Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии - 08.09.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии
Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии - 08.09.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии
Россия использует в СВО на Украине боеприпасы, которые некорректно сравнивать с ядерными бомбами, сброшенными авиацией США на японские города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2024-09-08T06:30
2024-09-08T06:30
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хиросима
ядерное оружие
ядерная война
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Эксперт не согласился с утверждениями о том, что российские фугасные авиабомбы и ракеты в зоне СВО по мощности боезаряда почти сравнялись с тактическим ядерным оружием (ТЯО)."Это "почти сравнялось" очень условно, - заметил Подберёзкин. - Наши самые тяжелые авиабомбы обладают мощностью 3-5 тонн. Дело в том, что ядерный боеприпас — это, как правило, не фугас. Он взрывается на высоте 400-500 метров. Как фугас он не действует. Он сжигает вокруг себя все в радиусе двух-трех километров".Подберёзкин обратил внимание: ядерный боеприпас мощностью в мегатонну - это тысяча килотонн в эквиваленте, а килотонна – тысяча тонн. В 1945 году авиацией США было сброшена на Хиросиму ядерная бомба в 14 килотонн, а на Нагасаки – 20 килотонн."Хотя эффект от подрыва пятитонного фугасного боеприпаса может быть очень сильным, потому что при таком заряде происходит маленькое землетрясение, что, в общем, аналогично подрыву ядерного боеприпаса",- заметил эксперт.Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Сергей Караганов: Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада
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новости, россия, сша, япония, алексей подберезкин, сергей караганов, сво, хиросима, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, авиабомбы, авиаудары, боеприпасы, вкс, украина.ру
Новости, Россия, США, Япония, Алексей Подберезкин, Сергей Караганов, СВО, Хиросима, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, ядерная угроза, авиабомбы, авиаудары, боеприпасы, ВКС, Украина.ру

Эксперт объяснил различия эффектов российских ФАБ и американских ядерных бомбардировок Японии

06:30 08.09.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
Читать в
Россия использует в СВО на Украине боеприпасы, которые некорректно сравнивать с ядерными бомбами, сброшенными авиацией США на японские города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Эксперт не согласился с утверждениями о том, что российские фугасные авиабомбы и ракеты в зоне СВО по мощности боезаряда почти сравнялись с тактическим ядерным оружием (ТЯО).
"Это "почти сравнялось" очень условно, - заметил Подберёзкин. - Наши самые тяжелые авиабомбы обладают мощностью 3-5 тонн. Дело в том, что ядерный боеприпас — это, как правило, не фугас. Он взрывается на высоте 400-500 метров. Как фугас он не действует. Он сжигает вокруг себя все в радиусе двух-трех километров".
Подберёзкин обратил внимание: ядерный боеприпас мощностью в мегатонну - это тысяча килотонн в эквиваленте, а килотонна – тысяча тонн. В 1945 году авиацией США было сброшена на Хиросиму ядерная бомба в 14 килотонн, а на Нагасаки – 20 килотонн.
"Хотя эффект от подрыва пятитонного фугасного боеприпаса может быть очень сильным, потому что при таком заряде происходит маленькое землетрясение, что, в общем, аналогично подрыву ядерного боеприпаса",- заметил эксперт.
Полный текст интервью Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Сергей Караганов: Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада
 
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