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Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ - 07.09.2024 Украина.ру
Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
Российской армии удается поразить много американского высокотехнологичного оружия в ходе СВО. Причины такого успеха в интервью изданию Украина.ру перечислил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-07T09:00
2024-09-07T09:00
2024-09-07T09:00
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Большое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного американского оружия на Украине говорит о том, что у армии России стало больше "глаз", отметил он. "Без фанфар и размахивания флажками мы продолжаем наращивать свою спутниковую группировку. И мы наверняка договариваемся с кем-то из наших партнеров о том, чтобы они передавали нам информацию со своих спутников", - рассказал Казаков.Это нормальная работа. США и НАТО предоставляет Украине информацию со спутников, а мы формируем свои ресурсы, добавил собеседник издания.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, александр казаков, сво, украина, сша, россия, украина.ру, госдума, нато
Новости, ВС РФ, Александр Казаков, СВО, Украина, США, Россия, Украина.ру, Госдума, НАТО
Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
Российской армии удается поразить много американского высокотехнологичного оружия в ходе СВО. Причины такого успеха в интервью изданию Украина.ру перечислил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков