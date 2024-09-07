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Покровско-кураховская операция станет переломным моментом в СВО - Казаков

Покровско-кураховская операция станет переломным моментом в СВО - Казаков - 07.09.2024 Украина.ру

Покровско-кураховская операция станет переломным моментом в СВО - Казаков

Даже если ВСУ удастся замедлить движение российской армии в Донбассе, остановить его уже не получится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-07T08:45

2024-09-07T08:45

2024-09-07T08:45

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Бои в районе Покровска (Красноармейска) знаменуют собой новый этап СВО, полагает Казаков. По его словам, даже если ВСУ удастся замедлить движение ВС РФ, остановить его уже не получится."Я в этом убедился после того, как мы взяли Прогресс. Когда я смотрел видео, как наши ребята водружают российский флаг, я не на флаг обратил внимание, а на пейзаж вокруг — я увидел целые крыши. И Новогродовку мы почти целой взяли. Это говорит о том, что у ВСУ снизилось сопротивление", - заявил он.По мнению эксперта, вера в победу в рядах ВСУ подорвана, это главный результат. Покровско-кураховская операция станет переломным моментом в СВО. После нее армия России выходит на оперативный простор, подчеркнул Казаков. Покровск — серьезный город. И укреплен он неплохо. Но дело не в крепостных стен, а в том, готовы ли защитники крепости умирать на этих стенах. И по мере того как будет затухать курская авантюра, мы еще на каком-то участке пойдем вперед такими же темпами, как и под Покровском, резюмировал собеседник издания.Подробнее о происходящем в Донбассе - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".

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покровск/красноармейск

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новости, донбасс, александр казаков, россия, вооруженные силы украины, сво, покровск/красноармейск, украина.ру, госдума