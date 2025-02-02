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Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин

Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин - 02.02.2025 Украина.ру

Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин

Вдохновитель массовых убийств на Украине возведён в ранг национального героя, а её руководитель то аплодирует эсэсовцу, то посещает места нацистского геноцида. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

2025-02-02T16:52

2025-02-02T16:52

2025-02-02T16:52

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"Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя. Это символ украинской государственности сегодня", - сказал Путин.Он согласился с мнением Зарубина о странном поведении Владимира Зеленского, который в парламенте Канады аплодировал одному из солдат СС, а потом прибыл в Освенцим на мероприятия, посвящённые массовому убийству в местном концлагере евреев во время Великой Отечественной войны."Лично, своими руками уничтожавшим евреев, виновникам трагедии Холокоста, - напомнил Путин об овациях Зеленского эсэсовцу Гунько. – Вот это, конечно, очень странно. Но таковы реалии сегодняшнего дня в той Европе, о которой мы только что говорили".Президент России отметил также странность поведения официальной Варшавы. По его мнению, она не смогла тоньше выразить свои антипатии к Путину. Поэтому "странная, позорная" история с мероприятием в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме была воспринята общественностью как позор польских властей.Путин отметил, что вместо российской делегации польские власти могли бы направить приглашения родственникам тех, кто освобождал концлагерь. Однако в Варшаве решили демонстративно пригласить открытого бандеровца, искупавшего в овациях эсэсовца Зеленского.Ранее на эту тему: В России нациста Гунько из Канады обвинили в геноциде Также на эту тему: Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"

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