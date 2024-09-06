Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"
У ВСУ есть силы для наступления, в том числе очень много тяжелой техники. Танки "Леопард-1" были переданы Киеву в количестве около 200 штук и на фронте пока не появлялись. При этом армия РФ тоже готовит свои "сюрпризы". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас ВСУ действуют по-другому в информационном пространстве. Не как в прошлом году, делая ролики о том, что "скоро наступление к Крыму". Тогда они все объявляли публично. Перед Курской операцией они даже паниковали, что у них все плохо и нет резервов, отметил эксперт.
Сейчас также наблюдается вал негативных заявлений в западных СМИ о том, что у Украины якобы нет сил, со дня на день падет Покровск (Красноармейск), добавил он.
По его мнению, силы у противника есть, в том числе очень много тяжелой техники. Танки "Леопард-1" были переданы Киеву в количестве около 200 штук и на фронте пока не появлялись. Это и есть те резервы, которые будут брошены в наступление, сообщил Клинцевич.
"Уверен, что наш Генштаб все это видит и понимает. Мы не дергаемся и не действуем в том коридоре ожиданий, который нам создает противник. Они же хотят, чтобы мы действовали, исходя из их логики, мы на это не поддаемся", — подчеркнул он.
Сейчас ВС РФ усиливают наступление на других участках. Россия тоже готовит свои "сюрпризы", у нас тоже много резервов. Будет идти поединок на шпагах. Мы отразим эту атаку и на встречном ударе нанесем смертельное ранение, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
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