьма активна в Черногории и Северной Македонии), отметил специалист.
"Так что ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.
23 января, 07:10Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она кажетсяВласти Чехии ведут очень агрессивную политику в отношении России: собирают военную помощь для режима Зеленского, вводят массовые запреты на въезд для граждан РФ, помогают украинским праворадикалам заниматься пропагандой в Европе. Но отражает ли такая политика позицию местных жителей и что думают о конфликте попавшие в Чехию беженцы из Украины?