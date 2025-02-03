https://ukraina.ru/20250203/1060744563.html

Они решили играть вдолгую: Трухачев рассказал, как и когда Запад разыграет "белорусскую карту"

Они решили играть вдолгую: Трухачев рассказал, как и когда Запад разыграет "белорусскую карту" - 03.02.2025 Украина.ру

Они решили играть вдолгую: Трухачев рассказал, как и когда Запад разыграет "белорусскую карту"

В отношении Белоруссии на Западе решили действовать так, как действовали на Украине. Ставка сделана на то, чтобы к концу президентского срока Лукашенко окружали прозападные кадры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв

2025-02-03T03:30

2025-02-03T03:30

2025-02-03T03:30

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Белорусская карта нужна Западу для того, чтобы окончательно достроить санитарный кордон на западных границах России. Эту карте пока не разыграли, потому что решили играть вдолгую и действовать так, как действовали на Украине, указал эксперт.В этом есть своя логика, поскольку белорусы и украинцы более близки друг другу, чем русские и белорусы, отметил политолог.Евросоюз и отдельные страны Европы будут работать с руководителями белорусских предприятий и банков, а также с чиновниками второго эшелона, указал он.Так, в свое время из чиновников второго эшелона вышел Виктор Ющенко, впоследствии ставший президентом Украины. В случае с Белоруссией может произойти то же самое, считает специалист."Ставка сделана на то, чтобы к концу очередного президентского срока [Александра] Лукашенко его со всех сторон окружали прозападные кадры и чтобы ему было некуда деваться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики — в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США.

https://ukraina.ru/20250201/1060739408.html

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новости, украина, запад, белоруссия, трухачев, александр лукашенко, виктор ющенко, ес, молодежь, европа, белорусы, украинцы, детали