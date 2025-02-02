Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области
губернатор Приморья Олег Кожемяко о гибели вице-губернатора Сергея Ефремова
При выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья в видеообращении.
Кожемяко отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества.
"Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.
По словам Кожемяко, Ефремов погиб при выезде на рекогносцировку.
"Мы продолжим громить врага, мы будем его громить до полной победы. В том числе в память о нём", - сказал Кожемяко в видеообращении, посвящённом гибели Ефремова.
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