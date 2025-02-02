Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области - 02.02.2025 Украина.ру
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Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области
Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области - 02.02.2025 Украина.ру
Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области
При выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
2025-02-02T19:15
2025-02-02T19:15
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курская область
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"Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья в видеообращении.Кожемяко отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества."Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.По словам Кожемяко, Ефремов погиб при выезде на рекогносцировку."Мы продолжим громить врага, мы будем его громить до полной победы. В том числе в память о нём", - сказал Кожемяко в видеообращении, посвящённом гибели Ефремова.Больше новостей представлено в обзоре Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
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новости, приморье, курская область, вооруженные силы украины, кто
Новости, Приморье, Курская область, Вооруженные силы Украины, КТО

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области

19:15 02.02.2025
 
губернатор Приморья Олег Кожемяко о гибели вице-губернатора Сергея Ефремова
губернатор Приморья Олег Кожемяко о гибели вице-губернатора Сергея Ефремова
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При выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья в видеообращении.
Кожемяко отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества.
"Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.
По словам Кожемяко, Ефремов погиб при выезде на рекогносцировку.
"Мы продолжим громить врага, мы будем его громить до полной победы. В том числе в память о нём", - сказал Кожемяко в видеообращении, посвящённом гибели Ефремова.
Больше новостей представлено в обзоре Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
 
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19:15Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области
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