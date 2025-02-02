https://ukraina.ru/20250202/1060755086.html

Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла

Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла - 02.02.2025 Украина.ру

Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла

Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего... Украина.ру, 02.02.2025

2025-02-02T17:38

2025-02-02T17:38

2025-02-02T17:38

видео

россия

крым

китай

дональд трамп

владимир джаралла

вооруженные силы украины

курортный сезон

курорты

аграрии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060754964_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0acc02224f42c47a3f1dd75363930095.jpg

Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего туристического сезона, а также спрогнозировал действия Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта. 00:25 – О ситуации в Крыму; 08:20 – Вопрос связи; 09:53 – Разлив мазута и туристический сезон; 15:16 – Трамп и украинский конфликт. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

крым

китай

кнр (китай)

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, крым, китай, дональд трамп, владимир джаралла, вооруженные силы украины, курортный сезон, курорты, аграрии, бпла, туризм, отдых, сво, инфляция, связь, топливо, экология, владимир путин, владимир зеленский, кнр (китай), пво, мобильная связь, крымский мост, видео