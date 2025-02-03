Они решили играть вдолгую: Трухачев рассказал, как и когда Запад разыграет "белорусскую карту"
В отношении Белоруссии на Западе решили действовать так, как действовали на Украине. Ставка сделана на то, чтобы к концу президентского срока Лукашенко окружали прозападные кадры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
Белорусская карта нужна Западу для того, чтобы окончательно достроить санитарный кордон на западных границах России. Эту карте пока не разыграли, потому что решили играть вдолгую и действовать так, как действовали на Украине, указал эксперт.
В этом есть своя логика, поскольку белорусы и украинцы более близки друг другу, чем русские и белорусы, отметил политолог.
"Объектом для обработки Запада станет белорусская молодежь, которая учится в странах Восточной Европы (в основном на гуманитарных факультетах). Из них постепенно будут делать прозападных лидеров общественного мнения", — подчеркнул Трухачев.
Евросоюз и отдельные страны Европы будут работать с руководителями белорусских предприятий и банков, а также с чиновниками второго эшелона, указал он.
Так, в свое время из чиновников второго эшелона вышел Виктор Ющенко, впоследствии ставший президентом Украины. В случае с Белоруссией может произойти то же самое, считает специалист.
"Ставка сделана на то, чтобы к концу очередного президентского срока [Александра] Лукашенко его со всех сторон окружали прозападные кадры и чтобы ему было некуда деваться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину на сайте Украина.ру.
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