Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии - 03.02.2025 Украина.ру
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Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии
Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии - 03.02.2025 Украина.ру
Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии
Ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет. Она является участником программы ЕС "Восточное партнерство", в рамках которой активно работала и по Украине, и по РБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
2025-02-03T03:00
2025-02-03T03:00
новости
дипломатия
польша
белоруссия
чехия
трухачев
ес
александр лукашенко
балканы
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По словам эксперта, Чехия вместе с Польшей и Литвой уже давно стала центром белорусской оппозиции. Так, долгое время в Праге проживал крупный белорусский писатель Василь Быков, который выступал против президента Белоруссии Александра Лукашенко и союза с Россией, отметил он.Чехия в большом количестве принимает у себя студентов из Белоруссии. Она является одним из главных участников программы Евросоюза "Восточное партнерство" (с нее все начиналось), в рамках которой Чехия активно работала и по Украине, и по Белоруссии, указал политолог.Чехия действует тут и сама по себе, и как инструмент Евросоюза по приближению к нему славянских государств: как на постсоветском пространстве, так и на Балканах (Прага весьма активна в Черногории и Северной Македонии), отметил специалист."Так что ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.
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новости, дипломатия, польша, белоруссия, чехия, трухачев, ес, александр лукашенко, балканы, литва, детали, выборы, студенты, восточное партнерство
Новости, дипломатия, Польша, Белоруссия, Чехия, Трухачев, ЕС, Александр Лукашенко, Балканы, Литва, детали, выборы, студенты, Восточное партнерство

Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии

03:00 03.02.2025
 
© РИА Новости . Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкСитуация в Чехии в связи с коронавирусом
Ситуация в Чехии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Эдуард Эрбен
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Ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет. Она является участником программы ЕС "Восточное партнерство", в рамках которой активно работала и по Украине, и по РБ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
По словам эксперта, Чехия вместе с Польшей и Литвой уже давно стала центром белорусской оппозиции. Так, долгое время в Праге проживал крупный белорусский писатель Василь Быков, который выступал против президента Белоруссии Александра Лукашенко и союза с Россией, отметил он.
Чехия в большом количестве принимает у себя студентов из Белоруссии. Она является одним из главных участников программы Евросоюза "Восточное партнерство" (с нее все начиналось), в рамках которой Чехия активно работала и по Украине, и по Белоруссии, указал политолог.
"Чехия богаче Польши. У Чехии более разнообразная внешняя политика (как географически, так инструментально). Эта страна лучше встроена в систему Евросоюза, чем Польша (Брюссель ей больше доверяет)", — подчеркнул Трухачев.
Чехия действует тут и сама по себе, и как инструмент Евросоюза по приближению к нему славянских государств: как на постсоветском пространстве, так и на Балканах (Прага весьма активна в Черногории и Северной Македонии), отметил специалист.
"Так что ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.
Виды Праги
23 января, 07:10
Репортаж "в тылу врага", или Чехия не то, чем она кажетсяВласти Чехии ведут очень агрессивную политику в отношении России: собирают военную помощь для режима Зеленского, вводят массовые запреты на въезд для граждан РФ, помогают украинским праворадикалам заниматься пропагандой в Европе. Но отражает ли такая политика позицию местных жителей и что думают о конфликте попавшие в Чехию беженцы из Украины?
 
НовостидипломатияПольшаБелоруссияЧехияТрухачевЕСАлександр ЛукашенкоБалканыЛитвадеталивыборыстудентыВосточное партнерство
 
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03:15"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА
03:00Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии
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