Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов" - 06.09.2024 Украина.ру
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Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"
Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов" - 06.09.2024 Украина.ру
Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"
У ВСУ есть силы для наступления, в том числе очень много тяжелой техники. Танки "Леопард-1" были переданы Киеву в количестве около 200 штук и на фронте пока не появлялись. При этом армия РФ тоже готовит свои "сюрпризы". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-06T05:30
2024-09-06T05:30
новости
россия
киев
украина
клинцевич
всу
наступление
крым
танки
атака
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Сейчас ВСУ действуют по-другому в информационном пространстве. Не как в прошлом году, делая ролики о том, что "скоро наступление к Крыму". Тогда они все объявляли публично. Перед Курской операцией они даже паниковали, что у них все плохо и нет резервов, отметил эксперт.Сейчас также наблюдается вал негативных заявлений в западных СМИ о том, что у Украины якобы нет сил, со дня на день падет Покровск (Красноармейск), добавил он.По его мнению, силы у противника есть, в том числе очень много тяжелой техники. Танки "Леопард-1" были переданы Киеву в количестве около 200 штук и на фронте пока не появлялись. Это и есть те резервы, которые будут брошены в наступление, сообщил Клинцевич.Сейчас ВС РФ усиливают наступление на других участках. Россия тоже готовит свои "сюрпризы", у нас тоже много резервов. Будет идти поединок на шпагах. Мы отразим эту атаку и на встречном ударе нанесем смертельное ранение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО том, как Украина в дальнейшем будет использовать самолеты F-16 — в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв на сайте Украина.ру
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новости, россия, киев, украина, клинцевич, всу, наступление, крым, танки, атака, сво, вс рф, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб
Новости, Россия, Киев, Украина, Клинцевич, ВСУ, наступление, Крым, танки, атака, СВО, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Генштаб

Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"

05:30 06.09.2024
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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У ВСУ есть силы для наступления, в том числе очень много тяжелой техники. Танки "Леопард-1" были переданы Киеву в количестве около 200 штук и на фронте пока не появлялись. При этом армия РФ тоже готовит свои "сюрпризы". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас ВСУ действуют по-другому в информационном пространстве. Не как в прошлом году, делая ролики о том, что "скоро наступление к Крыму". Тогда они все объявляли публично. Перед Курской операцией они даже паниковали, что у них все плохо и нет резервов, отметил эксперт.
Сейчас также наблюдается вал негативных заявлений в западных СМИ о том, что у Украины якобы нет сил, со дня на день падет Покровск (Красноармейск), добавил он.
По его мнению, силы у противника есть, в том числе очень много тяжелой техники. Танки "Леопард-1" были переданы Киеву в количестве около 200 штук и на фронте пока не появлялись. Это и есть те резервы, которые будут брошены в наступление, сообщил Клинцевич.
"Уверен, что наш Генштаб все это видит и понимает. Мы не дергаемся и не действуем в том коридоре ожиданий, который нам создает противник. Они же хотят, чтобы мы действовали, исходя из их логики, мы на это не поддаемся", — подчеркнул он.
Сейчас ВС РФ усиливают наступление на других участках. Россия тоже готовит свои "сюрпризы", у нас тоже много резервов. Будет идти поединок на шпагах. Мы отразим эту атаку и на встречном ударе нанесем смертельное ранение, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
О том, как Украина в дальнейшем будет использовать самолеты F-16 — в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Вчера, 16:36
Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ под Угледаром могут попасть в карман, из которого уже не выберутсяЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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