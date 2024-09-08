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Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии

Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии - 08.09.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии

Россия использует в СВО на Украине боеприпасы, которые некорректно сравнивать с ядерными бомбами, сброшенными авиацией США на японские города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-09-08T06:30

2024-09-08T06:30

2024-09-08T06:30

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ядерная война

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Эксперт не согласился с утверждениями о том, что российские фугасные авиабомбы и ракеты в зоне СВО по мощности боезаряда почти сравнялись с тактическим ядерным оружием (ТЯО)."Это "почти сравнялось" очень условно, - заметил Подберёзкин. - Наши самые тяжелые авиабомбы обладают мощностью 3-5 тонн. Дело в том, что ядерный боеприпас — это, как правило, не фугас. Он взрывается на высоте 400-500 метров. Как фугас он не действует. Он сжигает вокруг себя все в радиусе двух-трех километров".Подберёзкин обратил внимание: ядерный боеприпас мощностью в мегатонну - это тысяча килотонн в эквиваленте, а килотонна – тысяча тонн. В 1945 году авиацией США было сброшена на Хиросиму ядерная бомба в 14 килотонн, а на Нагасаки – 20 килотонн."Хотя эффект от подрыва пятитонного фугасного боеприпаса может быть очень сильным, потому что при таком заряде происходит маленькое землетрясение, что, в общем, аналогично подрыву ядерного боеприпаса",- заметил эксперт.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Сергей Караганов: Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада

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новости, россия, сша, япония, алексей подберезкин, сергей караганов, сво, хиросима, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, авиабомбы, авиаудары, боеприпасы, вкс, украина.ру