Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла - 02.02.2025 Украина.ру
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Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла - 02.02.2025 Украина.ру
Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего... Украина.ру, 02.02.2025
2025-02-02T17:38
2025-02-02T17:38
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россия
крым
китай
дональд трамп
владимир джаралла
вооруженные силы украины
курортный сезон
курорты
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Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего туристического сезона, а также спрогнозировал действия Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта. 00:25 – О ситуации в Крыму; 08:20 – Вопрос связи; 09:53 – Разлив мазута и туристический сезон; 15:16 – Трамп и украинский конфликт. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, крым, китай, дональд трамп, владимир джаралла, вооруженные силы украины, курортный сезон, курорты, аграрии, бпла, туризм, отдых, сво, инфляция, связь, топливо, экология, владимир путин, владимир зеленский, кнр (китай), пво, мобильная связь, крымский мост, видео
Видео, Россия, Крым, Китай, Дональд Трамп, Владимир Джаралла, Вооруженные силы Украины, Курортный сезон, курорты, аграрии, БПЛА, туризм, отдых, СВО, инфляция, связь, топливо, экология, Владимир Путин, Владимир Зеленский, КНР (Китай), ПВО, мобильная связь, Крымский мост

Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла

17:38 02.02.2025
 
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Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего туристического сезона, а также спрогнозировал действия Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта.
00:25 – О ситуации в Крыму;
08:20 – Вопрос связи;
09:53 – Разлив мазута и туристический сезон;
15:16 – Трамп и украинский конфликт.
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