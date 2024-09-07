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Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ

Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ - 07.09.2024 Украина.ру

Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ

Российской армии удается поразить много американского высокотехнологичного оружия в ходе СВО. Причины такого успеха в интервью изданию Украина.ру перечислил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-07T09:00

2024-09-07T09:00

2024-09-07T09:00

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Большое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного американского оружия на Украине говорит о том, что у армии России стало больше "глаз", отметил он. "Без фанфар и размахивания флажками мы продолжаем наращивать свою спутниковую группировку. И мы наверняка договариваемся с кем-то из наших партнеров о том, чтобы они передавали нам информацию со своих спутников", - рассказал Казаков.Это нормальная работа. США и НАТО предоставляет Украине информацию со спутников, а мы формируем свои ресурсы, добавил собеседник издания.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".

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новости, вс рф, александр казаков, сво, украина, сша, россия, украина.ру, госдума, нато