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Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области - 02.02.2025 Украина.ру

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области

При выполнении боевых задач в зоне контртеррористической операции на территории Курской области погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

2025-02-02T19:15

2025-02-02T19:15

2025-02-02T19:15

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"Возвращаясь с боевого задания погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов", - сообщил губернатор Приморья в видеообращении.Кожемяко отметил, что при вторжении ВСУ в Курскую область Ефремов собрал своих сослуживцев для защиты Отечества."Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд "Тигр" и Приморский край", - сказал губернатор.По словам Кожемяко, Ефремов погиб при выезде на рекогносцировку."Мы продолжим громить врага, мы будем его громить до полной победы. В том числе в память о нём", - сказал Кожемяко в видеообращении, посвящённом гибели Ефремова.Больше новостей представлено в обзоре Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине

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новости, приморье, курская область, вооруженные силы украины, кто