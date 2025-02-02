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Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин - 02.02.2025 Украина.ру
Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
Вдохновитель массовых убийств на Украине возведён в ранг национального героя, а её руководитель то аплодирует эсэсовцу, то посещает места нацистского геноцида. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
2025-02-02T16:52
2025-02-02T16:52
2025-02-02T16:52
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"Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя. Это символ украинской государственности сегодня", - сказал Путин.Он согласился с мнением Зарубина о странном поведении Владимира Зеленского, который в парламенте Канады аплодировал одному из солдат СС, а потом прибыл в Освенцим на мероприятия, посвящённые массовому убийству в местном концлагере евреев во время Великой Отечественной войны."Лично, своими руками уничтожавшим евреев, виновникам трагедии Холокоста, - напомнил Путин об овациях Зеленского эсэсовцу Гунько. – Вот это, конечно, очень странно. Но таковы реалии сегодняшнего дня в той Европе, о которой мы только что говорили".Президент России отметил также странность поведения официальной Варшавы. По его мнению, она не смогла тоньше выразить свои антипатии к Путину. Поэтому "странная, позорная" история с мероприятием в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме была воспринята общественностью как позор польских властей.Путин отметил, что вместо российской делегации польские власти могли бы направить приглашения родственникам тех, кто освобождал концлагерь. Однако в Варшаве решили демонстративно пригласить открытого бандеровца, искупавшего в овациях эсэсовца Зеленского.Ранее на эту тему: В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде Также на эту тему: Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
https://ukraina.ru/20250202/1060753939.html
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новости, россия, украина, канада, владимир путин, владимир зеленский, степан бандера, сс, холокост, украинские националисты, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, джастин трюдо, ес, евреи, бандеровцы, оун-упа, геноцид, вторая мировая война, великая отечественная война
Новости, Россия, Украина, Канада, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Степан Бандера, СС, Холокост, украинские националисты, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, Джастин Трюдо, ЕС, евреи, бандеровцы, ОУН-УПА, геноцид, Вторая мировая война, Великая Отечественная война
Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
Вдохновитель массовых убийств на Украине возведён в ранг национального героя, а её руководитель то аплодирует эсэсовцу, то посещает места нацистского геноцида. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя. Это символ украинской государственности сегодня", - сказал Путин.
Он согласился с мнением Зарубина о странном поведении Владимира Зеленского, который в парламенте Канады аплодировал одному из солдат СС, а потом прибыл в Освенцим на мероприятия, посвящённые массовому убийству в местном концлагере евреев во время Великой Отечественной войны.
"Лично, своими руками уничтожавшим евреев, виновникам трагедии Холокоста, - напомнил Путин об овациях Зеленского эсэсовцу Гунько. – Вот это, конечно, очень странно. Но таковы реалии сегодняшнего дня в той Европе, о которой мы только что говорили".
Президент России отметил также странность поведения официальной Варшавы. По его мнению, она не смогла тоньше выразить свои антипатии к Путину. Поэтому "странная, позорная" история с мероприятием в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме была воспринята общественностью как позор польских властей.
"Приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же поляков... Кстати, польское общество знает об этом и время от времени напоминает своему политическому руководству о том, кто такой был Бандера", - с удивлением заметил президент России.
Путин отметил, что вместо российской делегации польские власти могли бы направить приглашения родственникам тех, кто освобождал концлагерь. Однако в Варшаве решили демонстративно пригласить открытого бандеровца, искупавшего в овациях эсэсовца Зеленского.