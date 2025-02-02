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Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла - 02.02.2025 Украина.ру
Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего... Украина.ру, 02.02.2025
2025-02-02T17:38
2025-02-02T17:38
2025-02-02T17:38
видео
россия
крым
китай
дональд трамп
владимир джаралла
вооруженные силы украины
курортный сезон
курорты
аграрии
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Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего туристического сезона, а также спрогнозировал действия Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта. 00:25 – О ситуации в Крыму; 08:20 – Вопрос связи; 09:53 – Разлив мазута и туристический сезон; 15:16 – Трамп и украинский конфликт. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Политический эксперт Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Крыму, последствия разлива мазута в Чёрном море и перспективы ближайшего туристического сезона, а также спрогнозировал действия Трампа в отношении урегулирования украинского конфликта.
00:25 – О ситуации в Крыму;
09:53 – Разлив мазута и туристический сезон;
15:16 – Трамп и украинский конфликт.
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