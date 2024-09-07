Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ - 07.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240907/1057186368.html
Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ - 07.09.2024 Украина.ру
Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
Российской армии удается поразить много американского высокотехнологичного оружия в ходе СВО. Причины такого успеха в интервью изданию Украина.ру перечислил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-07T09:00
2024-09-07T09:00
новости
вс рф
александр казаков
сво
украина
сша
россия
украина.ру
госдума
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056831021_0:26:1728:997_1920x0_80_0_0_d66dba1e9f8a47d19cadbd68594d4a37.jpg
Большое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного американского оружия на Украине говорит о том, что у армии России стало больше "глаз", отметил он. "Без фанфар и размахивания флажками мы продолжаем наращивать свою спутниковую группировку. И мы наверняка договариваемся с кем-то из наших партнеров о том, чтобы они передавали нам информацию со своих спутников", - рассказал Казаков.Это нормальная работа. США и НАТО предоставляет Украине информацию со спутников, а мы формируем свои ресурсы, добавил собеседник издания.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056831021_183:0:1544:1021_1920x0_80_0_0_2a644bb47ad0d2eb35c30631dc810586.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, александр казаков, сво, украина, сша, россия, украина.ру, госдума, нато
Новости, ВС РФ, Александр Казаков, СВО, Украина, США, Россия, Украина.ру, Госдума, НАТО

Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ

09:00 07.09.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российской армии удается поразить много американского высокотехнологичного оружия в ходе СВО. Причины такого успеха в интервью изданию Украина.ру перечислил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Большое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного американского оружия на Украине говорит о том, что у армии России стало больше "глаз", отметил он.
"Без фанфар и размахивания флажками мы продолжаем наращивать свою спутниковую группировку. И мы наверняка договариваемся с кем-то из наших партнеров о том, чтобы они передавали нам информацию со своих спутников", - рассказал Казаков.
Это нормальная работа. США и НАТО предоставляет Украине информацию со спутников, а мы формируем свои ресурсы, добавил собеседник издания.
Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".
 
НовостиВС РФАлександр КазаковСВОУкраинаСШАРоссияУкраина.руГосдумаНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Больше "глаз": Казаков объяснил, почему американское оружие стало более уязвимым для ВС РФ
09:00Катастрофы после ударов российским ТЯО в ЕС не будет – Подберёзкин
08:50Эксперт рассказал, когда "уровень эскалации будет близок к ограниченному ядерному конфликту"
08:45Покровско-кураховская операция станет переломным моментом в СВО - Казаков
08:05"Слепой солдат": нежинский подпольщик Яков Батюк
08:00Эксперт: "Мы уничтожим их тактическим ядерным ударом, а дальше в наступление до Ла-Манша"
08:00Свет выключать не будем. Казаков объяснил смысл ударов РФ по энергетике Украины
07:37Акопов: "В Европе думают, что получат приз в виде Украины. Но ничего они не получат"
07:29Украина – это как чемодан без ручки, но НАТО может принять решение - Незалежко
07:00"Мы должны применять ядерное оружие" - эксперт
06:45"ВСУ уже не понимают, за что и за кого они воюют" - Незалежко
06:32"Польше угрожал, угрожает и будет всё больше угрожать украинский реваншизм" - польский эксперт
06:21Эксперт объяснил, как курская авантюра ВСУ резко ускорила темп российского наступления в Донбассе
06:15Штурмовик Капкан: Ангел мой, будь со мной. Ты вперед, я за тобой
06:14Спецоперация на минувшей неделе. Активность в воздухе и маневры на земле оголяют тылы противника
06:00Подберёзкин: Своей военно-политической коалиции у России в противостоянии с западной нет
04:42"На Яворовском полигоне мы накрыли пушечное мясо, а в Полтаве – штучный товар" - Онуфриенко
04:26Эксперт: "Резервы для получения достаточного количества пушечного мяса у киевского режима есть"
19:00Артур Атаев: Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
18:30Иностранные командиры Вооружённых сил Украины. Итоги 6 августа на Украине
Лента новостейМолния