https://ukraina.ru/20240906/1057278269.html
Запущен телеграм-бот для поиска пропавших бойцов ВСУ
Запущен телеграм-бот для поиска пропавших бойцов ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
Запущен телеграм-бот для поиска пропавших бойцов ВСУ
В "Телеграм" появился чат-бот @polon_zbot, где семьи "потерянных без вести" военнослужащих ВСУ могут узнать об их судьбе
2024-09-06T12:23
2024-09-06T12:23
2024-09-06T12:23
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"Полон — легко догадаться, означает плен. <...> Велик шанс, что он в плену и сдался туда добровольно — особенно если это пленник из "свежих" наловов ТЦКшников (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), продолжающих свои облавы по городам", - комментируют авторы телеграм-канала Readovkа.Там подчеркнули, что если "потеряшка" нашелся, родные за его жизнь могут быть спокойны, так как в русском плену не пытают и не калечат.В августе военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен ВС РФ на Курском направлении. Причем сделали это через телеграм-канал FREE_SOLDIER2022.Пленные часто признают, что условия в российском плену лучше, чем на службе в украинской армии.Подробнее о жалобах пленных - в материале "Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, россия, вооруженные силы украины, плен, новости, всу
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, плен, Новости, ВСУ
Запущен телеграм-бот для поиска пропавших бойцов ВСУ
В "Телеграм" появился чат-бот @polon_zbot, где семьи "потерянных без вести" военнослужащих ВСУ могут узнать об их судьбе
"Полон — легко догадаться, означает плен. <...> Велик шанс, что он в плену и сдался туда добровольно — особенно если это пленник из "свежих" наловов ТЦКшников (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), продолжающих свои облавы по городам", - комментируют авторы телеграм-канала Readovkа.
Там подчеркнули, что если "потеряшка" нашелся, родные за его жизнь могут быть спокойны, так как в русском плену не пытают и не калечат.
В августе военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен ВС РФ на Курском направлении. Причем сделали это через телеграм-канал FREE_SOLDIER2022.
Пленные часто признают, что условия в российском плену лучше, чем на службе в украинской армии.
Подробнее о жалобах пленных - в материале "Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.